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स्कूल जा रही छात्रा को तेज रफ्तार टैंपो ने कुचला, मौके पर मौत, CCTV में कैद हुआ दर्दनाक हादसा

जोगिंदरनगर में तेज रफ्तार टैंपो ने 11वीं की छात्रा की कुचला ( ETV BHARAT )