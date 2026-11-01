एक्सप्रेस वे पर चलाया ज्वाइंट अभियान; स्लीपर बसों के सुरक्षा मानकों की जांच की, कई बसें सीज और कई का चालान
अपर परिवहन आयुक्त प्रवर्तन केडी सिंह गौर ने बताया गया कि 20 प्रवर्तन टीमों को तैनात किया गया.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 1, 2026 at 8:08 PM IST
लखनऊ : स्लीपर बसों में आग लगने या पलटने की तमाम घटनाओं में न जाने कितने लोगों की जान जा चुकी है, घायलों का आंकड़ा भी बहुत ज्यादा है. हृदयविदारक घटनाओं के बावजूद बस संचालक सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं. परिवहन विभाग के अधिकारी लगातार अभियान चलाकर ऐसे वाहनों पर कार्रवाई भी कर रहे हैं और वाहन मालिकों को जागरूक भी कर रहे हैं, फिर भी कोई खास सुधार होता नजर नहीं आ रहा है.
स्लीपर बसों की सघन जांच के लिए शनिवार की रात पूर्वांचल एक्सप्रेस वे और लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे के एंट्री और एक्जिट प्वॉइंट पर परिवहन विभाग, यातायात पुलिस और यूपीडा के गश्ती दलों के साथ विशेष संयुक्त अभियान चलाया गया.
अपर परिवहन आयुक्त प्रवर्तन केडी सिंह गौर ने बताया गया कि इस अभियान में एक्सप्रेस वे के एंट्री और एक्जिट प्वॉइंट पर 20 प्रवर्तन टीमों को तैनात किया. इन टीमों को शाम सात बजे से रात एक बजे तक और फिर रात एक बजे से सुबह सात बजे तक दो शिफ्टों में तैनात किया गया. जिससे 12 घंटे का अभियान चलाकर एक्सप्रेस वे से गुजरने वाली शत-प्रतिशत स्लीपर बसों की सघन जांच की जा सके.
उन्होंने बताया कि मानकों का उल्लंघन करने वाली कई बसों को सीज किया गया है और कई का चालान किया गया है. अभी भी यह कार्रवाई जारी है. पूरा डाटा कंपाइल कर इसकी जानकारी दी जाएगी कि कुल कितनी बसों का चालान किया गया है और कितनी बसें सीज की गई हैं.
उन्होंने बताया कि इस अभियान में यात्री सुरक्षा हितों को ध्यान में रखते हुए विशेष रूप से बस बॉडी कोड के उल्लंघन, स्लीपर या सीटों की संख्या बढ़ाने, आपात कालीन निकास के क्रियाशील न होने, अग्नि सुरक्षा उपकरणों की क्रियाशीलता और चालक के नशे में होने की जांच की गई. उल्लंघन पाए जाने पर उनके विरुद्ध चालान और बंद की कार्रवाई की जा रही है.
यह भी पढ़ें : बुंदेलखंड से दिल्ली जाने वाली स्लीपर बसें कितनी सुरक्षित? ग्रेटर नोएडा हादसे के बाद उठे गंभीर सवाल