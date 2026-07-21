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JoSSA Counselling 2026: पार्शियल एडमिशन फीस जमा करना जरूरी, नहीं तो खो देंगे एलॉटेड NIT–IIIT सीट

पार्शियल एडमिशन फीस जमा करने की प्रोसेस 22 जुलाई से शुरू होगी.

Students going to take an exam
परीक्षा देने जाते विद्यार्थी (ETV Bharat File Photo)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : July 21, 2026 at 1:44 PM IST

2 Min Read
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कोटा: जॉइंट सीट एलोकेशन अथॉरिटी (JoSSA Counselling 2026) की काउंसलिंग के 5 राउंड पूरे हो गए हैं. इस काउंसलिंग के राउंड 5 तक एनआईटी प्लस सिस्टम की सीट आवंटन ले चुके कैंडिडेट्स को पार्शियल एडमिशन फीस (PFA) जमा करने की प्रोसेस तय समय सीमा में पूरी करनी होगी. ऐसा नहीं करने वाले कैंडिडेट आवंटित सीट खो देंगे. इनमें नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (NIT), इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ इनफर्मेशन टेक्नोलॉजी (IIIT) और गवर्नमेंट फंडेड टेक्नीशियन इंस्टीट्यूट (GFTI) की सीट शामिल है.

एजुकेशन एक्सपर्ट देव शर्मा ने बताया कि एनआईटी प्लस सिस्टम की बीटेक, इंटीग्रेटेड एम-टेक व डुएल डिग्री, आर्किटेक्चर व बीएस साइंस व बीएसएमएस सीटों पर स्टूडेंट को एडमिशन मिले हैं. इन विद्यार्थियों को पार्शियल एडमिशन फीस जमा करने की प्रोसेस बुधवार, 22 जुलाई से शुरू होगी. यह आगामी 24 जुलाई, शुक्रवार तक पूरी करनी होगी. इस फीस को आवंटित संस्थान की एडमिशन फीस में समायोजित किया जाएगा.

पढ़ें: JoSAA Counselling : मॉक सीट अलॉटमेंट-1 जारी, 1.68 लाख कैंडिडेट ने भरी 2 करोड़ चॉइस...AIR 3790 पर IIT कानपुर व 4955 पर जोधपुर

कैटेगरी बदलने वाले कैंडिडेट को जमा करवाने होंगे अतिरिक्त 15 हजार: देव शर्मा ने बताया कि एनआईटी प्लस सिस्टम के तहत आवंटित सभी संस्थानों के पार्शियल एडमिशन फीस में जनरल, ओबीसी (एनसीएल), ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 45 हजार है. एससी–एसटी कैटेगरी की 20 हजार फीस है. ऑनलाइन वेरिफिकेशन की प्रक्रिया के दौरान जिन विद्यार्थियों की केटेगरी एससी व एसटी से जनरल या फिर पीडब्ल्यूडी से नॉन पीब्लयूडी में बदली है, उन्होंने पहले सीट असप्टेंस फीस (SAF) कम जमा की थी. ऐसे में उन्हें 15 हजार फीस अतिरिक्त देनी होगी. यही कारण है कि कैटेगरी बदलने की स्थिति में कैंडिडेट की पार्शियल एडमिशन फीस 60 हजार तय है. ऐसे में कैटेगरी बदलने करने वाले कैंडिडेट को 60 हजार फीस देनी होगी.

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