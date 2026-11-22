सुंदरनगर के जॉनी चौधरी बने भारतीय अंडर-18 कुश्ती टीम के हेड कोच, ब्राजील में टीम को जीत दिलाना है पहली चुनौती
जॉनी चौधरी को ब्राजील में होने वाली ISF Gymnasiade World Championship 2026 के लिए भारतीय अंडर-18 कुश्ती टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : November 22, 2026 at 9:54 AM IST
सुंदरनगर: हिमाचल प्रदेश के अंतरराष्ट्रीय कुश्ती कोच, खिलाड़ी एवं परशुराम अवॉर्ड से सम्मानित जॉनी चौधरी ने खेल जगत में एक और बड़ी उपलब्धि हासिल की है. उन्हें ब्राजील में आयोजित होने वाली ISF Gymnasiade World Championship 2026 के लिए भारतीय अंडर-18 कुश्ती टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है. यह उपलब्धि न केवल उनके व्यक्तिगत संघर्ष, अनुभव और समर्पण का सम्मान है, बल्कि प्रदेश के खेल जगत के लिए भी गौरव का विषय है.
अंतरराष्ट्रीय स्तर की इस प्रतिष्ठित प्रतियोगिता का आयोजन 3 से 8 दिसंबर 2026 तक ब्राजील में किया जाएगा. प्रतियोगिता में भारतीय टीम को बेहतर प्रदर्शन के लिए तैयार करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन 20 नवंबर से 2 दिसंबर तक NCOE भालगढ़, सोनीपत (हरियाणा) में किया जा रहा है. इस शिविर में देश के विभिन्न राज्यों से चयनित प्रतिभाशाली पहलवान हिस्सा ले रहे हैं. जॉनी चौधरी मुख्य कोच के रूप में खिलाड़ियों को तकनीकी, शारीरिक और मानसिक रूप से प्रतियोगिता के लिए तैयार करेंगे.
जॉनी चौधरी अंतरराष्ट्रीय स्तर के अनुभवी पहलवान और कुशल कुश्ती प्रशिक्षक हैं. उन्हें कुश्ती के क्षेत्र में लंबे अनुभव के साथ खिलाड़ियों को तराशने और उन्हें राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाने का भी अनुभव है. इससे पहले भी वो भारतीय कुश्ती टीम के साथ कई अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में बतौर कोच अपनी सेवाएं दे चुके हैं. उनकी इसी विशेषज्ञता और अनुभव को देखते हुए उन्हें भारतीय अंडर-18 टीम की कमान सौंपी गई है.
इस महत्वपूर्ण जिम्मेदारी के लिए जॉनी चौधरी ने स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया (SGFI), रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया (WFI) पार्थ सुरेश डोसी का विशेष आभार व्यक्त किया है. भारतीय टीम के मुख्य कोच के रूप में देश का प्रतिनिधित्व करना मेरे लिए गर्व और सम्मान की बात है. पूरी निष्ठा, मेहनत और समर्पण के साथ अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे.
भारतीय टीम का लक्ष्य ब्राजील में बेहतरीन प्रदर्शन कर अंतरराष्ट्रीय मंच पर देश का गौरव बढ़ाना और पदक जीतकर भारत का तिरंगा लहराना है. जॉनी चौधरी की इस नियुक्ति को हिमाचल प्रदेश के लिए एक बड़ी उपलब्धि के रूप में देखा जा रहा है.
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