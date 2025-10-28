छत्तीसगढ़ महतारी की मूर्ति तोड़े जाने का मामला, जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी ने किया रायपुर बंद का आह्वान
रायपुर में छत्तीसगढ़ महतारी की मूर्ति को तोड़े जाने का मुद्दा तूल पकड़ता जा रहा है. अब छत्तीसगढ़ जोहार पार्टी ने नया ऐलान किया है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : October 28, 2025 at 9:15 PM IST
रायपुर: छत्तीसगढ़ महतारी की मूर्ति तोड़े जाने पर जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी ने रायपुर बंद करने का ऐलान किया है. 28 अक्टूबर को रायपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर छत्तीसगढ़ जोहार पार्टी ने कहा कि वे इस मामले में 31 अक्टूबर को रायपुर बंद करेंगे. जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी के उपाध्यक्ष चंद्रकांत यदु ने रायपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और रायपुर बंद करने की घोषणा की. उनका कहना था कि 23 अक्टूबर को ही मूर्ति को तोड़ दिया गया और तीन दिन बाद आरोपी को गिरफ्तार किया गया.
पहले क्यों नहीं हुई आरोपियों की गिरफ्तारी: चंद्रकांत यदु ने कहा कि तीन दिन बाद आरोपी को गिरफ्तार किया गया. इसके पहले पुलिस प्रशासन ने उसे गिरफ्तार करने का कदम क्यों नहीं उठाया. प्रतिमा तोड़े जाने के बाद उसके टुकड़ों को एकत्र क्यों नहीं किया गया.? यह छत्तीसगढ़ के मान सम्मान और अस्मिता की लड़ाई है. इसी के विरोध में 31 अक्टूबर को राजधानी बंद का आह्वान जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी ने किया है.
छत्तीसगढ़ महतारी की अनदेखी की गई: छत्तीसगढ़ जोहार पार्टी के उपाध्यक्ष चंद्रकांत यदु ने कहा कि इस घटना से छत्तीसगढ़ महतारी का अपमान हुआ है. जिस दिन यह घटना घटी उस दिन पुलिस की टीम ने आरोपी को गिरफ्तार क्यों नहीं किया. पुलिस ने छत्तीसगढ़ महतारी की टूटी हुई मूर्तियों को इकट्ठा भी नहीं किया. 23 अक्टूबर को छत्तीसगढ़ महतारी की प्रतिमा को तोड़ी गई थी उसकी प्रतिमा के टुकड़े तीन दिनों तक वहीं पर पड़े थे. जब लोगों ने विरोध प्रदर्श किया तब पुलिस प्रशासन की नींद टूटी.
मान सम्मान से बढ़कर दुनिया की कोई ताकत नहीं हो सकती. रुपया पैसा व्यापार तो हम कमा सकते हैं. लेकिन उसके लिए मान सम्मान भी होना जरूरी है. जिंदगी को जीने के लिए मान सम्मान भी जरूरी है. यह मान सम्मान का विषय है, भले ही हम एक दिन उपवास रह जाएंगे. मान सम्मान के बगैर यह जीवन व्यर्थ है- चंद्रकांत यदु, उपाध्यक्ष, जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी
प्रशासन की अनदेखी के खिलाफ बंद बुलाया: जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी के उपाध्यक्ष चंद्रकांत यदु ने कहा कि पुलिस प्रशासन की निष्क्रियता को देखते हुए इस बंद का आह्वान किया गया है. हम पुलिस प्रशासन के खिलाफ अपनी नाराजगी व्यक्त करना चाहते हैं इसलिए हमने 31 अक्टूबर को रायपुर बंद करने का फैसला किया है.