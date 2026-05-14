ETV Bharat / state

स्कूल जा रही छात्रा को तेज रफ्तार टैंपो ने कुचला, मौके पर मौत, CCTV में कैद हुआ दर्दनाक हादसा

पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. वहीं टैंपो चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर उसे हिरासत में ले लिया गया है.

SCHOOL GIRL ACCIDENT JOGINDERNAGAR
जोगिंदरनगर में तेज रफ्तार टैंपो ने 11वीं की छात्रा की कुचला (ETV BHARAT)
author img

By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : May 14, 2026 at 7:27 PM IST

|

Updated : May 14, 2026 at 7:40 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

मंडी: हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले के जोगिंदरनगर उपमंडल में गुरुवार को एक दर्दनाक सड़क हादसे ने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया. स्कूल जा रही 11वीं कक्षा की छात्रा को एक तेज रफ्तार टैंपो ने कुचल दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई. हादसे का CCTV वीडियो भी सामने आया है, जिसमें टैंपो छात्रा को जोरदार टक्कर मारते हुए दिखाई दे रहा है. छात्रा की मौत के बाद इलाके में शोक की लहर फैल गई है.

स्कूल जाते वक्त हुआ हादसा

जानकारी के अनुसार, यह हादसा मंडी-पठानकोट नेशनल हाईवे पर एहजू क्षेत्र के पास हुआ. मृतक छात्रा की पहचान 17 वर्षीय अनु, निवासी बैजनाथ (कांगड़ा) के रूप में हुई है. बताया जा रहा है कि अनु एहजू स्कूल में 11वीं कक्षा में पढ़ती थी और पढ़ाई के लिए अपने मामा के घर रह रही थी. गुरुवार सुबह वह रोज की तरह स्कूल जाने के लिए निकली थी. इसी दौरान पीछे से तेज रफ्तार में आ रहे एक टैंपो ने उसे टक्कर मार दी. टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि छात्रा सड़क पर दूर जा गिरी और गंभीर रूप से घायल हो गई.

CCTV फुटेज में कैद हुआ हादसा

घटना का CCTV फुटेज सामने आने के बाद हादसे की गंभीरता का अंदाजा लगाया जा सकता है. वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि सड़क किनारे जा रही छात्रा को पीछे से आ रहे टैंपो ने जोरदार टक्कर मारी. हादसे के बाद मौके पर लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई और क्षेत्र में अफरा-तफरी मच गई. स्थानीय लोगों ने तुरंत घायल छात्रा को अस्पताल पहुंचाने की कोशिश की. बताया जा रहा है कि टैंपो चालक खुद छात्रा को उपचार के लिए बैजनाथ अस्पताल लेकर पहुंचा. बैजनाथ अस्पताल में डॉक्टरों ने जांच के बाद छात्रा को मृत घोषित कर दिया. अनु की मौत की खबर मिलते ही परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा. स्कूल में भी छात्रा की मौत के बाद मातम का माहौल है। सहपाठी और शिक्षक इस हादसे से सदमे में हैं.

पुलिस ने चालक को हिरासत में लिया

सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण किया. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. वहीं टैंपो चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर उसे हिरासत में ले लिया गया है. एसपी मंडी विनोद कुमार ने मामले की पुष्टि करते हुए बताया कि हादसे के कारणों की जांच की जा रही है. CCTV फुटेज को भी जांच का हिस्सा बनाया गया है ताकि पूरे घटनाक्रम की सही जानकारी सामने आ सके.

ये भी पढ़ें: शिमला की पार्किंग में ‘लूट’ का खेल! एक घंटे की पार्किंग के मांगे 800 रुपए, वीडियो वायरल

ये भी पढ़ें: दिनदहाड़े घर में घुसे लुटेरे, अंदर सो रही 90 साल की बुजु्र्ग को पहले किया प्रणाम, फिर छीनी सोने की बालियां

Last Updated : May 14, 2026 at 7:40 PM IST

TAGGED:

HIMACHAL ROAD ACCIDENT
SCHOOL GIRL DEATH JOGINDERNAGAR
JOGINDERNAGAR ACCIDENT VIDEO
STUDENT ACCIDENT JOGINDERNAGAR
JOGINDERNAGAR ACCIDENT

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.