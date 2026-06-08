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JoSAA Counselling : मॉक सीट अलॉटमेंट-1 जारी, 1.68 लाख कैंडिडेट ने भरी 2 लाख चॉइस...AIR 3790 पर IIT कानपुर व 4955 पर जोधपुर

पहले मॉक सीट एलॉटमेंट में 168615 कैंडीडेट्स शामिल हैं, जिसके तहत 2 करोड़ से अधिक ब्रांचेस और कॉलेज के विकल्प कैंडिडेट्स ने चुने थे.

JoSAA Counselling 2026
परीक्षा देकर बाहर आते विद्यार्थी... (ETV Bharat File Photo)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : June 8, 2026 at 8:43 PM IST

3 Min Read
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कोटा: जॉइंट सीट एलोकेशन अथॉरिटी (JoSAA Counselling 2026) के काउंसलिंग आईआईटी व एनआईटी प्लस सिस्टम के लिए चल रही है. काउंसलिंग में कैंडीडेट्स की मदद के लिए जोस ने मॉक सीट अलॉटमेंट एक सोमवार को जारी किया है. जिसके आधार पर कैंडिडेट यह अनुमान या लगा सकते हैं कि उनकी भरी गई चॉइस सही है या नहीं. दूसरी तरफ यह काउंसलिंग के सीट एलॉटमेंट के आसपास अनुमानित आकलन होता है.

एजुकेशन एक्सपर्ट देव शर्मा ने बताया कि इसमें 168615 कैंडीडेट्स का मॉक सीट अलॉटमेंट है, जिसके तहत 2 करोड़ से अधिक ब्रांचेस और कॉलेज के विकल्प कैंडिडेट्स ने चुने थे. इस मॉक सीट-अलॉटमेंट राउंड-1 के तहत जेईई-एडवांस्ड ऑल इंडिया रैंक-3790 पर कोटा के एक विद्यार्थी को आईआईटी कानपुर में केमिकल-इंजीनियरिंग मिली है.

इसी तरह से ऑल इंडिया रैंक 4955 पर कैंडिडेट को आईआईटी जोधपुर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ब्रांच आवंटित की गई. देव शर्मा ने बताया कि मॉक सीट अलॉटमेंट केवल सूचनात्मक है, मॉक-सीट अलॉटमेंट-2 का परिणाम भी सूचनात्मक ही होगा. कैंडिडेट समय सीमा में चॉइस-फिलिंग की प्राथमिकता में जरूरी बदलाव कर लें.

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इन पर निर्भर करती है विद्यार्थियों की चॉइस फिलिंग : विद्यार्थियों की चॉइस फिलिंग भी कई अलग-अलग कारण रखती है, जिसमें विद्यार्थी अपने फ्यूचर प्लान को देखते हुए आगे बढ़ते हैं. कई विद्यार्थियों का लक्ष्य इंजीनियरिंग के बाद सिविल सर्विसेज, हायर एजुकेशन के लिए विदेश जाना या मैनेजमेंट ग्रेजुएट होना रहता है. कुछ का टारगेट कॉरपोरेट-वर्ल्ड में नौकरी करना होता है. ऐसे स्टूडेंट्स संस्थान के चयन को प्राथमिकता व ब्रांच को सेकेंडरी मानते हैं, क्योंकि बड़े शहरों के प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग कॉलेजो में प्रशासनिक सेवाओं की तैयारी का बेहतर माहौल होता है.

प्रोफेसर्स के विदेशी शिक्षण संस्थानों में बेहतर संबंध होते हैं. ऐसे में स्टूडेंट को मैनेजमेंट संस्थानों में प्रवेश में सहायता मिलती है, जबकि कॉरपोरेट-वर्ल्ड में नौकरी करने के इच्छुक कैंडिडेट कंप्यूटर साइंस, मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रिकल व मैकेनिकल इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स की लगातार मांग हैं.

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यह रही है पिछली क्लासेज में स्थिति : कोर-ब्रांचेस में कंप्यूटर साइंस, मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन व इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग सबसे आगे थी, क्योंकि सॉफ्टवेयर-डेवलपमेंट, आर्टिफिशियल-इंटेलिजेंस, डाटा-कंट्रोल, एनालिसिस एंड हैंडलिंग, रिसोर्स-मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रोडक्ट मैनेजमेंट का महत्व है. इस कारण कोर-ब्रांचेस कंप्यूटर-साइंस, मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल इंजीनियरिंग से ग्रेजुएट इंजीनियरिंग-टैलेंट की यहां बड़ी मांग है. कॉरपोरेट-वर्ल्ड में नौकरी को प्राथमिकता देने वाले विद्यार्थी इन ब्रांचेस की मांग कर रहे हैं.

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