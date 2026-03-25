ETV Bharat / state

गदरपुर में बिजली विभाग और विजिलेंस की संयुक्त छापेमारी, बकायेदारों पर बड़ा एक्शन, मचा हड़कंप

बिजली विभाग ने कहा आगे भी ऐसे अभियान लगातार चलाए जाएंगे. जिससे बिजली चोरी पर रोक लगाई जा सकेगी.

GADARPUR ELECTRICITY DEPARTMENT
गदरपुर बिजली विभाग छापेमारी (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : March 25, 2026 at 4:16 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

रुद्रपुर: उधम सिंह नगर के गदरपुर क्षेत्र में बिजली विभाग और विजिलेंस टीम ने संयुक्त रूप से बड़ी कार्रवाई करते हुए बकायेदारों और बिजली चोरी करने वालों के खिलाफ छापेमारी की. इस दौरान कई अवैध कनेक्शन काटे गए. उपभोक्ताओं को बकाया बिल जमा करने व स्मार्ट मीटर लगाने के निर्देश दिए गए.

बिजली विभाग के अधिशासी अभियंता उमाकांत चतुर्वेदी के नेतृत्व में टीम ने मौके पर पहुंचकर कई घरों की जांच की. इस दौरान पाया गया कि कई उपभोक्ता लंबे समय से बिजली का बिल जमा नहीं कर रहे थे, जबकि कुछ लोग अवैध तरीके से ‘कुंडी’ डालकर बिजली चोरी कर रहे थे. टीम ने ऐसे मामलों में सख्ती दिखाते हुए तुरंत कार्रवाई की. बिजली चोरी करते पाए गए घरों के कनेक्शन काट दिए.

अधिशासी अभियंता उमाकांत चतुर्वेदी ने बताया विभाग को लगातार शिकायतें मिल रही थीं कि लंबाखेड़ा क्षेत्र में बिजली चोरी की जा रही है. कई उपभोक्ता बकाया भुगतान नहीं कर रहे हैं. इसी के आधार पर आज विजिलेंस टीम के साथ संयुक्त अभियान चलाया गया. उन्होंने स्पष्ट किया कि जो उपभोक्ता लंबे समय से बिल जमा नहीं कर रहे हैं, उनके खिलाफ आगे भी सख्त कार्रवाई जारी रहेगी.

छापेमारी के दौरान विभाग ने बकायेदार उपभोक्ताओं को निर्देश दिया कि वे जल्द से जल्द विद्युत विभाग कार्यालय में जाकर अपना बकाया जमा करें, अन्यथा उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी. इसके साथ ही उन उपभोक्ताओं को भी चेतावनी दी गई जिन्होंने अभी तक स्मार्ट मीटर नहीं लगवाए हैं.

अधिशासी अभियंता ने स्मार्ट मीटर को लेकर फैली अफवाहों को भी खारिज किया. उन्होंने कहा कि स्मार्ट मीटर पूरी तरह सुरक्षित और पारदर्शी प्रणाली है. जिसमें उपभोक्ताओं को सामान्य तरीके से ही रीडिंग और बिल प्राप्त होगा. उन्होंने लोगों से अपील की कि वे किसी भी प्रकार की भ्रामक जानकारी पर ध्यान न दें और विभाग के निर्देशों का पालन करें.

इस अभियान में विजिलेंस टीम की भी अहम भूमिका रही, जिन्हें पहले से ही क्षेत्र में बिजली चोरी की सूचना मिली थी. संयुक्त कार्रवाई के चलते कई अनियमितताएं उजागर हुईं. मौके पर ही सख्त कदम उठाए गए.

बिजली विभाग ने साफ कर दिया है कि आगे भी ऐसे अभियान लगातार चलाए जाएंगे. जिससे बिजली चोरी पर रोक लगाई जा सके और राजस्व नुकसान को कम किया जा सके. विभाग ने आम जनता से सहयोग की अपील करते हुए कहा कि ईमानदारी से बिल का भुगतान करें और वैध कनेक्शन का ही उपयोग करें.

पढ़ें- रिश्वत लेता रंगे हाथ पकड़ा गया बिजली विभाग का जेई, देहरादून विजिलेंस ने किया अरेस्ट

पढ़ें- बिजली विभाग को फंसाने के चक्कर में खुद हो गया शिकार, सीएम ऑफिस तक पहुंची थी बात
पढ़ें- लक्सर के खड़ंजा कुतुबपुर गांव में बिजली कर्मियों को धमकी, बकाएदारों के कनेक्शन काटने पर मर्डर थ्रेट

TAGGED:

गदरपुर बिजली विभाग
बिजली विभाग और विजिलेंस छापेमारी
रुद्रपुर बिजली विभाग
GADARPUR ELECTRICITY DEPARTMENT

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.