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एक्सप्रेस वे पर चलाया ज्वाइंट अभियान; स्लीपर बसों के सुरक्षा मानकों की जांच की, कई बसें सीज और कई का चालान

एक्सप्रेस वे पर चलाया ज्वाइंट अभियान ( Photo credit: ETV Bharat )

लखनऊ : स्लीपर बसों में आग लगने या पलटने की तमाम घटनाओं में न जाने कितने लोगों की जान जा चुकी है, घायलों का आंकड़ा भी बहुत ज्यादा है. हृदयविदारक घटनाओं के बावजूद बस संचालक सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं. परिवहन विभाग के अधिकारी लगातार अभियान चलाकर ऐसे वाहनों पर कार्रवाई भी कर रहे हैं और वाहन मालिकों को जागरूक भी कर रहे हैं, फिर भी कोई खास सुधार होता नजर नहीं आ रहा है.

स्लीपर बसों की सघन जांच के लिए शनिवार की रात पूर्वांचल एक्सप्रेस वे और लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे के एंट्री और एक्जिट प्वॉइंट पर परिवहन विभाग, यातायात पुलिस और यूपीडा के गश्ती दलों के साथ विशेष संयुक्त अभियान चलाया गया.