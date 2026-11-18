कांग्रेस प्रेस कांफ्रेंस में पत्रकारों से मारपीट, कुर्सियां चलीं
Patna journalist assault: पटना सदाकत आश्रम में पप्पू यादव समर्थक कार्यकर्ताओं ने पत्रकारों से मारपीट की और कुर्सियां चलाईं, जिसके बाद बहिष्कार हुआ. रिपोर्ट-कुंदन
Published : November 18, 2026 at 3:15 PM IST
पटना: बिहार के पटना स्थित कांग्रेस कार्यालय सदाकत आश्रम में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पप्पू यादव समर्थक युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पत्रकारों के साथ मारपीट की और उन पर कुर्सियां चलाईं. इस घटना के विरोध में प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सभी पत्रकारों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस का बहिष्कार कर दिया है. पत्रकारों ने मामले की शिकायत के लिए कांग्रेस के बड़े नेताओं से संपर्क करने की कोशिश की.
कुर्सी पर बैठने को लेकर झड़प
दरअसल, सदाकत आश्रम में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया था, जिसमें शामिल होने के लिए बड़ी संख्या में पत्रकार पहुंचे थे. प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होने से पहले सभी पत्रकार कुर्सी पर बैठे हुए थे और वहां कांग्रेस के कई युवा कार्यकर्ता भी मौजूद थे. इसी बीच कुर्सी पर बैठने को लेकर पत्रकारों और कांग्रेस के युवा कार्यकर्ताओं के बीच झड़प शुरू हो गई.
प्रेस कॉन्फ्रेंस में बदसलूकी
प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाए जाने के बावजूद कार्यालय में कांग्रेस का कोई बड़ा नेता मौजूद नहीं था. जानकारी मिल रही है कि कार्यालय में मौजूद अधिकतर युवा कार्यकर्ता पप्पू यादव के समर्थक हैं, जिन्होंने सबसे पहले पत्रकारों के साथ बदसलूकी की. जब पत्रकारों ने इसका विरोध किया, तो कार्यकर्ताओं ने उनके साथ हाथापाई और मारपीट शुरू कर दी.
हाथ जोड़ते रह गए नेता
इस घटना के बाद कांग्रेस कार्यालय में माहौल तनावपूर्ण हो गया और सभी पत्रकार प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़कर निकल गए. इस दौरान एक कांग्रेस नेता हाथ जोड़ते रहे, लेकिन किसी ने उनकी बात नहीं मानी और सभी अपना माइक व कैमरा उठाकर चल दिए. हालांकि इस पूरे मामले में अभी तक किसी भी कांग्रेस नेता का आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है.
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