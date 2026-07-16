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JoSAA Counselling 2026 : IIT की काउंसलिंग पूरी, बीटेक सीट पर 18643 तक मिला एडमिशन व गर्ल्स को 29824 AIR पर

कोटा: देश के प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग संस्थानों में प्रवेश के लिए जॉइंट सीट एलोकेशन अथॉरिटी जोसा काउंसलिंग (JoSAA Counselling 2026) चल रही है. इसके पांचवें राउंड का परिणाम गुरुवार शाम को जारी किया गया. जिसमें आईआईटी एंट्रेस के पांचो राउंड खत्म हो गए हैं. जिसके साथ जोसा की काउंसलिंग पूरी हो गई है. ऐसे में आईआईटी एंट्रेस में फाइनल क्लोजिंग रैंक बीटेक सीट के लिए 18643 सही है, जिसमें आईआईटी जोधपुर के इंजीनियरिंग केमेस्ट्री की बीटेक सीट अलॉट की गई है.

एजुकेशन एक्सपर्ट देव शर्मा के अनुसार फीमेल ओनली कोटा पर आईआईटी जम्मू की 29824 रैंक पर भी एडमिशन मिला है. कंप्यूटर साइंस की सबसे ज्यादा डिमांड रहती है. इसमें सबसे नीचे रैंक आईआईटी भिलाई की 8886 रही है. जबकि सबसे ऊंची रैंक आईआईटी बॉम्बे की 67 रही है. आईआईटी में एडमिशन जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम एडवांस्ड (JEE Advanced 2026) के जरिए मिलता है. इधर जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम मेन (JEE MAIN 2026) के जरिए एनआईटी की क्लोजिंग रैंक की बात की जाए तो बीटेक के लिए यह 64955 रही है.

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इस पर सिविल इंजीनियरिंग की एनआईटी मणिपुर में 64955 रैंक पर अलॉट की गई है. जबकि इसी एनआईटी में फीमेल ओनली कोटा से 77217 रैंक पर भी एडमिशन हुआ है. जबकि एनआईटी में ओपन केटेगरी होम स्टेट कोटा के तहत 1390116 रैंक पर भी सीट अलॉट की गई. इसमें केमिकल साइंस एंड टेक्नोलॉजी ब्रांच की सीट ऑफर की है, जबकि फीमेल ओनली सीट पर 1497038 रैंक पर भी एडमिशन ऑफर किया है.

यह इसमें दूसरे राउंड के बाद बदलाव नहीं हुआ है. ट्रिपल आईटी की बात की जाए तो सेनापति मणिपुर में बीटेक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग स्पेशलाइजेशन इन वीएलएसआई एंड एंबेडेड सिस्टम की सीट पर 70610 रैंक पर भी एडमिशन मिल ऑफर किया है.