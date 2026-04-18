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नोएडा-मानेसर में चल रहे मजदूर आंदोलन के समर्थन में रांची में संयुक्त ट्रेड यूनियन और सीपीआई का आक्रोश मार्च, केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी

संयुक्त ट्रेड यूनियन और सीपीआई ने रांची में आक्रोश मार्च निकाला.

CPI Hold Outrage March in Ranchi
रांची में आक्रोश मार्च निकालते संयुक्त ट्रेड यूनियन के सदस्य. (फोटो-ईटीवी भारत)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : April 18, 2026 at 8:34 PM IST

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रांची: नोएडा में मजदूरों के आंदोलन को समर्थन देने और वहां के आंदोलनकारी मजदूरों के प्रति अपनी एकजुटता प्रदर्शित करने के लिए आज शनिवार को रांची में सीपीआई के नेतृत्व में कई मजदूर और जनवादी संगठनों ने आक्रोश मार्च निकाला, जो जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम से शहीद चौक होते हुए अल्बर्ट एक्का चौक तक गया.

इस दौरान सीपीआई और ट्रेड यूनियन के नेता हाथों में झंडे-बैनर के साथ चल रहे थे और केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे. नेताओं ने केंद्र सरकार पर मजदूर विरोधी नीति अपनाने का आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने बड़े-बड़े उद्योगपतियों के दवाब में पहले के 44 लेबर कानून को खत्म कर 04 नए लेबर कोड बनाए हैं जो मजदूरों के हितों की रक्षा नहीं करते, बल्कि उसकी तबाही सुनिश्चित करते हैं.

सीपीआई के राज्य सचिव महेंद्र पाठक का बयान. (वीडियो-ईटीवी भारत)

सड़क पर उतरे सीपीआई नेता अजय सिंह और महेंद्र पाठक ने कहा कि हम राज्य की हेमंत सोरेन सरकार से भी मांग करते हैं कि अगर वास्तव में वह मजदूर विरोधी नहीं हैं तो जल्द से जल्द विधानसभा का विशेष सत्र बुलाकर यह प्रस्ताव लेकर आए कि वह केरल की तर्ज पर झारखंड में भी इन "चार लेबर कोड को लागू नहीं होने देगी,अन्यथा सीपीआई झारखंड में भी जोरदार आंदोलन करेगा.

ये नेता और संगठन आक्रोश मार्च में हुए शामिल

नोएडा के मजदूरों के समर्थन में रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम के पास से सीपीआई की राज्य इकाई के नेतृत्व में निकाले गए आक्रोश मार्च में सीपीआई के प्रदेश सचिव महेंद्र पाठक, जिला मुख्यालय सचिव अजय सिंह, एटक, यूनाइटेड कोल वर्कर्स यूनियन और अन्य नेता शामिल हुए.

मजदूरों का दमन बर्दाश्त नहीं-संयुक्त ट्रेड यूनियन

अल्बर्ट एक्का चौक पर आक्रोश मार्च एक सभा में तब्दील हो गई. आक्रोश मार्च में शामिल नेताओं ने हुंकार भरते हुए कहा कि मजदूरों का दमन किसी कीमत पर नहीं होने देंगे. सभा को संबोधित करते हुए भाकपा के प्रदेश सचिव महेंद्र पाठक, एटक के चंदेश्वर सिंह, एक्टू के शुभेंदु सेन, सीटू के अनिर्माण बोस और इंटक के लीलाधर सिंह ने केंद्र और राज्य सरकार की मजदूर-विरोधी नीतियों पर तीखा हमला बोला.

CPI Hold Outrage March in Ranchi
आक्रोश मार्च में शामिल ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के सदस्य. (फोटो-ईटीवी भारत)

देशव्यापी आंदोलन से एकजुटता

नेताओं ने कहा कि गुड़गांव-मानेसर, नोएडा, फरीदाबाद, भिवाड़ी और पानीपत सहित देश के कई औद्योगिक क्षेत्रों में लाखों मजदूर स्वत:स्फूर्त आंदोलन कर रहे हैं. उनकी बुनियादी मांग सिर्फ उचित वेतन और कानूनन प्राप्त अधिकारों की बहाली है. वक्ताओं ने दोहराया कि यह आंदोलन किसी बाहरी उकसावे की उपज नहीं, बल्कि वर्षों से जारी शोषण, उपेक्षा और वादाखिलाफी का स्वाभाविक परिणाम है.

झारखंड में चार लेबर कोड का विरोध

संयुक्त मंच ने झारखंड सरकार को चेतावनी दी कि वह चारों श्रम संहिताओं को राज्य में लागू करने की कोशिश न करें. वाम नेताओं का आरोप है कि ये कोड ‘हायर एंड फायर’ को कानूनी जामा पहनाते हैं, काम के घंटे 12 तक बढ़ाते हैं, यूनियन बनाना मुश्किल करते हैं और ठेका प्रथा को बढ़ावा देते हैं. इससे मजदूर पूरी तरह मालिकों के रहमो-करम पर आ जाएंगे.

मौजूदा हालात पर चिंता

सभा में वक्ताओं ने कहा कि एनसीआर के औद्योगिक क्षेत्रों में मजदूर आज भी 10-11 हजार रुपये मासिक पर 08 से 13 घंटे काम करने को मजबूर हैं, न साप्ताहिक छुट्टी मिलती है, न ओवरटाइम का पैसा. कैंटीन में घटिया खाना और कार्यस्थल पर कदम-कदम पर अपमान आम बात है. बेतहाशा महंगाई में इतने कम वेतन में परिवार चलाना असंभव है. ऊपर से ईरान-इजराइल-अमेरिका तनाव के बाद गैस-पेट्रोल के दाम बेतहाशा बढ़ने से मजदूरों की कमर टूट गई है.

CPI Hold Outrage March in Ranchi
आक्रोश मार्च में शामिल यूनाइटेड कोल वर्कर्स यूनियन के सदस्य. (फोटो-ईटीवी भारत)

आगे की रणनीति

आक्रोश मार्च और सभा के जरिए ऐलान किया गया कि यदि सरकार ने मजदूर-विरोधी कदम वापस नहीं लिए और दमन जारी रहा तो आंदोलन को राज्य के कोने-कोने तक ले जाया जाएगा. एटक, इंटक, सीटू, एक्टू समेत सभी घटक संगठन गांव-गांव, कारखाना-कारखाना अभियान चलाकर मजदूरों को लामबंद करेंगे. रैली में रांची के अलावा बोकारो, धनबाद, जमशेदपुर, रामगढ़ और हजारीबाग से हजारों मजदूर, ठेका कर्मचारी, स्कीम वर्कर और असंगठित क्षेत्र के लोग शामिल हुए.

आक्रोश सभा में मुख्य रूप से एटक के पंकज कुमार, सुनीता खलको, सरिता किंडो,संजय राय, मुनि कुजूर, संजय राम, चमेली,मंजू,मिंटू पासवान,सीटू के प्रतीक मिश्रा,भवनसिंह, एमएल सिंह, सुखनाथ लोहारा, प्रफुल्ल लिंडा, गोपाल सिंह सहित सैकड़ों लोग शामिल थे.

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