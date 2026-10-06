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Jodhpur Zila Pramukh Election: 11 में से 9 बार कांग्रेस की जीत, BJP की कोशिश जारी

जोधपुर जिला परिषद ( ETV Bharat Jodhpur )

जोधपुर: पंचायत चुनाव का ऐलान हो चुका है. दोनों प्रमुख राजनीतिक दल भाजपा और कांग्रेस ने अपने अपने प्रयास शुरू कर दिए हैं. भाजपा के लिए जोधपुर का जिला प्रमुख पद चुनौती बना हुआ है. अब तक हुए 11 चुनाव में भाजपा के दो बार ही जिला प्रमुख बन पाए हैं. बाकी समय कांग्रेस का जिला प्रमुख रहा. इसमें भी सबसे बड़ा नाम मदेरणा परिवार का है. 9 बार में से पांच बार मदेरणा परिवार से प्रमुख बना है. पूर्व विधायक दिव्या मदेरणा की मां लीला मदेरणा ही अभी जिला प्रमुख हैं. परिवार के पास अभी कोई सक्रिय पद नहीं है, ऐसे में इस पद को पुनः प्राप्त करने के लिए मदेरणा परिवार की ओर से भरसक प्रयास होंगे. इधर, भारतीय जनता पार्टी के नेता और किसान आयोग के अध्यक्ष सीआर चौधरी दावा है कि इस बार भाजपा का ही जिला प्रमुख बनेगा.