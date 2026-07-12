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धनबाद के विकास पर चर्चा करेंगे राजनेता, विकास के मुद्दे पर एकजुट हुई सियासत!

धनबाद के विकास पर चर्चा के लिए 22 जुलाई को सभी दलों का संयुक्त आंदोलन होगा.

MLA Arup Chatterjee
विधायक अरुप चटर्जी (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : July 12, 2026 at 10:19 PM IST

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धनबाद: विकास से जुड़े मुद्दों को लेकर 22 जुलाई से शहर में एक अलग तस्वीर देखने को मिलेगी. विभिन्न राजनीतिक दलों के नेता और जनप्रतिनिधि पार्टी की सीमाओं से ऊपर उठकर एक साझा मंच पर जुटेंगे. रंधीर वर्मा चौक पर राष्ट्रीय ध्वज को प्रतीक बनाकर एक दिवसीय धरना आयोजित किया जाएगा, जिसमें शहर के विकास से जुड़े अहम मुद्दों को प्रमुखता से उठाया जाएगा.

धनबाद के समग्र विकास पर सभी प्रतिनिधि एकजुट: अरुप चटर्जी

धनबाद परिसदन में आयोजित प्रेसवार्ता के दौरान निरसा से माले विधायक अरुप चटर्जी ने कार्यक्रम की जानकारी देते हुए बताया कि धनबाद के समग्र विकास को लेकर सभी दलों के प्रतिनिधि एकजुट हो रहे हैं. उन्होंने कहा कि धरना केवल विरोध दर्ज कराने के लिए नहीं बल्कि शहर के विकास की दिशा तय करने और आवश्यक योजनाओं पर विचार-विमर्श करने का भी मंच बनेगा.

प्रेसवार्ता में जानकारी देते हुए विधायक अरुप चटर्जी (Etv Bharat)

प्राकृतिक संसाधनों से समृद्ध धनबाद फिर भी अपेक्षित

विधायक अरुप चटर्जी ने कहा कि प्राकृतिक और आर्थिक संसाधनों से समृद्ध होने के बावजूद धनबाद अपेक्षित विकास से अब भी वंचित है. उनका आरोप था कि मजबूत राजनीतिक इच्छाशक्ति के अभाव में शहर की कई मूलभूत समस्याएं आज तक बनी हुई हैं. उन्होंने कहा कि 22 जुलाई का यह संयुक्त धरना केंद्र और राज्य सरकार का ध्यान धनबाद की ओर आकर्षित करने का प्रयास होगा, ताकि विकास कार्यों को गति मिल सके.

एक साथ उठनी चाहिए धनबाद के विकास के लिए आवाज

प्रेसवार्ता में झामुमो नेता चन्द्रशेखर अग्रवाल, राजद के जिला अध्यक्ष तथा समाजसेवी विजय झा भी मौजूद रहे. सभी नेताओं ने एक स्वर में कहा कि यह आयोजन किसी दल विशेष के हित में नहीं बल्कि धनबाद के व्यापक विकास और जनहित के उद्देश्य से किया जा रहा है. उनका कहना था कि शहर के विकास के सवाल पर सभी राजनीतिक दलों को एकजुट होकर आवाज उठानी चाहिए.

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