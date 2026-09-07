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राजस्थान की 'आन-बान-शान' साफे की बढ़ी मांग, चुनावी माहौल में पार्टी के रंग अनुसार करवा रहे कस्टमाइज

पार्टी के झंडे और सिंबल के अनुसार साफे : डॉ. अशोक गहलोत बताते हैं कि सामान्य मौकों पर साफा केवल सम्मान के प्रतीक के रूप में दिया जाता है, लेकिन चुनाव के दौरान, विशेषकर पार्टी बैठकों और कार्यालयों के उद्घाटन के समय, साफों की डिजाइन पूरी तरह बदल जाती है. भाजपा, कांग्रेस, आरएलपी और बसपा जैसी पार्टियों के झंडों और रंगों के आधार पर विशेष कपड़ा मंगवाकर साफे तैयार किए जाते हैं.

बाजार में 50 रुपए के बजट फ्रेंडली विकल्पों से साफे की शुरुआत होती है. चुनावी रैलियों और प्रचार में इस अनोखे रंगों के साफे को लेकर जोधपुर के विशेषज्ञ डॉ. अशोक गहलोत ने बताया कि जोधपुर में निकाय चुनाव को लेकर बड़ी संख्या में अलग-अलग पार्टी के सिंबल और रंग के अनुसार साफे बनाए जा रहे हैं. साथ में निर्दलीय भी अपने अनुसार साफे बनवा रहे हैं. इससे डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ गई है. अभी शादी के साथ-साथ पंचायत चुनाव में भी डिमांड रहने की उम्मीद है.

जोधपुर : जोधपुर के ऐतिहासिक स्थल, खान-पान के साथ साथ यहां का साफा भी बहुत प्रसिद्ध है. शादी के साथ ही राजनीतिक आयोजनों में भी नेताओं के सिर यह सजता है. इन दिनों राजस्थान में नगर निकाय चुनाव का माहौल गर्माते ही राजनीति के मंचों पर प्रदेश की शान कहे जाने वाले जोधपुरी साफों और पगड़ियों की चमक-धमक बढ़ गई है. पचरंगी साफे के साथ ही आजकल राजनीतिक दल और प्रत्याशी कार्यकर्ताओं से लेकर शीर्ष नेताओं के लिए पार्टी के झंडे की तरह अलग-अलग तरह के कस्टमाइज्ड साफे तैयार करवा रहे हैं.

पीएम मोदी ने पहना जोधपुरी साफा (ETV Bharat (File))

ड्रोन शॉट और विजुअल इम्पैक्ट का नया ट्रेंड : चुनावी रैलियों में कम कीमत वाले साफों की भारी मांग रहती है, जो बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं को बांटे जाते हैं. आजकल रैलियों की कवरेज के लिए ड्रोन कैमरों का उपयोग काफी बढ़ गया है. ऊपर से पूरे जनसैलाब में केवल काले सिर दिखने के बजाय कुछ अलग और रंग बिरंगा दिखता है तो रैली का विजुअल प्रभाव शानदार बनता है. इसी कारण ड्रोन शॉट के लिए साफों की मांग सबसे अधिक बढ़ी है.

साफे की बढ़ी मांग. (ETV Bharat gfx)

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छिंगेदार साफा और नाम अनेक : साफों की विविधताओं पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि पारंपरिक छिंगेदार साफा ही असली पहचान है. इसे जोधपुरी साफा, राजस्थानी साफा, चौंचदार, पेचदार या शहरी साफा भी कहा जाता है. एक ही साफे को लोग अपनी सुविधा और क्षेत्र के हिसाब से अलग-अलग नामों से पुकारते हैं. चुनाव के दौरान जनता की ओर से प्रत्याशियों को साफा पहनाना केवल एक रस्म या सम्मान नहीं है, बल्कि यह एक बड़ी जिम्मेदारी का प्रतीक है. जनता इसके जरिए प्रत्याशी को यह संदेश देती है कि यदि वह चुनाव जीतकर आता है तो पूरे क्षेत्र की जिम्मेदारी उसे पूरी ईमानदारी से निभानी होगी.

तरह-तरह के साफों की मांग (ETV Bharat Jodhpur)

चुनावी संदेश बना साफा, डिमांड बढ़ी : जोधपुरी साफा अब महज पहनावा नहीं, बल्कि चलता-फिरता चुनावी संदेश बन गया है. प्रत्याशी और उनके समर्थक पार्टी के रंगों, चुनाव चिह्न, प्रत्याशी के नाम और स्लोगन के अनुरूप साफे तैयार करवाते हैं. हजारों कार्यकर्ताओं के सिर पर एक जैसे साफे दिखाई दे तो पूरा चुनाव जुलूस एक ब्रांडेड अभियान में बदल जाता है. आम तौर से जब बड़ी रैली या सभा होती है तो एक रंग में सिर नजर आते हैं. जोधपुरी साफा में महारत रखने वाले और पीएम नरेंद्र मोदी को साफा बांधने वाले महिपाल सिंह बताते हैं कि इस बार डिमांड अच्छी है. नामांकन के लिए भी ऑर्डर थे. आगे और बिक्री बढ़ेगी.

रंगों के आधार पर विशेष कपड़ा मंगवाकर साफे बनवा रहे (ETV Bharat Jodhpur)

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साफा जीआई टैग की कतार में : जोधपुर के लहरिया, मोजरी सहित कई उत्पादों को जीआई टैग मिल चुका है. इस कड़ी में अब जोधपुरी साफा भी जुड़ने वाला है. इसके लिए एक सोसाइटी ने जीआई टैग रजिस्ट्री में आवेदन किया है. इस वर्ष फरवरी में इसके लिए सुनवाई हो चुकी है. उम्मीद है कि साफे को भौगोलिक संकेत मिलने के बाद जोधपुरी साफे की पहचान और निखरेगी.