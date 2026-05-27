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भगवान देवनारायण की जन्मस्थली मालासेरी डूंगरी में 51 जोत के साथ आराधना 1 जून से, अगले दिन होंगे जोत के दर्शन

दो दिवसीय भव्य जोत आराधना महायज्ञ होगा. 2 जून को भगवान देवनारायण की तीनों रानियां का आह्वान किया जाएगा.

Malaseri Birthplace of lord Devnarayan
देवनारायण की जन्मस्थली मालासेरी (ETV Bharat (File Photo))
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : May 27, 2026 at 8:05 PM IST

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अजमेर: भगवान देवनारायण की भीलवाड़ा के आसींद क्षेत्र स्थित जन्मस्थली मालासेरी डूंगरी में 51 जोत के साथ आराधना का दो दिवसीय कार्यक्रम पहली बार होने जा रहा है. इस आध्यात्मिक और धार्मिक कार्यक्रम का उद्देश्य विश्व शांति और सामाजिक समरसता है. खास बात यह है कि देश और प्रदेश में भगवान देवनारायण के कई प्राचीन मंदिर हैं, जहां अलग-अलग धर्म और जाति के लोग पुजारी हैं. ऐसे 51 पुजारियों को साधना के लिए आमंत्रित किया गया है. इसमें 2 जून को तय समय पर जोत के दर्शन करने का श्रद्धालुओं को मौका मिलेगा.

मालासेरी डूंगरी के मुख्य पुजारी हेमराज पोसवाल ने अजमेर में मीडिया को बताया कि पुरुषोत्तम मास की पूर्णिमा पर आसींद के मालासेरी डूंगरी में विश्व शांति और सामाजिक समरसता की कामना के साथ दो दिवसीय भव्य जोत आराधना महायज्ञ होगा. 2 जून को जोत आराधना महायज्ञ होगा. 1 जून को विश्व शांति और सामाजिक समरसता के लिए विशेष पूजा अर्चना होगी. पूरी रात विशेष शक्ति और आशीर्वाद के लिए महायज्ञ होगा.

2 जून को सुबह 8 बजे मनोरथ पूर्ण जोत के साथ भगवान देवनारायण की तीनों रानियां का आह्वान किया जाएगा. पुजारी हेमराज ने बताया कि श्रद्धालुओं को 2 जून को सुबह 8 से 9 बजे तक तीनों माता के दर्शन और मनोकामना पूर्ति और भविष्य मार्गदर्शन भी पुजारी से मिलेगा. इसी दिन 10 से 11 बजे तक रोग-शोक निवारण महायज्ञ भी होगा.

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ये रहेगा कार्यक्रम: राजस्थान गुर्जर महासभा में पदाधिकारी किशन गुर्जर ने बताया कि 2 जून को 11:15 बजे 51 जोतों के साथ पुजारी दोबारा सार्वजनिक दर्शन के लिए बाहर आएंगे. 1 घंटे रोग शोक निवारण के लिए श्रद्धालुओं को आशीर्वाद देंगे. रोगी के परिजन भी निदान के लिए साथ रह सकेंगे. पीएम नरेंद्र मोदी भी भगवान देवनारायण की जन्मस्थली दर्शन को आ चुके हैं.

The Chief Priest of Malaseri and other office-bearers speaking to the media in Ajmer.
अजमेर में मीडिया से बात करते मालासेरी के मुख्य पुजारी व अन्य पदाधिकारी (ETV Bharat Ajmer)

महाजोत आयोजन के प्रवक्ता भगवान सिंह गुर्जर ने बताया कि 51 अलग-अलग जाति के भगवान देवनारायण के पुजारी प्रधान पुजारी हेमराज ओसवाल के सानिध्य में अनुष्ठान करेंगे. 2 जून को सुबह 8 से 9 और 11:15 से 12:15 बजे के अतिरिक्त आमजन का महायज्ञ स्थल में प्रवेश नहीं होगा. अन्य राज्यों से भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु मालासेरी आएंगे. भगवान देवनारायण के 51 पुजारी, जो आराधना में शामिल होंगे, वे प्रदेश में अन्य कई जगहों पर मौजूद भगवान देवनारायण मंदिर के पुजारी होंगे. ये अलग-अलग जाति और समाज के हैं. यहां से सामाजिक समरसता का बड़ा संदेश जाएगा.

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BIRTHPLACE OF LORD DEVNARAYAN
WORSHIP WITH 51 LAMPS
EVENT HELD AT MALASERI ON PURNIMA
सामाजिक समरसता का बड़ा संदेश
JOT ARADHANA MAHAYAGYA IN MALASERI

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