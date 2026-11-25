जोधपुर संभाग में कांग्रेस का दबदबा: 8 में से 6 जिलों में बने प्रमुख, प्रमिला चौधरी को मिली जोधपुर की कमान
जोधपुर में 10वीं बार कांग्रेस का कब्जा हो गया है. संभाग की 8 में से 6 में कांग्रेस और दो में भाजपा के प्रमुख बने.
Published : November 25, 2026 at 6:52 PM IST
जोधपुर: जिला परिषद में 10वीं बार कांग्रेस ने अपना जिला प्रमुख बनाने में कामयाबी हासिल कर ली है. बुधवार को जिला परिषद प्रमुख के लिए हुए मतदान में कांग्रेस की प्रमिला चौधरी जोधपुर जिला प्रमुख चुनी गईं. प्रमिला चौधरी बतौर महिला पांचवीं जिला प्रमुख बनी हैं. जोधपुर संभाग की आठ जिला परिषदों में से छह में कांग्रेस और दो में भाजपा के प्रमुख बने हैं. भाजपा सिर्फ बालोतरा में उलटफेर कर सकी है.
जोधपुर जिला प्रमुख बनने के बाद प्रमिला चौधरी ने सभी कार्यकर्ताओं और नेताओं का धन्यवाद दिया. मतदान में प्रमिला चौधरी को 36 मत प्राप्त हुए हैं, जबकि भाजपा के लक्ष्मण सिंह को सिर्फ सात मत मिले हैं. कांग्रेस के पास 32 सदस्य थे, उसे चार अतिरिक्त मत मिले हैं, जबकि भाजपा के पास आठ सदस्य थे, पर सात मत ही मिले हैं. संभावना है कि क्रॉस वोटिंग में भाजपा को एक मत का नुकसान हुआ है. इसके अलावा आरएलपी के तीन सदस्यों द्वारा भी कांग्रेस को समर्थन देने की बात सामने आई है. इधर जोधपुर से अलग होकर जिला बने फलोदी में भी कांग्रेस ने पहली बार में ही परचम लहराया है. यशवंत कंवर यहां पहली जिला प्रमुख चुनी गई हैं. उन्हें 21 मत प्राप्त हुए, जबकि भाजपा की सरिता भादू को दो मत मिले. यहां किसी तरह की क्रॉस वोटिंग नहीं हुई. फलोदी जिला कलेक्टर अंकित कुमार सिंह ने उन्हें नवनिर्वाचित जिला प्रमुख का प्रमाण पत्र सौंपा.
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संभाग में स्कोर- कांग्रेस छह, भाजपा दो: जोधपुर संभाग में कांग्रेस का वर्चस्व सामने आया है. जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर, जालौर, सिरोही और फलोदी में कांग्रेस का प्रमुख बना है, जबकि पाली और बालोतरा में भाजपा की प्रमुख बनी हैं. बालोतरा में मंत्री केके विश्नोई के प्रयास से एक मत कम होने के बावजूद भाजपा बहुमत से एक मत अधिक जुटा पाई. यहां भाजपा और कांग्रेस को 12-12 सीटें मिली थीं और सात आरएलपी के पास थीं. जिला परिषद में प्रमुख के मतदान से पहले मंत्री जोगाराम पटेल ने दावा किया था कि शाम को परिणाम चौंकाने वाले आएंगे और भाजपा को सफलता मिलेगी. शाम को परिणाम चौंकाने वाले ही आए, लेकिन भाजपा खेमे से ही उनके प्रत्याशी लक्ष्मण सिंह को एक मत कम मिला.
सिरोही में भी कांग्रेस का कब्जा: सिरोही जिला परिषद में जिला प्रमुख पद के चुनाव में कांग्रेस के गुमान सिंह देवड़ा ने जीत हासिल की. मतदान में उन्हें 22 मत मिले, जबकि भाजपा के पक्ष में 5 मत पड़े. इस तरह गुमान सिंह देवड़ा ने 17 मतों के अंतर से जीत दर्ज कर जिला प्रमुख पद पर कब्जा जमाया. गौरतलब है कि सिरोही जिला परिषद की कुल 27 सीटों में कांग्रेस ने 22 और भाजपा ने 5 सीटों पर जीत दर्ज की थी. जिला प्रमुख चुनाव में भी यही संख्या सामने आई. परिणाम घोषित होने के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं में उत्साह का माहौल रहा.
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भाजपा सिर्फ दो बार हुई सफल: 1961 में बनी जोधपुर की जिला परिषद में अब तक 12 बार चुनाव हुए हैं. इनमें भाजपा को सिर्फ दो बार सफलता मिली है. 2005 में पहली बार भारतीय जनता पार्टी की अमिता चौधरी जोधपुर की जिला प्रमुख चुनी गई थीं. इसके बाद 2015 में भाजपा के पूनाराम चौधरी जिला प्रमुख बने थे. लगातार दो चुनावों में भाजपा की हार हुई है. जोधपुर जिले में कुल आठ विधानसभा क्षेत्र हैं. इनमें तीन जोधपुर शहर के छोड़ दें तो पांच विधानसभा क्षेत्र ग्रामीण इलाकों में आते हैं. इनमें कांग्रेस के पास सिर्फ भोपालगढ़ विधानसभा से विधायक है, बाकी सभी जगहों पर भाजपा के विधायक हैं.
मदेरणा परिवार से दो प्रमुख, 23 साल रहे: जोधपुर जिला परिषद के प्रमुख के पद पर मदेरणा परिवार से पांच बार प्रमुख बने हैं. इनमें चार बार पूर्व मंत्री स्वर्गीय महिपाल मदेरणा इस पद पर रह चुके हैं, जबकि गत बार उनकी पत्नी लीला मदेरणा जिला प्रमुख चुनी गई थीं. मदेरणा परिवार का 23 साल तक इस पद पर दबदबा रहा है. इस बार मदेरणा परिवार की ओर से किसी ने भी जिला परिषद सदस्य का चुनाव नहीं लड़ा, लेकिन समर्थक जरूर लड़े.
लंबा कार्यकाल खेत सिंह राठौड़ का: जोधपुर जिला परिषद के 1961 में गठन के साथ पहला चुनाव हुआ था और इस चुनाव में कांग्रेस के दिग्गज नेता खेत सिंह राठौड़ जिला प्रमुख बने थे. राठौड़ लगातार 21 साल तक इस पद पर रहे. हर बार इस दौरान उन्होंने अपना चुनाव जीता और जिला प्रमुख बने. 1982 के बाद वे विधानसभा के लिए चुने गए.
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पांच बार बनी महिला प्रमुख: जोधपुर जिला परिषद में प्रमिला चौधरी से पहले चार बार महिलाओं को जिला प्रमुख बनने का मौका मिला था. इनमें तीन बार कांग्रेस से और एक बार भाजपा से जिला प्रमुख बनी हैं. कांग्रेस से लीला मदेरणा, मुन्नीदेवी गोदारा और दुर्गादेवी बलई महिला जिला प्रमुख रही हैं, जबकि भाजपा से अमिता चौधरी प्रमुख बनी थीं. पाँचवीं महिला के रूप में कांग्रेस की प्रमिला चौधरी प्रमुख बनी हैं.
जिला प्रमुख का बंगला खाली होगा? जोधपुर में जिला प्रमुख के लिए रेजिडेंसी रोड पर सरकारी बंगला बना हुआ है. महिपाल मदेरणा के पहली बार जिला प्रमुख बनने पर यह उन्हें आवंटित हुआ था. उसके बाद से लगातार इस बंगले में मदेरणा परिवार ही रह रहा है, भले ही वे प्रमुख रहे हों या नहीं. इस दौरान कांग्रेस और भाजपा के दो-दो प्रमुख बने, लेकिन बंगला मदेरणा परिवार के पास ही रहा. आज प्रमिला चौधरी के जीतने के बाद फिर यह बंगला चर्चा में आ गया है.
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