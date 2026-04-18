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नोएडा-मानेसर में चल रहे मजदूर आंदोलन के समर्थन में रांची में संयुक्त ट्रेड यूनियन और सीपीआई का आक्रोश मार्च, केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी

रांची में आक्रोश मार्च निकालते संयुक्त ट्रेड यूनियन के सदस्य. ( फोटो-ईटीवी भारत )