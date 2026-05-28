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रीठा साहिब गुरुद्वारे में कल से शुरू होगा जोड़ मेला, 'मीठे रीठे' के लिए प्रसिद्ध है यह स्थान

सिखों के पवित्र तीर्थ स्थल गुरुद्वारा श्री रीठा साहिब में जोड़ मेला कल से होगा शुरू, लाखों लोगों के पहुंचने की उम्मीद

Gurdwara Shri Reetha Sahib
गुरुद्वारा श्री रीठा साहिब (फोटो सोर्स- ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : May 28, 2026 at 6:33 PM IST

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Updated : May 28, 2026 at 7:43 PM IST

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खटीमा: चंपावत जिले के प्रसिद्ध जोड़ मेले का 29 मई से आगाज होने जा रहा है. हर साल रीठा साहिब गुरुद्वारे में लगने वाले इस मेले में देश-विदेश से लाखों श्रद्धालु उमड़ते हैं. इस बार भी काफी संख्या में श्रद्धालुओं के जुटने की संभावना है. जिसके मद्देनजर पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा भीड़ प्रबंधन, ट्रैफिक व्यवस्था आदि की सभी तैयारी पूरी कर ली है.

कड़वे रीठे कैसे हुए मीठे? बता दें कि रीठा साहिब गुरुद्वारा अपने मीठे रीठे के लिए प्रसिद्ध है. माना जाता है कि तीसरी उदासी के समय गुरु नानक देव जी अपने शिष्य मरदाना के साथ इस क्षेत्र में पहुंचे थे. इस पवित्र स्थान में कड़वे मीठे गुरु नानक जी के खाने के बाद मीठे हो गए थे. तभी से यह स्थान रीठा साहिब गुरुद्वारे के रूप में प्रसिद्ध हो गया.

विश्व प्रसिद्ध गुरुद्वारा श्री रीठा साहिब में 29 मई से 31 मई तक तीन दिवसीय सालाना जोड़ मेले की तैयारियां अंतिम चरण में पहुंच गई हैं. जोड़ मेले को लेकर पुलिस व प्रशासन की तैयारी पूरी हो चुकी है. इस बार मेले में देश-विदेश से दो लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं के पहुंचने की उम्मीद जताई जा रही है.

सिख श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला जारी: सिख श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला शुरू हो चुका है. मेला समाप्त होने के बाद भी श्रद्धालुओं का आना-जाना जारी रहेगा. गुरुद्वारा श्री रीठा साहिब अपने 'मीठे रीठे' के चमत्कार के लिए पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है. यही कारण है कि विदेशों से भी बड़ी संख्या में सिख श्रद्धालु यहां मत्था टेकने पहुंचते हैं.

Meetha REETHA
मीठे रीठे (फाइल फोटो- ETV Bharat)

भीड़ से बचने के लिए कई श्रद्धालु मेले से पहले और बाद में दर्शन करना पसंद करते हैं. मेले को लेकर प्रशासन की तैयारी पूरी हो चुकी है. मेले को लेकर विभिन्न विभागों ने व्यवस्थाओं को अंतिम रूप देना शुरू कर दिया है.

"मेले के दौरान दुकानों की व्यवस्था की जा रही है. विभिन्न स्थानों से करीब 500 कार सेवक पहुंचने लगे हैं. गुरुद्वारे के अलावा रास्तों में जगह-जगह लंगर की व्यवस्था की गई है, जहां श्रद्धालुओं के लिए लगातार प्रसाद तैयार किया जाएगा."- बाबा श्याम सिंह, प्रबंधक, गुरुद्वारा श्री रीठा साहिब

जोड़ मेले को लेकर पुलिस अलर्ट: वहीं, जोड़ मेले को लेकर चंपावत एसपी रेखा यादव के निर्देश पर पुलिस पूरी तरह अलर्ट मोड पर है. एसपी रेखा यादव ने बताया जोड़ मेले को सकुशल संपन्न करने के लिए यातायात व्यवस्था को मजबूत बनाया जा रहा है. पर्वतीय एवं संकरे रास्तों पर भारी वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा.

SWEET REETHA IN REETHA SAHIB GURDWARA
गुरुद्वारा परिसर में पेड़ (फोटो सोर्स- ETV Bharat)

पार्किंग स्थल चयनित, डायवर्जन व्यवस्था भी की जाएगी लागू: यातायात पुलिस एवं स्थानीय पुलिस की ओर से आवश्यकता अनुसार डायवर्जन व्यवस्था लागू की जाएगी. सभी श्रद्धालुओं के लिए निर्धारित पार्किंग स्थल चयनित किए गए हैं. उन्होंने कहा बड़े वाहनों को सुखी ढांग क्षेत्र में निर्धारित पार्किंग स्थल पर खड़ा किया जाएगा. जहां से श्रद्धालुओं को छोटे वाहनों के माध्यम से भेजा जाएगा.

एसपी रेखा यादव में बताया कि मेला स्थल पर पुलिस बल की तैनाती के साथ जल पुलिस की भी तैनाती की जाएगी. ताकि, नहाने के दौरान श्रद्धालुओं के साथ कोई घटना घटित ना हो. उन्होंने कहा जोड़ मेले को संपन्न करने के लिए चंपावत पुलिस पूरी तरह तैयार है. उन्होंने श्रद्धालुओं से यातायात के नियमों का पालन करने की अपील की है.

विशेषकर दोपहिया से आने वाले सिख श्रद्धालुओं से नियमों का ध्यान रखने को कहा है. इसके अलावा किसी भी मदद के लिए आपातकालीन एवं सहायता सेवाओं के नंबर भी पुलिस की ओर से जारी किए गए हैं. सभी पुलिस अधिकारियों को जोड़ मेले को सकुशल संपन्न कराने और यात्रियों की सहायता करने के निर्देश जारी किए गए हैं.

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Last Updated : May 28, 2026 at 7:43 PM IST

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