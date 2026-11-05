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सोने-चांदी की कीमतों में फिर तेजी: धनतेरस पर जोधपुर के सर्राफा बाजार में रौनक की उम्मीद

जोधपुर में धनतेरस पर बाजार तैयार ( ETV Bharat Jodhpur )

जोधपुर : दीपोत्सव के प्रमुख पर्व धनतेरस पर जोधपुर के सर्राफा बाजार में सोने-चांदी की खरीदारी को लेकर उत्साह है. पिछले कुछ समय से आसमान छूती कीमतों के कारण खरीदारी को लेकर असमंजस में रहे ग्राहकों को अक्टूबर में आई गिरावट ने कुछ राहत दी. वहीं अमेरिका में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी को मिड टर्म चुनाव में मिली हार के बाद अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोने-चांदी की कीमतों में फिर तेजी देखने को मिल रही है.