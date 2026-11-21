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गहलोत की 'बजट फाइल्स' पर बोले जोगाराम पटेल, 'खेलो राजस्थान यूथ गेम्स पर भ्रम फैला रहे पूर्व सीएम'

विधि एवं न्याय मंत्री जोगाराम पटेल ( ETV Bharat Jaipur )

जयपुर : राजस्थान में 'खेलो राजस्थान यूथ गेम्स' को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बजट फाइल टू जारी कर सवाल उठाए हैं. इस पर विधि एवं न्याय मंत्री जोगाराम पटेल ने पलटवार करते हुए उनकी 'बजट फाइल्स' को सोशल मीडिया पर झूठ का पुलिंदा बताया. उन्होंने आरोप लगाया कि पूर्व मुख्यमंत्री खेलों के नाम पर जनता में भ्रम फैलाने का प्रयास कर रहे हैं, जबकि उनके अपने कार्यकाल में ग्रामीण ओलंपिक जैसी घोषणाएं भी पूरी नहीं हो पाईं.