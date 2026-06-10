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JoSAA Counselling : 2 लाख कैंडिडेट का मॉक सीट एलॉटमेंट-2 जारी, CBSE विवाद के चलते रिपोर्टिंग के लिए दो हफ्ते का समय

मॉक सीट अलाटमेंट राउंड दो में पहले से 30 हजार ज्यादा है. पहले राउंड में यह 168615 थी, जबकि दूसरे में एक लाख 99615 हो गई है. वहीं, विद्यार्थियों की चॉइस 2 करोड़ 70 लाख 52 हजार 999 ब्रांचेस और कॉलेज की है.

यह पूरी तरह से विद्यार्थियों को समझाने के लिए सीट अलॉटमेंट है. जबकि कैंडिडेट्स के लिए राउंड एक का सीट अलॉटमेंट 13 जून को होगा. दूसरी तरफ सीबीएसई बोर्ड के पुनर्मूल्यांकन और विवादों का असर नजर आ रहा है. इस बार जोसा काउंसलिंग में रिपोर्टिंग का समय बढ़ाया गया है. पहले जहां पर कैंडिडेट को सीट अलॉटमेंट के बाद 5 दिन के समय में रिपोर्टिंग करना होता था, इस बार यह समय 14 दिन यानी 2 हफ्ते का है.

कोटा: आईआईटी, एनआईटी, ट्रिपल आईटी व जीएफटीआई में प्रवेश के लिए जॉइंट सीट एलोकेशन अथॉरिटी (JoSAA Counselling 2026) की काउंसलिंग चल रही है. यह देश के 136 कॉलेजों की 67323 हजार सीटों के लिए 5 राउंड में करवाई जा रही है. इसमें बुधवार को मॉक सीट अलॉटमेंट 2 जारी हो गया है. जिसमें करीब 2 लाख विद्यार्थियों की भरी गई तीन करोड़ चॉइस के आधार पर सीट अलॉटमेंट किया गया है.

एजुकेशन एक्सपर्ट देव शर्मा ने बताया कि इस काउंसलिंग में गुरुवार तक विद्यार्थियों को रजिस्ट्रेशन, चॉइस फिलिंग और लॉकिंग की अंतिम तारीख दी गई है, जिसे भी गुरुवार शाम 5:00 बजे तक पूरा करना है. एक बार चॉइस लॉक हो जाने के बाद उसमें बदलाव नहीं हो सकेगा. साथ ही आनलाइन रिपोर्टिंग, डॉक्यूमेंट अपलोडिंग का प्रोसेस होगा. कैंडीडेट्स अपने जरूरी दस्तावेज तैयार रखें.

इसलिए बढ़ाया है रिपोर्टिंग का समय : निजी कोचिंग संस्थान के करियर काउंसलिंग एक्सपर्ट अमित आहूजा ने बताया कि स्टूडेंट के लिए जोस ने इस बार रिपोर्टिंग के समय को बढ़ा दिया है. करीब 3 गुणा करते हुए 5 से 14 दिन कर दिया है. पहले राउंड का सीट आवंटन 13 जून को होगा, इसके बाद 26 तक रिपोर्टिंग विद्यार्थी कर सकेगा. ऐसा माना जा रहा है कि सीबीएसई में पुनर्मूल्यांकन और पुनर्गणना के विवादों के चलते लगने वाले समय को ध्यान में रखते हुए यह सुविधा दी जा रही है.

यह रखें विद्यार्थी मॉक सीट अलॉटमेंट के बाद ध्यान : अमित आहूजा के मुताबिक विद्यार्थी अपनी भरी हुई कॉलेज चॉइस को लॉक नहीं कर पाता है तो उनकी अंतिम सेव चॉइस स्वतः ही ऑटोलोक हो जाती है. द्वितीय मॉक सीट आवंटन के बाद स्टूडेंट्स अपनी भरी हुई कॉलेज चॉइस को चेक कर लें. उन्हें द्वितीय मॉक सीट आवंटन में जिस कॉलेज ब्रांच का आवंटन हुआ है, उनसे ऊपर कोई ऐसी कोई चॉइस तो नहीं है जो मिली ब्रांच से प्राथमिकता में कम हो, या फिर मिली ब्रांच से नीचे कोई कॉलेज ब्रांच की चॉइस ऐसी तो नहीं है जो उस मिली ब्रांच से प्राथमिकता में ऊपर भरनी थी. क्योकि एक बार लॉक करने पर भरी ब्रांच में कोई बदलाव संभव नहीं है.

एक्सपर्ट बोले- एनर्जी हार्वेस्टिंग भी अच्छी चॉइस : देव शर्मा ने बताया कि वर्तमान दौर एनर्जी हार्वेस्टिंग का है. दुनिया के सभी देश पेट्रोलियम पदार्थों पर निर्भरता समाप्त करने की दिशा में बड़ी तेजी से एनर्जी हार्वेस्टिंग के लिए कार्य कर रहे हैं. एनर्जी हार्वेस्टिंग के इस ग्लोबल-दौर में सेमीकंडक्टिंग सोलर पैनल इंडस्ट्री व इलेक्ट्रिकल व्हीकल इंडस्ट्री में इंजीनियरिंग ग्रैजुएट्स की मांग वैश्विक स्तर पर तेजी से बढ़ेगी. ऐसी स्थिति में इलेक्ट्रॉनिक्स, इंजीनियरिंग फिजिक्स व इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के ग्रेजुएट्स को मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में कई अवसर मिल सकते हैं.