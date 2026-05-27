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भगवान देवनारायण की जन्मस्थली मालासेरी डूंगरी में 51 जोत के साथ आराधना 1 जून से, अगले दिन होंगे जोत के दर्शन

अजमेर: भगवान देवनारायण की भीलवाड़ा के आसींद क्षेत्र स्थित जन्मस्थली मालासेरी डूंगरी में 51 जोत के साथ आराधना का दो दिवसीय कार्यक्रम पहली बार होने जा रहा है. इस आध्यात्मिक और धार्मिक कार्यक्रम का उद्देश्य विश्व शांति और सामाजिक समरसता है. खास बात यह है कि देश और प्रदेश में भगवान देवनारायण के कई प्राचीन मंदिर हैं, जहां अलग-अलग धर्म और जाति के लोग पुजारी हैं. ऐसे 51 पुजारियों को साधना के लिए आमंत्रित किया गया है. इसमें 2 जून को तय समय पर जोत के दर्शन करने का श्रद्धालुओं को मौका मिलेगा.

मालासेरी डूंगरी के मुख्य पुजारी हेमराज पोसवाल ने अजमेर में मीडिया को बताया कि पुरुषोत्तम मास की पूर्णिमा पर आसींद के मालासेरी डूंगरी में विश्व शांति और सामाजिक समरसता की कामना के साथ दो दिवसीय भव्य जोत आराधना महायज्ञ होगा. 2 जून को जोत आराधना महायज्ञ होगा. 1 जून को विश्व शांति और सामाजिक समरसता के लिए विशेष पूजा अर्चना होगी. पूरी रात विशेष शक्ति और आशीर्वाद के लिए महायज्ञ होगा.

2 जून को सुबह 8 बजे मनोरथ पूर्ण जोत के साथ भगवान देवनारायण की तीनों रानियां का आह्वान किया जाएगा. पुजारी हेमराज ने बताया कि श्रद्धालुओं को 2 जून को सुबह 8 से 9 बजे तक तीनों माता के दर्शन और मनोकामना पूर्ति और भविष्य मार्गदर्शन भी पुजारी से मिलेगा. इसी दिन 10 से 11 बजे तक रोग-शोक निवारण महायज्ञ भी होगा.

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