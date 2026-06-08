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JoSAA Counselling : मॉक सीट अलॉटमेंट-1 जारी, 1.68 लाख कैंडिडेट ने भरी 2 लाख चॉइस...AIR 3790 पर IIT कानपुर व 4955 पर जोधपुर

परीक्षा देकर बाहर आते विद्यार्थी... ( ETV Bharat File Photo )

कोटा: जॉइंट सीट एलोकेशन अथॉरिटी (JoSAA Counselling 2026) के काउंसलिंग आईआईटी व एनआईटी प्लस सिस्टम के लिए चल रही है. काउंसलिंग में कैंडीडेट्स की मदद के लिए जोस ने मॉक सीट अलॉटमेंट एक सोमवार को जारी किया है. जिसके आधार पर कैंडिडेट यह अनुमान या लगा सकते हैं कि उनकी भरी गई चॉइस सही है या नहीं. दूसरी तरफ यह काउंसलिंग के सीट एलॉटमेंट के आसपास अनुमानित आकलन होता है. एजुकेशन एक्सपर्ट देव शर्मा ने बताया कि इसमें 168615 कैंडीडेट्स का मॉक सीट अलॉटमेंट है, जिसके तहत 2 करोड़ से अधिक ब्रांचेस और कॉलेज के विकल्प कैंडिडेट्स ने चुने थे. इस मॉक सीट-अलॉटमेंट राउंड-1 के तहत जेईई-एडवांस्ड ऑल इंडिया रैंक-3790 पर कोटा के एक विद्यार्थी को आईआईटी कानपुर में केमिकल-इंजीनियरिंग मिली है. इसी तरह से ऑल इंडिया रैंक 4955 पर कैंडिडेट को आईआईटी जोधपुर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ब्रांच आवंटित की गई. देव शर्मा ने बताया कि मॉक सीट अलॉटमेंट केवल सूचनात्मक है, मॉक-सीट अलॉटमेंट-2 का परिणाम भी सूचनात्मक ही होगा. कैंडिडेट समय सीमा में चॉइस-फिलिंग की प्राथमिकता में जरूरी बदलाव कर लें. पढ़ें : JoSAA Counselling 2026: CBSE की OSM से परेशान स्टूडेंट्स के लिए राहत, IIT काउंसलिंग में भाग लेने की अनुमति