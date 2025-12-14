ETV Bharat / state

जोशीमठ में तेज रफ्तार का कहर, बस ने कई लोगों को मारी टक्कर, 7 घायल

जोशीमठ में तेज रफ्तार का कहर ( ETV Bharat )

चमोली: जोशीमठ में शनिवार देर रात बड़ा हादसा हो गया. पैनखंडा महोत्सव कार्यक्रम से लौट रहे लोगों को तेज रफ्तार अनियंत्रित बस ने टक्कर मार दी. इस भीषण दुर्घटना में कुल 7 लोग घायल हुए है. यह हादसा रविग्राम के पास हुआ. जोशीमठ में हुये इस हादसे में दो युवक शिवम बिष्ट और सिद्धार्थ पंवार गंभीर रूप से घायल हो गए हैं. गंभीर स्थिति को देखते हुए घायलों में से एक को तत्काल देहरादून रेफर कर दिया गया है. पांच लोगों को मामूली चोटें आई हैं. जिन्हें रात को ही प्राथमिक उपचार के बाद घर भेज दिया गया था.