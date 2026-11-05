सोने-चांदी की कीमतों में फिर तेजी: धनतेरस पर जोधपुर के सर्राफा बाजार में रौनक की उम्मीद
ज्वेलर्स के अनुसार चांदी की कीमतों में उतार-चढ़ाव का असर सर्राफा बाजार में साफ दिखाई दे रहा है.
Published : November 5, 2026 at 10:35 PM IST
जोधपुर : दीपोत्सव के प्रमुख पर्व धनतेरस पर जोधपुर के सर्राफा बाजार में सोने-चांदी की खरीदारी को लेकर उत्साह है. पिछले कुछ समय से आसमान छूती कीमतों के कारण खरीदारी को लेकर असमंजस में रहे ग्राहकों को अक्टूबर में आई गिरावट ने कुछ राहत दी. वहीं अमेरिका में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी को मिड टर्म चुनाव में मिली हार के बाद अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोने-चांदी की कीमतों में फिर तेजी देखने को मिल रही है.
जोधपुर ज्वेलर्स एसोसिएशन व इंडिया बुलियन ज्वेलर्स एसोसिएशन (आईबीजेए) के प्रदेशाध्यक्ष नवीन सोनी ने दावा किया कि ट्रंप की हार के बाद बाजार में तेजी आई है. पिछले कुछ दिनों से लगातार गिरावट होने से लोग रुके हुए थे. उनको लगता था कि भावों में और कमी आएगी, लेकिन अब भाव में कमी के बजाय इसमें बढ़ोतरी रहेगी. उन्होंने उम्मीद जताई कि यह तेजी बने रहने की उम्मीद है. ऐसे में यह निवेश का अच्छा मौका है. चांदी का अगर उच्चतम सवा चार लाख का स्तर देखें, तो आज आधे भाव हैं. ऐसे में यह खरीद का बेहतरीन मौका हो सकता है.
पढ़ें : जयपुर: दीपावली पर सर्राफा बाजार में चांदी की 'चमक' बढ़ी, गिफ्टिंग नोट और मछली, कछुआ और हाथी की डिमांड
जोधपुर में 5 नवंबर को सोने का भाव 24 कैरेट के लिए 1 लाख 43 हजार 860 रुपए प्रति 10 ग्राम और 22 कैरेट के लिए 1 लाख 31 हजार 770 रुपए प्रति 10 ग्राम दर्ज किया गया. वहीं चांदी का भाव करीब 1 लाख 86 हजार रुपए प्रति किलो रहा. ये बाजार के उपलब्ध दर संकेतक हैं. स्थानीय सर्राफा कारोबारियों के वास्तविक बिक्री भाव में कुछ अंतर हो सकता है.
पढ़ें : गुलाबी नगरी में 11 दिवसीय दीपोत्सव: मुख्यमंत्री ने बटन दबाकर किया दीपावली रोशनी का शुभारंभ
अक्टूबर में सोने-चांदी की कीमतों में आई थी बड़ी गिरावट : सोने-चांदी के बाजार में अक्टूबर का महीना काफी उतार-चढ़ाव वाला रहा. जोधपुर में एक अक्टूबर को 24 कैरेट सोने का भाव 1 लाख 48 हजार 210 रुपए प्रति 10 ग्राम था, जो 31 अक्टूबर को घटकर 1 लाख 37 हजार 720 रुपए रह गया. यानी एक महीने में करीब 7.1 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई. चांदी की कीमतों में इससे भी ज्यादा गिरावट देखने को मिली. 1 अक्टूबर को चांदी का भाव करीब 2 लाख 21 हजार रुपए प्रति किलो था, जो महीने के आखिरी दिन घटकर करीब 1 लाख 79 हजार रुपए प्रति किलो रह गया. इस तरह अक्टूबर में चांदी करीब 19 प्रतिशत तक सस्ती हुई. वर्तमान में 1.90 लाख का भाव है.
पढ़ें : सबसे बड़ी बढ़ोतरीः सोना एक दिन में 15 हजार रुपए तक महंगा तो चांदी पहुंची 4 लाख रुपए
ज्वेलर्स के अनुसार चांदी की कीमतों में उतार-चढ़ाव का असर सर्राफा बाजार में साफ दिखाई दे रहा है. चांदी केवल आभूषण और निवेश तक सीमित नहीं है, बल्कि इलेक्ट्रॉनिक्स, सोलर पैनल और अन्य औद्योगिक क्षेत्रों में भी इसका बड़े पैमाने पर उपयोग होता है. खास तौर से चिप मैन्युफैक्चरिंग में डिमांड बढ़ी है. यही वजह है कि चांदी की कीमतें वैश्विक औद्योगिक मांग और निवेशकों की गतिविधियों दोनों से प्रभावित होती हैं.
पढ़ें : नागौर में BIS की बड़ी कार्रवाई, हॉलमार्किंग सेंटर से सोना और रिकॉर्ड जब्त
धनतेरस पर क्या खरीदेंगे ग्राहक? : धनतेरस पर सोना खरीदना शुभ माना जाता है. इस दिन सोने के सिक्के, चांदी के सिक्के, लक्ष्मी-गणेश की प्रतिमाएं और आभूषण खरीदने की परंपरा है. जोधपुर में भी धनतेरस के अवसर पर परंपरागत आभूषणों के साथ हल्के वजन की ज्वेलरी, सोने के सिक्के और चांदी के बर्तनों और अन्य आइटम की मांग रहती है. सोने की ऊंची कीमतों के कारण कम वजन के आभूषण और छोटे निवेश विकल्प ग्राहकों के लिए आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं.