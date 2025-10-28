चांदना के बयान पर जोगाराम पटेल का पलटवार, कहा-जानबूझकर दे रहे झूठा बयान
संसदीय कार्यमंत्री जोगाराम पटेल ने कहा कि कांग्रेस नेता अशोक चांदना को जानकारी का अभाव है.
October 28, 2025
जयपुर: प्रदेश की एकमात्र अंता विधानसभा सीट पर हो रहे उपचुनाव को लेकर सियासी बयानबाजी का पारा गर्म है. कांग्रेस नेता अशोक चांदना ने भजनलाल सरकार पर पिपलोद घटना को लेकर सवाल खड़े किए, तो संसदीय कार्य मंत्री और अंता चुनाव के प्रभारी मंत्री जोगाराम पटेल ने जवाब दिया. पटेल ने कहा कि कांग्रेस के नेता भ्रमित करने के लिए झूठा बयान दे रहे हैं. पिपलोद घटना पर राज्य सरकार संवेदनशील है. मृतक और घायल बच्चों के परिजनों को आर्थिक सहायता मुहैया करवाई गई है. अशोक चांदना को जानकारी अभाव है, इसलिए वो अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं.
जानबूझकर झूठे बयान दे रहे: संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने कहा कि अशोक चांदना को या तो जानकारी नहीं है या फिर जानकारी होने के बाद भी जानबूझकर झूठे बयान दे रहे है. पटेल ने कहा कि पिपलोद में हुई दुर्भाग्यपूर्ण घटना पर राज्य सरकार संवेदनशील है. राज्य सरकार ने प्रत्येक मृतक विद्यार्थी के परिजनों को 12 लाख रुपए की आर्थिक सहायता और संविदा पर चिकित्सा विभाग में नौकरी की सहायता दी जा रही है. वहीं ज्यादा गंभीर विद्यार्थियों को और उनके परिजनों को 1 लाख 36 हजार रुपए, साधारण घायल विद्यार्थियों को 75 हजार की सहायता प्रदान की है. पटेल ने बताया कि 11 पीड़ित परिवारों को निशुल्क गैस कनेक्शन और सभी परिवारों को एक कैटल शेड, शैक्षणिक सामग्री के साथ खेलकूद सामग्री भी उपलब्ध कराई है. इतना ही नही विद्यालय भवन के पुनर्निमाण के लिए 11 लाख रुपए की राशि स्वीकृति की जा चुकी है.
अपराध पर हो रहा एक्शन: पटेल ने बताया कि पिछले 2 वर्षों में पिछले कांग्रेस शासन के मुकाबले 16 प्रतिशत अपराधों में गिरावट दर्ज की गई है. अपराधियों को चिन्हित करके पकड़ा जा रहा है. जबकि गहलोत सरकार के समय सरकार होटलों में मनोरंजन करने में व्यस्त थी. दिल्ली में खर्ची भेजकर अपनी सरकार चला रही थी और उन्हें गांधी दरबार की चाटुकारिता से फुरसत नहीं थी. पटेल ने कहा कि भाजपा सरकार ने किसान निधि में वृद्धि की है और किसानों को अतिवृष्टि के समय पर गिरदावरी करवाकर मुआवजा देने के लिए संकल्पित है. अंता की जनता भजनलाल सरकार के विकास और मोरपाल सुमन के व्यक्तित्व के समर्थन में है. उन्होंने दावा किया कि अंता की जनता कांग्रेस के प्रत्याशी प्रमोद जैन भाया के भ्रष्टाचार के खिलाफ कमल के फूल पर बटन दबाकर विकास को चुनने का काम करेगी.