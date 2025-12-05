ETV Bharat / state

जांजगीर चांपा में NH-49 का जॉइंट कमिश्नर रोड सेफ्टी ने लिया जायजा, कई ब्लैक स्पॉट की पहचान कर कमियां दूर करने कहा

हाइवे में हुए हादसे में 6 लोगों की मौत के बाद अंतर्विभागीय लीड एजेंसी के चेयरमैन ने घटना स्थल का निरीक्षण किया.

NH 49 Inspection
जांजगीर चांपा में NH-49 का जॉइंट कमिश्नर रोड सेफ्टी ने लिया जायजा (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : December 5, 2025 at 8:17 PM IST

जांजगीर-चांपा: जिले में सड़क हादसों की गंभीरता को देखते हुए ट्रैफिक पुलिस और प्रशासन ने नेशनल हाइवे-49 में कई ब्लैक स्पॉट चिह्नित किए हैं. दरअसल 25 नवम्बर की रात ट्रक और कार में हुई टक्कर में 6 लोगों की मौत हो गई थी. इसमें 2 सेना के जवान भी शामिल थे. घटना की गंभीरता को देखते हुए अंतरविभागीय लीड एजेंसी के डायरेक्टर संजय शर्मा ने जिले के अलग-अलग विभाग के अधिकारियों के साथ घटना स्थल का जायजा लिया.

जांजगीर चांपा में NH-49 का जॉइंट कमिश्नर रोड सेफ्टी ने लिया जायजा (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

सड़क हादसे रोकने की तैयारी: जिला प्रशासन और पुलिस की टीम ब्लैक स्पॉट की पहचान कर उन स्थानों को सुरक्षित करने की तैयारी में जुट गई है. इसे लेकर ही रायपुर से रोड सेफ्टी ज्वाइंट कमिश्नर और चेयरमैन लीड इंटर डिपार्टमेंट ट्रैफिक AIG संजय शर्मा जांजगीर पहुंचे. मौके का निरीक्षण करने के बाद उन्होंने अलग अलग विभागों से बात की और कमियों को दूर करने की कार्ययोजना बनाने के निर्देश दिए.

हमें रायपुर से आते हुए कई ब्लैक स्पॉट मिले, जांजगीर में 4 स्पॉट की पहचान की है जिसमें PWD, ग्रामीण सड़क और नेशनल हाइवे की टीम सुधार करेगी. इसके अलावा रात में सभी ब्लैक स्पॉट में लाइटिंग और बेजा कब्ज़ा मुक्त करने कि दिशा में भी काम करने की प्लानिंग है- संजय शर्मा, जॉइंट कमिश्नर रोड सेफ्टी

Janjgir Champa Road Safety
अंतर्विभागीय लीड एजेंसी के चेयरमैन ने घटना स्थल का निरीक्षण किया (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

जांजगीर में NH-49 कई गांव और शहर के बीच से गुजरता है: नेशनल हाइवे 49 बिलासपुर से होकर जांजगीर और रायगढ़ को जोड़ता है. अकलतरा से जांजगीर के बीच नेशनल हाइवे से जिला मुख्यालय के लिए जाने वाली पुटपुरा तिराहा, जांजगीर से खोखरा जाने वाली चौक, जांजगीर से केंद्रीय विद्यालय और मुनुन्द गांव को जोड़ने वाली सड़क समेत कई जगह बड़ी दुर्घटना हुई है. इन सभी स्थानों में सड़क निर्माण के लिए आवश्यक इंजिनियरिंग उपाय और सुझाव दिए गए हैं.

Joint Commissioner Road Safety
कई ब्लैक स्पॉट की पहचान कर कमियां दूर करने के निर्देश (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

लीड एजेंसी के डायरेक्टर संजय शर्मा के साथ यातायात विभाग के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक उदयन बेहार, SDM सुब्रत साहू, जिला परिवहन अधिकारी गौरव साहू समेत कई विभाग के अधिकारी शामिल रहे. संजय शर्मा ने इंजिनियरिंग मे सुधार के साथ झाड़ियों की सफाई, रास्तों पर सांकेतिक बोर्ड लगाने, एम्बुलेंस का रेस्पॉन्स समय बढ़ाने के निर्देश दिए.

NH 49 Inspection
हाइवे में हुए हादसे में 6 लोगों की मौत के बाद कमियों की दूर करने की तैयारी (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
