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JoSAA Counselling 2026: पहला सीट आवंटन जारी, 67 हजार सीटों पर दाखिले की दौड़

देश के विभिन्न प्रतिष्ठित इंजीनयरिंग संस्थानों में दाखिले का दौड़ शुरू हो गया है. आगे पढ़ें पूरी खबर.

JOSAA COUNSELLING 2026
आईआईटी खड़गपुर (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : June 13, 2026 at 7:41 PM IST

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पटना : देश के प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग संस्थानों में दाखिले का इंतजार कर रहे लाखों छात्रों के लिए शनिवार का दिन बेहद अहम रहा. संयुक्त सीट आवंटन प्राधिकरण यानी जोसा ने काउंसलिंग 2026 के पहले राउंड का सीट आवंटन परिणाम जारी कर दिया है.

CSE की मांग सबसे अधिक : इसके साथ ही आईआईटी, एनआईटी, ट्रिपल आईटी और अन्य सरकारी तकनीकी संस्थानों में दाखिले की प्रक्रिया ने रफ्तार पकड़ ली है. पहले राउंड के कटऑफ आंकड़ों ने एक बार फिर यह साफ कर दिया है कि देश के शीर्ष आईआईटी में कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग (CSE) की मांग सबसे अधिक बनी हुई है.

IIT में सीट के लिए कड़ी प्रतिस्पर्धा : पहले राउंड के आंकड़ों के अनुसार, देश के सबसे प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग संस्थान IIT बॉम्बे में बीटेक कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग की क्लोजिंग रैंक 65 रही है. वहीं IIT दिल्ली में यह रैंक 123 और IIT मद्रास में 149 पर बंद हुई है. इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि शीर्ष संस्थानों में सीट हासिल करने के लिए छात्रों के बीच कितनी कड़ी प्रतिस्पर्धा है.

67 हजार से अधिक सीटों पर दाखिला : इस वर्ष जोसा काउंसलिंग के लिए करीब दो लाख अभ्यर्थियों ने हिस्सा लिया है. छात्रों ने कुल 27053000 से अधिक विकल्प भरे हैं, जो तकनीकी शिक्षा के प्रति युवाओं के बढ़ते आकर्षण को दर्शाता है. काउंसलिंग के माध्यम से देश के 23 आईआईटी, IIEST शिबपुर, 31 एनआईटी, 26 IIIT और 56 GFTI सहित कुल 138 संस्थानों की 67 हजार से अधिक सीटों पर दाखिला किया जाएगा.

13 से 26 जून तक ऑनलाइन रिपोर्टिंग : पहले राउंड का परिणाम जारी होने के बाद अब छात्रों को अपनी आवंटित सीट के संबंध में निर्णय लेना होगा. इस बार जोसा ने विद्यार्थियों को बड़ी राहत देते हुए ऑनलाइन रिपोर्टिंग और दस्तावेज सत्यापन के लिए पहले की तुलना में अधिक समय दिया है. पहले राउंड में सीट पाने वाले अभ्यर्थी 13 जून से 26 जून तक ऑनलाइन रिपोर्टिंग कर सकेंगे. इस दौरान उन्हें आवश्यक दस्तावेज अपलोड करने, शुल्क जमा करने और सीट स्वीकार करने की प्रक्रिया पूरी करनी होगी.

'जल्दबाजी में निर्णय लेने की जरूरत नहीं' : शिक्षा विशेषज्ञ विकास चौहान का मानना है कि रिपोर्टिंग अवधि बढ़ाने का निर्णय छात्रों के लिए काफी लाभकारी साबित होगा. शिक्षा विभाग ने यह निर्णय छात्रों और अभिभावकों की लंबे समय से चली आ रही मांग को देखते हुए लिया गया है. पिछले वर्षों में बोर्ड परिणामों के पुनर्मूल्यांकन, अंकपत्रों की उपलब्धता और दस्तावेज संबंधी तकनीकी समस्याओं के कारण कई छात्रों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था. इस बार अतिरिक्त समय मिलने से विद्यार्थियों को जल्दबाजी में निर्णय लेने की जरूरत नहीं होगी.

शिक्षा विशेषज्ञ विकास चौहान
शिक्षा विशेषज्ञ विकास चौहान (ETV Bharat)

''काउंसलिंग के पहले चरण के आंकड़े यह भी बताते हैं कि पारंपरिक ब्रांचों के साथ-साथ आधुनिक तकनीकी क्षेत्रों की मांग तेजी से बढ़ रही है. कंप्यूटर साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स, सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग जैसी शाखाओं को छात्रों ने प्राथमिकता दी है. उद्योग जगत में बढ़ती मांग और बेहतर करियर संभावनाओं के कारण इन शाखाओं की लोकप्रियता लगातार बढ़ रही है.''- विकास चौहान, शिक्षा विशेषज्ञ

कुल 6 चरणों में काउंसलिंग: दरअसल, जोसा काउंसलिंग 2026 कुल छह चरणों में आयोजित की जाएगी. इसमें पांच सामान्य राउंड और एक अतिरिक्त राउंड शामिल होगा. पहले राउंड के बाद दूसरा सीट आवंटन 30 जून को जारी किया जाएगा. इसके बाद 6 जुलाई को तीसरा, 10 जुलाई को चौथा और 16 जुलाई को पांचवां राउंड आयोजित होगा. इसके अलावा कुछ संस्थानों की रिक्त सीटों को भरने के लिए एक अतिरिक्त राउंड भी आयोजित किया जाएगा.

'भविष्य की करियर योजना को ध्यान में रखें' : शिक्षक विकास चौहान ने छात्रों को सलाह दी कि वे केवल संस्थान के नाम को देखकर निर्णय न लें, बल्कि अपनी रुचि, शाखा की संभावनाओं और भविष्य की करियर योजना को भी ध्यान में रखें. कई बार अपेक्षाकृत कम रैंक वाले संस्थान में पसंदीदा ब्रांच चुनना भविष्य के लिए अधिक लाभदायक साबित हो सकता है. कंप्यूटर साइंस किसी को नहीं मिल रहा है तो वह उसी से जुड़ा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डाटा साइंस, इस कोर्स में भी जा सकते हैं.

फ्लोट और स्लाइड जैसे विकल्प मौजूद: बिहार सहित देशभर के हजारों छात्र अब पहले राउंड के परिणाम का विश्लेषण कर रहे हैं और अगले चरणों की तैयारी में जुट गए हैं. जिन छात्रों को मनचाही सीट नहीं मिली है, उनके पास फ्लोट और स्लाइड जैसे विकल्प मौजूद हैं, जिनके माध्यम से वे आगामी राउंड में बेहतर संस्थान या बेहतर शाखा हासिल करने का प्रयास कर सकते हैं.

अगले कुछ सप्ताह बेहद महत्वपूर्ण: पहले राउंड के कटऑफ ने यह स्पष्ट कर दिया है कि शीर्ष आईआईटी में सीट हासिल करना आज भी देश की सबसे कठिन शैक्षणिक उपलब्धियों में से एक है. आने वाले राउंड में कटऑफ में बदलाव की संभावना रहेगी, लेकिन फिलहाल IIT बॉम्बे, IIT दिल्ली और IIT मद्रास की कंप्यूटर साइंस ब्रांचेस के शुरुआती आंकड़े इस वर्ष की प्रतिस्पर्धा का स्तर बयां कर रहे हैं. इंजीनियरिंग में करियर बनाने का सपना देखने वाले लाखों छात्रों के लिए अब अगले कुछ सप्ताह बेहद महत्वपूर्ण रहने वाले हैं.

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