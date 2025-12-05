ETV Bharat / state

जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी के अध्यक्ष अमित बघेल गिरफ्तार, अदालत ने तीन दिन के रिमांड पर भेजा

रायपुर में अमित बघेल गिरफ्तार, जमानत के लिए कोर्ट में लगाएंगे अर्जी

Amit Baghel Arrested In Raipur
भड़काऊ बयान केस में अमित बघेल गिरफ्तार (ETV BHARAT)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : December 5, 2025 at 4:25 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

रायपुर: छत्तीसगढ़ की रायपुर पुलिस ने जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अमित बघेल को गिरफ्तार कर लिया है. अमित बघेल देवेंद्र नगर थाने में पहुंचकर सरेंडर करने वाले थे. उससे पहले ही रायपुर पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया है. भड़काऊ बयानबाजी के मामले में बीते 26 दिनों से अमित बघेल फरार चल रहे थे.

रायपुर पुलिस ने अमित बघेल को किया गिरफ्तार

अमित बघेल आपत्तिजनक और भड़काऊ बयान वाले मामले में पिछले 26 दिनों से फरार चल रहे थे. राजधानी के कोतवाली और देवेंद्र नगर थाने में अमित बघेल के खिलाफ मामला दर्ज किया गया. अमित बघेल के सरेंडर के दौरान कोर्ट और थाने के आसपास पुलिस ने सुरक्षा बढ़ा दी है. अमित बघेल के थाने पहुंचने के बाद उनके समर्थक और पुलिस के बीच झूमाझटकी भी देखने को मिली. उसके बाद पुलिस ने अमित बघेल को अरेस्ट कर लिया.

रायपुर में अमित बघेल की गिरफ्तारी (ETV BHARAT)

अमित बघेल की मां का निधन, जमानत के लिए लगाई याचिका

शुक्रवार को अमित बघेल की मां का निधन हो गया. उनके शव को उनके पैतृक गांव पथरी ले जाया गया है. जहां पर अमित बघेल की मां का अंतिम संस्कार किया जाएगा. मां के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए अमित बघेल ने रायपुर की कोर्ट में जमानत याचिका लगाई थी. जिस पर सुनवाई के बाद फैसला आ गया है.

अदालत ने अमित बघेल को रिमांड पर भेजा

रायपुर की अदालत ने अमित बघेल को तीन दिनों की न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है.अगले 3 दिनों तक पुलिस अमित बघेल से पूछताछ करेगी. अदालत ने अमित बघेल को पुलिस कस्टडी के साथ मां के अंतिम संस्कार में शामिल होने की अनुमति दी है. न्यायिक मजिस्ट्रेट जेनिफर लकड़ा की कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है.

सुप्रीम कोर्ट से अमित बघेल को लगा था झटका

इसके पहले 26 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने अमित बघेल को कड़ी फटकार लगाते हुए उनकी अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दी थी. सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा था कि अपनी जुबान पर लगाम रखें. इसके साथ ही कोर्ट ने साफ हिदायत दी थी कि इस पर राहत नहीं दी जा सकती कानून अपना काम करेगा.

विवादास्पद बयान देने का आरोप

छत्तीसगढ़ महतारी की मूर्ति तोड़ने को लेकर 27 अक्टूबर को जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी के अध्यक्ष अमित बघेल ने अग्रसेन महाराज और सिंधी समाज के इष्ट देवता झूलेलाल पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी. अमित बघेल के बयान के बाद अग्रवाल समाज और सिंधी समाज ने राजधानी सहित प्रदेश और देश भर में प्रदर्शन किया था.

जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अमित बघेल के खिलाफ कोतवाली और देवेंद्र नगर थाने में FIR भी दर्ज की गई थी. छत्तीसगढ़ महतारी की मूर्ति को 23 अक्टूबर को तोड़े जाने के बाद प्रशासन के द्वारा 26 अक्टूबर को छत्तीसगढ़ महतारी की नई प्रतिमा स्थापित की गई है. उसी दिन मूर्ति तोड़े जाने वाले आरोपी जो की मानसिक रूप से विक्षिप्त था उसे भी गिरफ्तार किया गया था. इसी दौरान अमित बघेल ने 27 अक्टूबर को विवादास्पद बयान दिया.

सुकमा में ज्वेलरी शॉप में लूट का 3 घंटे में खुलासा, सभी आरोपी हथियार और 12 लाख के जेवरात सहित पकड़े गए

बैकुंठपुर में रेत खदान को लेकर ग्रामीणों ने खोला मोर्चा, कहा- पूरा रेत ले जाएंगे तो हम कैसे घर बनाएंगे

भारत दक्षिण अफ्रीका मैच पर सट्टा लगाने वाले 12 लोग गिरफ्तार, लाखों का कैश बरामद

TAGGED:

AMIT BAGHEL ARRESTED
RAIPUR POLICE
रायपुर में अमित बघेल गिरफ्तार
छत्तीसगढ़ महतारी मूर्ति विवाद
JOHAR CHHATTISGARH PARTY

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.