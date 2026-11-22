ETV Bharat / state

सुंदरनगर के जॉनी चौधरी बने भारतीय अंडर-18 कुश्ती टीम के हेड कोच, ब्राजील में टीम को जीत दिलाना है पहली चुनौती

कुश्ती कोच जॉनी चौधरी ( ETV Bharat )

सुंदरनगर: हिमाचल प्रदेश के अंतरराष्ट्रीय कुश्ती कोच, खिलाड़ी एवं परशुराम अवॉर्ड से सम्मानित जॉनी चौधरी ने खेल जगत में एक और बड़ी उपलब्धि हासिल की है. उन्हें ब्राजील में आयोजित होने वाली ISF Gymnasiade World Championship 2026 के लिए भारतीय अंडर-18 कुश्ती टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है. यह उपलब्धि न केवल उनके व्यक्तिगत संघर्ष, अनुभव और समर्पण का सम्मान है, बल्कि प्रदेश के खेल जगत के लिए भी गौरव का विषय है.

अंतरराष्ट्रीय स्तर की इस प्रतिष्ठित प्रतियोगिता का आयोजन 3 से 8 दिसंबर 2026 तक ब्राजील में किया जाएगा. प्रतियोगिता में भारतीय टीम को बेहतर प्रदर्शन के लिए तैयार करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन 20 नवंबर से 2 दिसंबर तक NCOE भालगढ़, सोनीपत (हरियाणा) में किया जा रहा है. इस शिविर में देश के विभिन्न राज्यों से चयनित प्रतिभाशाली पहलवान हिस्सा ले रहे हैं. जॉनी चौधरी मुख्य कोच के रूप में खिलाड़ियों को तकनीकी, शारीरिक और मानसिक रूप से प्रतियोगिता के लिए तैयार करेंगे.