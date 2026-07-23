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जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी के अध्यक्ष अमित बघेल जेल से रिहा, बलौदाबाजार हिंसा मामले में थे अंदर, 2028 में छत्तीसगढ़ियावादी सरकार बनने का दावा

अमित बघेल ने जेल से रिहा होते ही महात्मा गांधी, स्वामी विवेकानंद और सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया.

JOHAR CHHATTISGARH PARTY
अमित बघेल रिहा (ETV Bharat Chhattisgarh)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : July 23, 2026 at 7:29 AM IST

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रायपुर: जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अमित बघेल बुधवार रात को रायपुर के सेंट्रल जेल से रिहा हुए हैं. बलौदाबाजार हिंसा मामले में सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी थी, जिसके बाद सेंट्रल जेल से उन्हें रिहा किया गया. उनके समर्थकों में खुशी देखी गई. लोगों ने पटाखे फोड़कर खुशियां मनाई.

2028 विधानसभा चुनाव को लेकर अमित बघेल का दावा

जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अमित बघेल 5 दिसंबर 2025 से रायपुर के सेंट्रल जेल में बंद थे. जेल से बाहर निकलते ही अमित बघेल ने सबसे पहले महात्मा गांधी. स्वामी विवेकानंद और सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया. इसके साथ ही उन्होंने छत्तीसगढ़ महतारी की तस्वीर हाथ में लेकर जेल परिसर से बाहर कदम रखा. उन्होंने कहा कि साल 2028 में छत्तीसगढ़ियावादी सरकार बनेगी.

Johar Chhattisgarh Party president Amit Baghel
जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी के अध्यक्ष अमित बघेल (ETV Bharat Chhattisgarh)

बलौदाबाजार हिंसा क्या है

10 जून 2024 को बलौदाबाजार के दशहरा मैदान में एक सामाजिक मुद्दे को लेकर विरोध प्रदर्शन आयोजित किया गया था. इस रैली में हजारों की संख्या में लोग पहुंचे थे. आरोप है कि वहां छत्तीसगढ़ क्रांति सेना के पदाधिकारी ने मंच से भड़काऊ भाषण देकर भीड़ को उग्र कर दिया. इसके बाद हिंसक भीड़ ने पुलिस के बैरीकैट्स को तोड़ते हुए कलेक्ट्रेट और एसपी कार्यालय परिसर में घुसकर तोड़फोड़ करने के साथ ही कई वाहनों में आग लगा दी गई थी. कलेक्ट्रेट भवन को भी आग के हवाले कर दिया गया. इस दौरान बीच बचाव कर रहे ड्यूटी पर तैनात पुलिस अधिकारी और जवानों पर लाठी पत्थर और लोहे के रॉड से हमला किया गया, जिसमें कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए.

छत्तीसगढ़ महतारी की मूर्ति तोड़ने को लेकर 27 अक्टूबर को जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी के अध्यक्ष अमित बघेल ने अग्रसेन महाराज और सिंधी समाज के इष्ट देवता झूलेलाल पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी. अमित बघेल के बयान के बाद अग्रवाल समाज और सिंधी समाज ने राजधानी सहित प्रदेश और देशभर में प्रदर्शन किया. जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अमित बघेल के खिलाफ कोतवाली और देवेंद्र नगर थाने में FIR भी दर्ज की गई. छत्तीसगढ़ महतारी की मूर्ति को 23 अक्टूबर को तोड़े जाने के बाद प्रशासन के द्वारा 26 अक्टूबर को छत्तीसगढ़ महतारी की नई प्रतिमा स्थापित की गई है. उसी दिन मूर्ति तोड़े जाने वाले आरोपी जो की मानसिक रूप से विक्षिप्त था उसे भी गिरफ्तार किया गया था.

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