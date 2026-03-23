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जोधपुर में महिला शक्ति मेलों की धूम, गणगौर-घुड़ला के बाद धींगा गवर की होगी रौनक

चैत्र मास में जोधपुर के गणगौर, घुड़ला, फगड़ा और धींगा गवर मेले महिला शक्ति को समर्पित हैं, जहां सोने के श्रृंगार की धूम रहेगी.

Dhinga Gavar Fairs in Jodhpur
जोधपुर में स्वर्ण श्रृंगारित गणगौर (ETV Bharat Jodhpur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : March 23, 2026 at 8:32 PM IST

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जोधपुर: भारतीय नववर्ष के पहले महीने चैत्रमास में जोधपुर में मेलों की धूम रहेगी. खास बात यह है कि ये मेला महिला शक्ति को समर्पित हैं. चैत्र मास में होने वाले तीनों मेलों की शुरुआत गणगौर पूजन और घुड़ला से हो चुकी है. आगे इनकी भोलावणी पर मेले होंगे. खास तौर पर फगड़ा घुड़ला का मेला होगा. सबसे अंत में जोधपुर का पूरे देश में कार्निवल के रूप में प्रसिद्ध धींगा गवर का मेला होगा. इन सभी मेलों में महिला शक्ति के पूजन और सम्मान को महत्व दिया गया है.

गणगौर पूजन होली के अगले दिन से शुरू हो गया. गणगौर की शोभायात्रा एक बार ससुराल से पीहर जाने की निकल चुकी है. पीहर में लाखों रुपए के सोने से सजी गणगौर को राखी हाउस में विराजमान किया गया है, जिसका प्रतिदिन पूजन किया जा रहा है. यहां भैया परिवार इस आयोजन को चार पीढ़ियों से करता आ रहा है. भोलावणी तक गणगौर यहां रहेगी. इस दौरान शीतलाष्टमी से ही घुड़ला पूजन शुरू हो गया है. संतोष भैया ने बताया कि 74 साल से भैया परिवार इसका आयोजन कर रहा है. राखी हाउस में गणगौर का तीन से चार किलो सोने से श्रृंगार किया गया है. भैया परिवार के मनमोहन भैया ने बताया कि 1952 से यह परंपरा चली आ रही है. हम गणगौर को दो से सात किलो सोने के गहने पहनाते हैं. पहले दिन जब गणगौर आती है तो उसी समय की नवविवाहिता की बरी पहनाकर श्रृंगार किया जाता है.

धींगा गवर के लिए सजी गणगौर (ETV Bharat Jodhpur)

पढ़ें: जोधपुर में पूरी रात रहा नारी शक्ति का राज, किसी ने शिव-पार्वती तो किसी ने काली मां का धारण किया रूप

फगड़ा में पुरुष बनेगा नारी: गणगौर के साथ-साथ घुड़ला पूजन भी चल रहा है. गली-मोहल्लों में इसके आयोजन शुरू हो गए हैं. युवतियां घर पर शाम को घुड़ला निकाल रही हैं. जिस दिन गणगौर की भोलावणी होगी, यानी वह वापस ससुराल जाएगी, उस दिन देर रात को फगड़ा घुड़ला का आयोजन होगा. इस दिन जिस तरह महिलाएं कुम्हार से घुड़ला लेकर आती हैं, उसी तरह शहर में फगड़ा घुड़ला कमेटी के पुरुष भी घुड़ला लाते हैं. कमेटी के महासचिव प्रीतम शर्मा ने बताया कि एक युवक को श्रृंगार कर नारी का रूप दिया जाता है. यह क्रम 75 सालों से चल रहा है. पुरुष अविवाहित होता है और उसके एक किलो सोने के आभूषण पहने होते हैं. मेले में बड़ी संख्या में झांकियां निकाली जाएंगी.

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धींगा गवर में पूरी रात महिलाओं का राज: 27 मार्च को गणगौर की भोलावणी है. इसके साथ ही भीतरी शहर में अगले दिन से पुष्करण ब्राह्मणों की गणगौर, जिसे धींगा गवर कहते हैं, उसका पूजन शुरू होगा. इस पर्व के अंतिम दिन भीतरी शहर में पूरी रात महिलाओं का ही राज रहता है. पूरे शहर में महिलाएं अलग-अलग रूप और वेशभूषा में निकलती हैं. विदेशों में होने वाले कार्निवल की तरह महिलाओं के अलग-अलग समूह वेश धारण कर आते हैं. इनके हाथ में छड़ी होती है. मान्यता है कि किसी कुंवारे युवक को अगर छड़ी लग जाए तो उसका जल्द विवाह हो जाता है. इस बार संभवत: यह मेला 12 या 13 अप्रैल को आयोजित होगा.

यह है घुड़ला की कहानी: घुड़ला को लेकर कहा जाता है कि बरसों पहले राजा-रजवाड़े के राज में मारवाड़ में एक मुस्लिम मुगल सेनापति घुड़ला खान ने गणगौर के दौरान कुछ युवतियों का अपहरण कर लिया था. राजा ने ऐसा भविष्य में न हो, इसलिए घुड़ला खान का सिर काट कर युवतियों को बचाया और उसका सिर पूरे क्षेत्र में घुमाया, जिससे कोई और महिलाओं के साथ ऐसी हरकत न करे. तब से मिट्टी का घुड़ला गणगौर में लेकर युवतियां घूमती हैं.

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JODHPUR GANGAUR FAIR
THREE FAIRS ORGANISED IN CHAITRA
WOMAN DEDICATED FAIR
DHINGA GAVAR FAIRS IN JODHPUR

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