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जोजरी नदी प्रदूषण मामला : टेक्सटाइल्स उद्योग के मजदूर सड़कों पर, उद्यमियों ने समिति को दिए सुझाव

जस्टिस विक्रमनाथ और जस्टिस संदीप मेहता की खंडपीठ ने प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति वसूलने के आदेश दिए हैं.

जोधपुर में मजदूरों का प्रदर्शन
जोधपुर में मजदूरों का प्रदर्शन (ETV Bharat Jodhpur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : June 2, 2026 at 3:33 PM IST

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जोधपुर : जोजरी नदी में जाने वाले औद्योगिक क्षेत्र के पानी को लेकर सुप्रीम कोर्ट और सख्त हो गया है, जिसके चलते सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने सांगरिया ट्रीटमेंट प्लांट से जुड़ी इकाइयों को अगले आदेश तक बंद ही रखने के निर्देश दिए हैं. वहीं, जोधपुर में बंद हुई 306 इकाइयों के मजूदर व अन्य कर्मचारी सड़कों पर उतर आए हैं. मंगलवार को सर्किट हाउस पर बड़ी संख्या में आए मजदूरों ने प्रदर्शन किया. इनका कहना है कि एक साथ इकाइयां बंद होने से उनके जीवन पर संकट आ गया है. हमारे परिवार कैसे पलेंगे?

जोधपुर सर्किट हाउस में जोजरी नदी को लेकर गठित लोढा समिति के कार्यालय में टेक्सटाइल्स से जुड़े उद्यमियों ने अपने सुझाव दिए. इसमें दो तरह के सुझाव रखे हैं. उद्यमी मनीष कुमार ने बताया कि हमने एक सुझाव में त्वरित कार्य योजना दी है, जबकि दूसरे में निर्माण से जुड़े कार्य हैं. इससे जल्द से जल्द उद्योग वापस शुरू हो सकेगा. उद्यमियों को उम्मीद है कि सरकार उनकी ओर से सुप्रीम कोर्ट में पक्ष रखे, जिससे जल्द जल्द काम वापस शुरू हो जाए. उद्यमी अमृतराज धारीवाल ने बताया कि रिको ने जब प्लॉट दिए थे तब यह कहा था कि वे ट्रीटमेंट प्लांट बनाएंगे. यह हमारी लीज डीड में भी उल्लेख है कि क्लस्टर के लिए जो भी आधारभूत ढांचा बनाना होगा, वह रिको करेगा. हालांकि, बाद में रिको इससे मुकर गया.

जोधपुर में मजदूरों का प्रदर्शन (ETV Bharat Jodhpur)

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इसके बाद व्यपारियों ने खुद प्लांट बनाकर काम शुरू किया. तब भी यह कहा कि कलेक्टर इसके चेयरमेन होंगे, लेकिन प्रशासन ने इससे दूरी बना ली. उद्यमी अपने व्यापार के साथ-साथ यह काम नहीं कर सकता था. मशीनों से निकलने वाले पानी की गणना सही नहीं, जिससे अतिरिक्त पानी आने लगा. सरकार को चाहिए कि अब 300 इकाइयों का एक साथ क्लस्टर बनाने की बजाय छोटे छोटे क्लस्टर बनाए जाएं, जिससे काम हो सके. 40 साल से जोधपुर के एक्सपोर्ट में हमारी भी बड़ा योगदान रहा है.

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जिम्मेदार चुकाएंगे ​कीमत : जस्टिस विक्रमनाथ और जस्टिस संदीप मेहता की खंडपीठ ने प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति वसूलने के आदेश दिए हैं. इसके लिए जिम्मेदार व्यक्तियों पर कानूनी कार्रवाई करने और संबंधित सीईटीपी से जुड़े उद्योगों को फिलहाल बंद रखने के आदेश भी दिए हैं. कोर्ट ने स्पष्ट किया कि अनुमति के बिना इन इकाइयों का संचालन नहीं किया जा सकेगा. सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि नदियां केवल जलधाराएं नहीं, बल्कि मानव जीवन, कृषि, जैव विविधता और आने वाली पीढ़ियों की अमूल्य धरोहर हैं. इनके संरक्षण के लिए सभी पक्षों को अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी. कोर्ट ने ट्रीटमेंट प्लांट से जुड़ी अवैध पाइपलाइन को तोड़ने और प्रदूषण नियंत्रण मंडल की क्षेत्रीय अधिकारी जो एपीओ चल रही है, उन्हें निलंबित करने के भी निर्देश दिए हैं.

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कलेक्टर ने बंद करवाई फैक्ट्रियां : गुरुवार को जोधपुर के सांगरिया​ स्थित ट्रीटमेंट प्लांट से चार किलोमीटर लंबी अवैध पाइप डालने का खुलासा हुआ था. इस पाइपलाइन के जरिए अनट्रीटेड पानी सीधे नाली में जा रहा था. इसके बाद सरकार व प्रशासन सकते में आ गए. जिला कलेक्टर के आदेश से इकाइयां बंद हो गईं. इसपर बाद में सुप्रीम कोर्ट ने भी मुहर लगा दी. इसके बाद से मजूदर औद्योगिक इकाइयों के बाहर प्रदर्शन करने लगे.

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