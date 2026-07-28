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JoSAA Counselling 2026: मेडिको इंजीनियरिंग में आईआईटी मद्रास टॉप पर, जोधपुर सबसे नीचे

कोटा: मेडिकल साइंस की इन्वेस्टिगेशन प्रक्रिया में वर्तमान समय में टेक्नोलॉजी का महत्व है. यह दौर मेडिकल साइंस व इंजीनियरिंग के फ्यूजन का है. जिसे मेडिको इंजीनियरिंग कहा जाता है. इनमें एडमिशन को लेकर स्टूडेंट में उत्सुकता है, लेकिन यह विषय इतना पॉपुलर नहीं है. एजुकेशन एक्सपर्ट देव शर्मा ने बताया कि आईआईटी संस्थानों ने मेडिको इंजीनियरिंग के इस भविष्य को भांपते हुए कई नए कोर्स शुरू किए थे. इन कोर्स में आईआईटी मद्रास का 4 वर्षीय बीटेक कोर्स इंस्ट्रूमेंटेशन एंड बायोमेडिकल इंजीनियरिंग शीर्ष पर है.

देव शर्मा ने जोसा काउंसलिंग 2026 के सीट-आवंटन आंकड़ों का एनालिसिस किया. उन्होंने बताया कि आईआईटी मद्रास के इंस्ट्रूमेंटेशन व बायोमेडिकल इंजीनियरिंग कोर्स के लिए ओपन कैटेगरी में 2863 ओपनिंग रैंक है, जबकि क्लोजिंग रैंक 4011 है. जबकि जोधपुर में बायो इंजीनियरिंग की ओपनिंग रैंक 13936 और क्लोजिंग रैंक 17195 रही है. ओपनिंग व क्लोजिंग रैंक्स के यक आंकड़े बताते हैं कि कई शीर्ष आईआईटी संस्थानों में कोर इंजीनियरिंग ब्रांचेस में सीटों की उपलब्धता के बावजूद विद्यार्थियों ने आईआईटी मद्रास के इंस्ट्रूमेंटेशन व बायोमेडिकल इंजीनियरिंग कोर्स में प्रवेश को प्राथमिकता दी है.

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