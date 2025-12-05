जांजगीर चांपा में NH-49 का जॉइंट कमिश्नर रोड सेफ्टी ने लिया जायजा, कई ब्लैक स्पॉट की पहचान कर कमियां दूर करने कहा
हाइवे में हुए हादसे में 6 लोगों की मौत के बाद अंतर्विभागीय लीड एजेंसी के चेयरमैन ने घटना स्थल का निरीक्षण किया.
जांजगीर-चांपा: जिले में सड़क हादसों की गंभीरता को देखते हुए ट्रैफिक पुलिस और प्रशासन ने नेशनल हाइवे-49 में कई ब्लैक स्पॉट चिह्नित किए हैं. दरअसल 25 नवम्बर की रात ट्रक और कार में हुई टक्कर में 6 लोगों की मौत हो गई थी. इसमें 2 सेना के जवान भी शामिल थे. घटना की गंभीरता को देखते हुए अंतरविभागीय लीड एजेंसी के डायरेक्टर संजय शर्मा ने जिले के अलग-अलग विभाग के अधिकारियों के साथ घटना स्थल का जायजा लिया.
सड़क हादसे रोकने की तैयारी: जिला प्रशासन और पुलिस की टीम ब्लैक स्पॉट की पहचान कर उन स्थानों को सुरक्षित करने की तैयारी में जुट गई है. इसे लेकर ही रायपुर से रोड सेफ्टी ज्वाइंट कमिश्नर और चेयरमैन लीड इंटर डिपार्टमेंट ट्रैफिक AIG संजय शर्मा जांजगीर पहुंचे. मौके का निरीक्षण करने के बाद उन्होंने अलग अलग विभागों से बात की और कमियों को दूर करने की कार्ययोजना बनाने के निर्देश दिए.
हमें रायपुर से आते हुए कई ब्लैक स्पॉट मिले, जांजगीर में 4 स्पॉट की पहचान की है जिसमें PWD, ग्रामीण सड़क और नेशनल हाइवे की टीम सुधार करेगी. इसके अलावा रात में सभी ब्लैक स्पॉट में लाइटिंग और बेजा कब्ज़ा मुक्त करने कि दिशा में भी काम करने की प्लानिंग है- संजय शर्मा, जॉइंट कमिश्नर रोड सेफ्टी
जांजगीर में NH-49 कई गांव और शहर के बीच से गुजरता है: नेशनल हाइवे 49 बिलासपुर से होकर जांजगीर और रायगढ़ को जोड़ता है. अकलतरा से जांजगीर के बीच नेशनल हाइवे से जिला मुख्यालय के लिए जाने वाली पुटपुरा तिराहा, जांजगीर से खोखरा जाने वाली चौक, जांजगीर से केंद्रीय विद्यालय और मुनुन्द गांव को जोड़ने वाली सड़क समेत कई जगह बड़ी दुर्घटना हुई है. इन सभी स्थानों में सड़क निर्माण के लिए आवश्यक इंजिनियरिंग उपाय और सुझाव दिए गए हैं.
लीड एजेंसी के डायरेक्टर संजय शर्मा के साथ यातायात विभाग के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक उदयन बेहार, SDM सुब्रत साहू, जिला परिवहन अधिकारी गौरव साहू समेत कई विभाग के अधिकारी शामिल रहे. संजय शर्मा ने इंजिनियरिंग मे सुधार के साथ झाड़ियों की सफाई, रास्तों पर सांकेतिक बोर्ड लगाने, एम्बुलेंस का रेस्पॉन्स समय बढ़ाने के निर्देश दिए.