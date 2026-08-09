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144 परिवारों का ‘अपना घर’ का सपना हुआ पूरा, इस योजना से मिली इतनी वित्तीय सहायता

"मेरा परिवार पहले कच्चे मकान में रहता था. परिवार की आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं थी कि हम अपने दम पर पक्का मकान बना सकें. स्वर्ण जयंती आश्रय योजना के तहत हमें डेढ़ लाख रुपए की आर्थिक सहायता मिली, जिससे पक्का मकान बनाने में काफी मदद मिली. इसके लिए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और हिमाचल सरकार का बहुत आभार है." - रण सिंह, लाभार्थी, हारगुनैन गांव

हिमाचल सरकारी की इस सहायता से कई परिवारों ने कच्चे मकानों से निकलकर पक्के और सुरक्षित घरों में रहने की नई शुरुआत की है. स्वर्ण जयंती आश्रय योजना का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर और जरूरतमंद परिवारों को आवास निर्माण के लिए सहायता उपलब्ध करवाकर उनके जीवन स्तर में सुधार लाना है. लाभार्थियों का कहना है कि आर्थिक तंगी के कारण सालों से पक्का मकान बनाना उनके लिए संभव नहीं था, लेकिन सरकार से मिली सहायता ने उनके इस सपने को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है.

मंडी: अपना घर हर व्यक्ति के जीवन का एक बड़ा सपना होता है. मगर आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए ये सपना कई बार सालों तक अधूरा रह जाता है, लेकिन अब हिमाचल प्रदेश सरकार की स्वर्ण जयंती आश्रय योजना ने ऐसे जरूरतमंद परिवारों को अपने पक्के मकान का सपना साकार करने का मौका दिया है. प्रदेश सरकार की इसी योजना के तहत मंडी जिले के उपमंडल जोगिंदरनगर में साल 2023 से 2026 के दौरान 114 पात्र परिवारों को आर्थिक सहायता प्रदान की गई है. प्रत्येक लाभार्थी को पक्का मकान बनाने के लिए डेढ़ लाख रुपए की वित्तीय सहायता मिली है.

स्वर्ण जयंती आश्रय योजना के तहत पात्र परिवारों को नए पक्के मकान के निर्माण के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार की ओर से 1.50 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाती है. योजना का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर और आवासहीन परिवारों को अपना पक्का घर बनाने में आर्थिक मदद उपलब्ध करवाना है. पात्र लाभार्थी को निर्धारित प्रक्रिया के तहत आवेदन करना होता है और आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, हिमाचली प्रमाण पत्र, मकान निर्माण वाली भूमि की जमाबंदी व ततीमा तथा ग्राम सभा का प्रस्ताव जैसे दस्तावेज प्रस्तुत करने होते हैं.

कौन लोग योजना के पात्र ?

अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST) और अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) से संबंधित हिमाचल प्रदेश के स्थायी निवासी परिवारों को मिल सकता है योजना का लाभ.

पात्र परिवार की वार्षिक आय 50 हजार रुपए से ज्यादा नहीं होनी चाहिए.

आवेदक के नाम राजस्व रिकॉर्ड में मकान बनाने के लिए भूमि उपलब्ध होना और उसके पास अपना मकान नहीं होना जरूरी है.

"मेरा परिवार भी पहले कच्चे मकान में रहता था. प्रदेश सरकार की ओर से मिली आर्थिक सहायता से हमें पक्का मकान बनाने में मदद मिली. गरीब और जरूरतमंद परिवारों के लिए इस प्रकार की योजनाएं बेहद महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि इससे न सिर्फ मकान बनाने में मदद मिलती है, बल्कि परिवार को सुरक्षित और सम्मानजनक जीवन जीने का अवसर भी मिलता है." - सुखदेव, लाभार्थी, आरठी गांव

इन परिवारों को मिला योजना का लाभ

जोगिंदरनगर के तहसील कल्याण अधिकारी ने बताया कि साल 2023 से 2026 के दौरान स्वर्ण जयंती आश्रय योजना के तहत कुल 114 पात्र लाभार्थियों को वित्तीय सहायता प्रदान की गई. इनमें 109 अनुसूचित जाति, 3 अन्य पिछड़ा वर्ग और 2 अनुसूचित जनजाति के परिवार शामिल हैं. योजना के तहत मिली सहायता ने इन परिवारों के लिए आवास की सुविधा उपलब्ध करवाने के साथ-साथ उनके जीवन में सुरक्षा और स्थायित्व भी बढ़ाया है. पक्का मकान मिलने से परिवारों को मौसम की प्रतिकूल परिस्थितियों से राहत मिलने के साथ बच्चों और बुजुर्गों के लिए भी बेहतर एवं सुरक्षित वातावरण उपलब्ध हुआ है.

आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की मदद कर रही ये योजना

तहसील कल्याण अधिकारी के अनुसार स्वर्ण जयंती आश्रय योजना को जरूरतमंद परिवारों के लिए सरकार की एक महत्वपूर्ण कल्याणकारी पहल के रूप में देखा जा रहा है. यह योजना आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को आत्मसम्मान के साथ जीवन जीने में सहायता प्रदान कर रही है. जोगिंदरनगर क्षेत्र में 114 परिवारों को मिली सहायता इस बात का उदाहरण है कि सरकारी योजनाओं का लाभ पात्र लोगों तक पहुंचने पर उनके जीवन में वास्तविक बदलाव लाया जा सकता है. स्वर्ण जयंती आश्रय योजना गरीब परिवारों के लिए केवल आर्थिक सहायता नहीं, बल्कि सुरक्षा, सम्मान और बेहतर भविष्य की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हो रही है.