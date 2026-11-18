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कांग्रेस प्रेस कांफ्रेंस में पत्रकारों से मारपीट, कुर्सियां चलीं

पटना कांग्रेस प्रेस कांफ्रेंस में पत्रकारों से मारपीट ( ETV Bharat )

पटना: बिहार के पटना स्थित कांग्रेस कार्यालय सदाकत आश्रम में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पप्पू यादव समर्थक युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पत्रकारों के साथ मारपीट की और उन पर कुर्सियां चलाईं. इस घटना के विरोध में प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सभी पत्रकारों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस का बहिष्कार कर दिया है. पत्रकारों ने मामले की शिकायत के लिए कांग्रेस के बड़े नेताओं से संपर्क करने की कोशिश की.

कुर्सी पर बैठने को लेकर झड़प