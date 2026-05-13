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ईरान-अमेरिका युद्ध की मार: जोधपुर का हैंडीक्राफ्ट निर्यात 27 फीसदी गिरा, कारोबारियों की बढ़ी मुसीबत

अमेरिका-इजराइल-ईरान युद्ध के कारण जोधपुर का हैंडीक्राफ्ट उद्योग संकट के दौर से गुजर रहा है. निर्यात दो महीने में घटकर आधा रह गया है.

Handicraft Industry in Crisis
जोधपुर का हैंडीक्राफ्ट उद्योग संकट में (ETV Bharat Jodhpur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : May 13, 2026 at 7:17 AM IST

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जोधपुर: ईरान-अमेरिका युद्ध ने दुनिया के सबसे अहम जल मार्ग होर्मुज जल डमरूमध्य को बंद कर दिया. उसकी मार जोधपुर के हैंडीक्राफ्ट उद्योग पर पड़ रही है. निर्यात आधा रह गया है. प्रति कंटेनर 2500 डॉलर तक युद्ध सरचार्ज चुकाना पड़ रहा है. पहले अमेरिकी टैरिफ ने उद्योग को लुढ़काया, अब युद्ध ने मुसीबत खड़ी कर दी है. वित्तीय वर्ष 2024-25 में जोधपुर से 57 हजार कंटेनर निर्यात हुए. वर्ष 2025-26 में यह संख्या घटकर 42 हजार रह गई यानि करीब 27 फीसदी की गिरावट हो गई. इधर डॉलर अस्थिर होने से खरीदार संशय में हैं और कच्चे माल की कीमतें आसमान छूने को तैयार हैं.

निर्यातकों का कहना है कि गत वर्ष अगस्त में लगे अमेरिकी टैरिफ के बाद से लगातार हैंडीक्राफ्ट निर्यात प्रभावित हो रहा है. जोधपुर की अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैंडीक्राफ्ट उद्योग युद्ध खत्म होने और अंतरराष्ट्रीय बाजार में स्थिरता लौटने की दुआ कर रहा है. जोधपुर के हैंडीक्राफ्ट कारोबारियों को कहना है कि होर्मुज जलडमरूमध्य बंद होने से निर्यात आधा रह गया है. निर्यातकों को अधिक किराया और युद्ध सरचार्ज चुकाना पड़ रहा है, जो प्रति कंटेनर 2500 डॉलर तक है. इसके अलावा कंटेनर लंबे मार्ग से जा रहे हैं, जिससे निर्यात दो महीने में घटकर आधा रह गया है.

जोधपुर का हैंडीक्राफ्ट निर्यात 27 फीसदी गिरा. (ETV Bharat Jodhpur)

पढ़ें: युद्ध की आग में 'झुलसा' हैंडीक्राफ्ट एक्सपोर्ट, बंद होने की कगार पर फैक्ट्रियां, रोजगार पर संकट

जोधपुर हैंडीक्राफ्ट एक्सपोर्टर एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉ. भरत दिनेश ने बताया कि युद्ध के चलते शिपिंग लाइन ने किराया बढ़ा दिया है, रूट भी लंबा हो गया है. युद्ध की स्थिति में डिप्रेशन आ ही जाता है. युद्ध सरचार्ज देना पड़ता है. भारत सरकार ने बीमा में राहत दी है, लेकिन शिप की आवाजाही बहुत कम हो गई है. उन्होंने बताया कि पहले की तुलना में आधे कंटेनर ही जा रहे हैं. गत वर्ष लगाए गए अमेरिकी टैरिफ के चलते इस उद्योग को सबसे अधिक नुकसान हुआ था. 50 प्रतिशत टैरिफ के साथ उद्यमियों को लंबे समय तक नुकसान उठाना पड़ा. इसके चलते निर्यात में कमी आई और कई इकाइयां बंद हो गईं. अमेरिका द्वारा टैरिफ कम करने से कुछ राहत मिली, लेकिन अब युद्ध से उत्पन्न वैश्विक मंदी ने निर्यातकों को फिर से चपेट में ले लिया है.

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युद्ध का असर. (ETV Bharat gfx)

युद्ध के बाद महंगा होगा कच्चा माल: हैंडीक्राफ्ट निर्यातक प्रकाश सांखला ने बताया कि पिछले साल निर्यात में गिरावट के कारण अमेरिकी टैरिफ और EUDR का खतरा थे. अब अमेरिका-इजराइल-ईरान युद्ध ने नई चुनौतियां दी हैं. युद्ध समाप्त होने पर पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतें और बढ़ेंगी, जिससे कलर, पॉलिश, केमिकल, भाड़े और पैकिंग सामग्री महंगी हो जाएगी और उत्पादों की कीमतें बढ़ेंगी.

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भविष्य की चुनौतियां. (ETV Bharat gfx)

पढ़ें: ईयू नियमों के खौफ से गुजर रहे हैंडीक्राफ्ट उद्योग को बीआईएस अनिवार्यता से झटका, छोटी इकाइयों पर संकट

डॉलर अस्थिर, खरीदार भी संशय में: डॉ. भरत दिनेश ने बताया कि युद्ध के चलते डॉलर में बहुत अधिक अस्थिरता बनी हुई है, जिसका असर कारोबार पर पड़ रहा है. खरीदार इस संशय में हैं कि कब क्या बदलाव उन्हें प्रभावित करेगा. यह भी आशंका है कि युद्ध के बाद टैरिफ में बदलाव हो सकता है, इसलिए बाजार में तेजी नहीं है. भारत सरकार ने कई देशों से फ्री ट्रेड समझौते किए हैं, लेकिन हैंडीक्राफ्ट की दृष्टि से इसका लाभ नहीं मिला है. सबसे बड़ा हैंडीक्राफ्ट फर्नीचर का बाजार अमेरिका है, जिसके साथ कोई समझौता नहीं है. यूरोप और ऑस्ट्रेलिया के साथ हैंडीक्राफ्ट फर्नीचर का व्यापार नहीं होता. अन्य देशों में जहां फ्री ट्रेड है, वहां हैंडीक्राफ्ट का निर्यात नहीं होता.

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यहां देखें आंकड़े. (ETV Bharat gfx)

27 प्रतिशत घट गए कंटेनर: कंटेनरों के माध्यम से निर्यात के आंकड़े चिंताजनक हैं. वित्तीय वर्ष 2024-25 में जोधपुर से 57,328 कंटेनर विश्वभर में निर्यात हुए थे, जो वर्ष 2025-26 में 15,415 कंटेनर घटकर 41,913 कंटेनर रह गए यानी 27 प्रतिशत की कमी. अमेरिका-इजराइल-ईरान युद्ध ने निर्यात को और कम कर दिया है. जोधपुर के हैंडीक्राफ्ट निर्यात में 10 वर्षों से लगातार बढ़ोतरी दोगुनी हो गई थी, लेकिन अब उसमें गिरावट आने लगी है.

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एक्सपोर्टर्स की मांग. (ETV Bharat gfx)

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