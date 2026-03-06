ETV Bharat / state

RTE के प्रवेश पर अभिभावक संघ बोला- पिछले सत्र के 44 हजार बच्चों के लंबित मामलों का भी हो समाधान...

समय रहते लंबित मामलों का समाधान नहीं किया तो जरूरतमंद परिवारों के बच्चों का एक और शैक्षणिक सत्र प्रभावित हो सकता है.

Parents' Association demonstration
अभिभावक संघ का प्रदर्शन (ETV Bharat Jaipur (File Photo))
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : March 6, 2026 at 1:35 PM IST

जयपुर: आरटीई के तहत प्रवेश प्रक्रिया की अंतिम तिथि 10 मार्च तक बढ़ाने के फैसले के बीच संयुक्त अभिभावक संघ ने अब विभाग से पिछले सत्र के लंबित दाखिला प्रकरणों का भी समाधान निकालने की मांग उठाई है. संघ का कहना है कि पिछले वर्ष 44 हजार से ज्यादा जरूरतमंद बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हुई. ऐसे में उन छात्रों का भी प्राथमिकता पर दाखिला हो.

आरटीई के तहत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में शिक्षा दिलाने का सरकार और शिक्षा विभाग ने बीड़ा उठाया है. इसी के मद्देनजर फिलहाल प्रवेश प्रक्रिया की तिथि बढ़ाई गई है, लेकिन संयुक्त अभिभावक संघ के प्रदेश प्रवक्ता अभिषेक जैन बिट्टू का कहना है कि शिक्षा विभाग को पिछले शैक्षणिक सत्र के लंबित दाखिलों को भी प्राथमिकता से निपटाना चाहिए.

संयुक्त अभिभावक संघ के प्रदेश प्रवक्ता बोले... (ETV Bharat Jaipur)

उन्होंने कहा कि पिछले सत्र के 44 हजार से ज्यादा छात्रों के आरटीई दाखिले अभी तक लंबित हैं. कई मामलों में स्कूलों और विभाग के बीच समन्वय की कमी के कारण बच्चों को नियमित पढ़ाई में परेशानी उठानी पड़ रही है. कुछ मामलों में छात्रों का प्रवेश पूरा नहीं हो पाया.

समायोजन की मांग: अभिभावक संघ का कहना है कि यदि समय रहते इन लंबित मामलों का समाधान नहीं किया गया तो गरीब और जरूरतमंद परिवारों के बच्चों का एक और शैक्षणिक सत्र प्रभावित हो सकता है. ऐसा होना शिक्षा के अधिकार की मूल भावना के विपरीत होगा. संघ ने शिक्षा विभाग से मांग की कि नई प्रवेश प्रक्रिया के साथ पिछले सत्र के लंबित आरटीई मामलों की भी विशेष समीक्षा की जाए. जिन बच्चों का प्रवेश अब तक पूरा नहीं हुआ है, उन्हें तुरंत स्कूलों में समायोजित कराया जाए.

44 हजार बच्चे वंचित: प्रदेश प्रवक्ता अभिषेक जैन ने बताया कि पिछले शैक्षणिक सत्र में आरटीई के तहत चयन होने के बावजूद 44 हजार से ज्यादा बच्चे प्राइवेट स्कूलों में प्रवेश से बाहर रह गए, जो व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े करता है. सीट आवंटन के बाद भी प्राइवेट स्कूलों की मनमानी और शिक्षा विभाग की अनदेखी की वजह से हजारों बच्चों का दाखिला पूरा नहीं हो सका. ऐसे में यदि इन लंबित मामलों का समय रहते समाधान नहीं किया गया तो गरीब और जरूरतमंद परिवारों के बच्चों का एक और शैक्षणिक सत्र प्रभावित होने का खतरा बना रहेगा.

शिक्षा संकुल में होगी बैठक: हालांकि, इस बार प्रवेशोत्सव से पहले आरटीई से जुड़े अभिभावकों की समस्याओं को लेकर शिक्षा संकुल में बैठक होनी है. इसमें पिछले सत्र के लंबित मामलों सहित वर्तमान सत्र की समस्याओं और मांगों को लेकर आगे की रणनीति तय की जाएगी. बहरहाल, शिक्षा के अधिकार (RTE) कानून के तहत ये प्रक्रिया 6 मार्च की बजाए 10 मार्च तक चलेगी और इस बार प्रशासन की ओर से जारी गाइडलाइन में अभिभावकों से पैन कार्ड भी मांगा है. इससे पारदर्शिता भी बनी रहेगी.

