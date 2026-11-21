गहलोत की 'बजट फाइल्स' पर बोले जोगाराम पटेल, 'खेलो राजस्थान यूथ गेम्स पर भ्रम फैला रहे पूर्व सीएम'
जोगाराम पटेल ने आरोप लगाया कि पूर्व मुख्यमंत्री को बयानबाजी करने के बजाय अपने कार्यकाल की घोषणाओं और उनके क्रियान्वयन का जवाब देना चाहिए.
Published : November 21, 2026 at 9:49 PM IST
जयपुर : राजस्थान में 'खेलो राजस्थान यूथ गेम्स' को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बजट फाइल टू जारी कर सवाल उठाए हैं. इस पर विधि एवं न्याय मंत्री जोगाराम पटेल ने पलटवार करते हुए उनकी 'बजट फाइल्स' को सोशल मीडिया पर झूठ का पुलिंदा बताया. उन्होंने आरोप लगाया कि पूर्व मुख्यमंत्री खेलों के नाम पर जनता में भ्रम फैलाने का प्रयास कर रहे हैं, जबकि उनके अपने कार्यकाल में ग्रामीण ओलंपिक जैसी घोषणाएं भी पूरी नहीं हो पाईं.
पटेल ने तंज कसते हुए कहा कि गहलोत पर 'सौ चूहे खाकर बिल्ली हज को चली' वाली कहावत सटीक बैठती है. पटेल ने कहा कि गहलोत ने जुलाई 2024 में खेलो राजस्थान यूथ गेम्स की घोषणा और इसके लिए प्रतिवर्ष 50 करोड़ रुपए के बजट प्रावधान का हवाला देते हुए आयोजन नहीं होने पर सवाल उठाए हैं. मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में प्रदेश सरकार खेलों को केवल प्रतियोगिता आयोजित करने तक सीमित नहीं रख रही, बल्कि प्रतिभाओं की पहचान, वैज्ञानिक मूल्यांकन, प्रशिक्षण और उनके दीर्घकालिक विकास के लिए समन्वित व्यवस्था तैयार कर रही है. उन्होंने कहा कि गहलोत इस व्यापक पहल को नजरअंदाज कर आधे-अधूरे तथ्यों के आधार पर आरोप लगा रहे हैं.
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2.31 लाख से ज्यादा खिलाड़ियों का पंजीकरण : मंत्री ने खेलो राजस्थान यूथ गेम्स में अब तक हुए पंजीकरण के आंकड़े जारी करते हुए कहा कि प्रतियोगिता में अब तक कुल 2 लाख 31 हजार 166 खिलाड़ियों ने पंजीकरण कराया है. इनमें 1355 अन्य राज्यों के हैं. प्रतियोगिताओं के लिए 5231 टीमों और 1 लाख 86 हजार 835 व्यक्तिगत खिलाड़ियों का पंजीकरण हुआ है. जिलेवार आंकड़ों में भीलवाड़ा के 76906, डीडवाना-कुचामन के 24323, नागौर के 9354, सीकर के 7771, जोधपुर के 7770, श्रीगंगानगर के 7384 और फलोदी के 5593 खिलाड़ियों ने पंजीकरण कराया है. आयु वर्ग के अनुसार 85150 खिलाड़ी 15 वर्ष से कम उम्र के हैं. 15 से 30 वर्ष आयु वर्ग में 1 लाख 15 हजार 398, 31 से 45 वर्ष में 21 हजार 805 और 46 से 60 वर्ष आयु वर्ग में 7 हजार 85 खिलाड़ियों ने पंजीकरण कराया है.
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प्रतिभा योजना से 70 लाख बच्चों के मूल्यांकन का लक्ष्य : पटेल ने कहा कि 2 अक्टूबर, 2026 को प्रतिभा योजना शुरू की गई. इस योजना के तहत 70 लाख से अधिक बच्चों का प्रतिभा मूल्यांकन करने का लक्ष्य रखा गया है. इसके लिए विद्यालय, जिला और राज्य स्तर पर तीन चरणों में परीक्षण होंगे. इनमें 800 मीटर दौड़, मेडिसिन बॉल थ्रो, प्लेट टैपिंग और पार्शियल कर्ल-अप जैसे मानकीकृत परीक्षण शामिल किए गए हैं. अंतिम मूल्यांकन के आधार पर करीब 3 हजार उभरती और 10 हजार नवोदित प्रतिभाओं की पहचान की जाएगी. इसके बाद बच्चों की शारीरिक क्षमता, रुचि और उपयुक्त खेल के अनुसार उन्हें प्रशिक्षण और विकास के अवसर दिए जाएंगे.
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खिलाड़ियों का डिजिटल रिकॉर्ड : मंत्री के अनुसार, योजना के तहत चयनित प्रत्येक विद्यार्थी को विशिष्ट प्रतिभा आईडी दी जाएगी. खेलमित्र पोर्टल के माध्यम से राज्यस्तरीय डिजिटल एथलीट डेटाबेस तैयार किया जाएगा. इसमें खिलाड़ियों के परीक्षण परिणाम, प्रदर्शन और प्रगति का रिकॉर्ड रखा जाएगा. योजना के क्रियान्वयन में राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद के साथ युवा मामले एवं खेल, शिक्षा, सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार तथा चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग समन्वय से काम करेंगे.
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कांग्रेस की घोषणाओं पर भी उठाए सवाल : पटेल ने कांग्रेस शासनकाल की खेल योजनाओं पर सवाल उठाते हुए कहा कि उस समय घोषणाएं और बजट प्रावधान तो किए गए, लेकिन प्रतिभाओं की पहचान, वैज्ञानिक परीक्षण, डिजिटल रिकॉर्ड और दीर्घकालिक प्रशिक्षण की समन्वित व्यवस्था विकसित नहीं की गई. उन्होंने आरोप लगाया कि पूर्व मुख्यमंत्री को राजनीतिक बयानबाजी करने के बजाय अपने कार्यकाल की घोषणाओं और उनके क्रियान्वयन का जवाब देना चाहिए.