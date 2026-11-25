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जोधपुर संभाग में कांग्रेस का दबदबा: 8 में से 6 जिलों में बने प्रमुख, प्रमिला चौधरी को मिली जोधपुर की कमान

जिला परिषद चुनाव ( ETV Bharat GFX )

जोधपुर: जिला परिषद में 10वीं बार कांग्रेस ने अपना जिला प्रमुख बनाने में कामयाबी हासिल कर ली है. बुधवार को जिला परिषद प्रमुख के लिए हुए मतदान में कांग्रेस की प्रमिला चौधरी जोधपुर जिला प्रमुख चुनी गईं. प्रमिला चौधरी बतौर महिला पांचवीं जिला प्रमुख बनी हैं. जोधपुर संभाग की आठ जिला परिषदों में से छह में कांग्रेस और दो में भाजपा के प्रमुख बने हैं. भाजपा सिर्फ बालोतरा में उलटफेर कर सकी है.