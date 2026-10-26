जोधपुर जिला परिषद चुनाव: जाट, विश्नोई और राजपूतों के हाथ में ग्रामीण सत्ता की 'चाबी'
कुल 133 में से 69 उम्मीदवार जाट, विश्नोई और राजपूत जातियों से हैं, जिससे जिला प्रमुख की रेस दिलचस्प हो गई है.
Published : October 26, 2026 at 9:19 PM IST
जोधपुर: पंचायतीराज व्यवस्था में जिला परिषद को ग्रामीण सत्ता का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र माना जाता है. गांवों के विकास की योजनाओं से लेकर पंचायत समितियों के बीच समन्वय बनाने और जिले की ग्रामीण राजनीति में प्रभाव कायम करने तक, जिला परिषद की भूमिका बेहद अहम है. यही वजह है कि जिला परिषद के चुनाव केवल सदस्य चुनने का मुकाबला नहीं होते, बल्कि इनके परिणाम भविष्य की राजनीतिक ताकत का संकेत भी देते हैं. जिला प्रमुख की कुर्सी पर किस पार्टी का कब्जा होगा, इसकी पटकथा भी काफी हद तक इन्हीं चुनावों में लिखी जाती है.
जोधपुर जिले की जिला परिषद के चुनाव में भी राजनीतिक दलों के सामने यही चुनौती है. सार्वजनिक तौर पर सभी जातियों को साथ लेकर चलने और 36 कौमों के प्रतिनिधित्व की बात कही जाती है, लेकिन टिकट वितरण के आंकड़े बताते हैं कि चुनावी रणनीति में कुछ प्रभावशाली जातियों का महत्व कहीं अधिक है. जाट, राजपूत और विश्नोई समाज इस चुनाव के प्रमुख राजनीतिक समीकरणों में शामिल हैं. इन समाजों के नेता पूरे दमखम से चुनाव प्रचार में जुटे हैं.
जिला परिषद के 43 निर्वाचन क्षेत्रों में उम्मीदवारों की संख्या और प्रमुख राजनीतिक दलों के टिकट वितरण पर नजर डालें तो इन तीन जातियों का प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है. उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार भाजपा, कांग्रेस और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी (RLP) ने जाट समाज के 31, विश्नोई समाज के 22 और राजपूत समाज के 16 उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है. इस तरह तीनों समाजों के कुल 69 उम्मीदवार हैं. यानी इन तीन जातियों के उम्मीदवारों की संख्या कुल 133 उम्मीदवारों के मुकाबले लगभग 50 प्रतिशत बैठती है.
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वरिष्ठ पत्रकार अचल सिंह मेड़तिया का कहना है कि भले ही कोई पार्टी राजनीति में जातिवाद से दूर होने की कितनी भी बात कहे, लेकिन ऐसा संभव नहीं है. राजनीति में कोई भी जातिगत व्यवस्था से अछूता नहीं रह सकता और यह व्यवस्था हमेशा हावी रहती है. जातिगत समीकरणों को नकारा नहीं जा सकता. कायदे से प्रतिभाशाली लोगों को मौका मिलना चाहिए, लेकिन व्यावहारिक रूप से यह आसान नहीं होता है. जोधपुर जिला परिषद चुनाव में इस बार जाट, विश्नोई और राजपूत समाज के लोगों को बड़ी संख्या में उम्मीदवार बनाया गया है. ये तीनों मार्शल कौम मानी जाती हैं. इस बार राजपूतों को अपेक्षाकृत कम टिकट मिले हैं. इससे यह साफ कहा जा सकता है कि राजनीति में जातिगत व्यवस्था हावी रहती है और स्पष्ट रूप से दिखती भी है.
जाट समाज - ग्रामीण राजनीति में मजबूत पकड़: अचल सिंह मेड़तिया का कहना है जोधपुर और आसपास के ग्रामीण इलाकों की राजनीति में जाट समाज की भूमिका लंबे समय से महत्वपूर्ण रही है. खेती-किसानी, सहकारी संस्थाओं, पंचायतों और स्थानीय निकायों में इस समाज की सक्रियता ने इसे चुनावी राजनीति में प्रभावशाली बनाया है. जाट मतदाताओं का प्रभाव केवल किसी एक विधानसभा क्षेत्र या पंचायत समिति तक सीमित नहीं है. जिले के अलग-अलग ग्रामीण क्षेत्रों में इनकी मौजूदगी चुनावी परिणामों को प्रभावित करने की पूरी क्षमता रखती है. यही कारण है कि राजनीतिक दल टिकट वितरण के दौरान इस समाज के प्रतिनिधित्व को प्राथमिकता देते हैं. मारवाड़ में जाट राजनीति के कद्दावर नेताओं में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के हनुमान बेनीवाल, कांग्रेस की दिव्या मदेरणा, संगीता बेनीवाल, बद्रीराम जाखड़, भेराराम सियोल और हरीश चौधरी जैसे बड़े नाम शामिल हैं. जोधपुर के ग्रामीण क्षेत्रों में जाट समाज के स्थानीय नेता, पूर्व सरपंच, पंचायत समिति सदस्य और राजनीतिक कार्यकर्ता भी अपने-अपने क्षेत्रों में अच्छा प्रभाव रखते हैं. ऐसे स्थानीय चेहरों की सक्रियता कई बार बड़े नेताओं के प्रभाव से भी अधिक निर्णायक साबित होती है. इस चुनाव में जाट समाज के 31 उम्मीदवारों को टिकट दिया जाना यह साफ बताता है कि भाजपा, कांग्रेस और आरएलपी, तीनों ही इस समाज के राजनीतिक महत्व को नजरअंदाज नहीं करना चाहतीं.
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राजपूत समाज- राजनीतिक प्रभाव और नेतृत्व की अहम भूमिका: जोधपुर की राजनीति में राजपूत समाज का प्रभाव ऐतिहासिक और राजनीतिक, दोनों ही दृष्टियों से महत्वपूर्ण रहा है. मारवाड़ क्षेत्र की राजनीति में राजपूत समाज से जुड़े परिवारों, स्थानीय नेताओं और जनप्रतिनिधियों की भूमिका लंबे समय से चर्चा में रही है. भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जोधपुर की राजनीति का प्रमुख चेहरा हैं. जोधपुर लोकसभा क्षेत्र से उनका गहरा जुड़ाव होने के कारण जिले की राजनीति में उनकी भूमिका महत्वपूर्ण मानी जाती है. इनके अलावा उमेद सिंह, बाबू सिंह राठौड़, त्रिभुवन सिंह भाटी, गजेंद्र सिंह खींवसर और करण सिंह उचियारड़ा जैसे बड़े नाम शामिल हैं. तीनों प्रमुख दलों की ओर से राजपूत समाज के 16 उम्मीदवारों को टिकट दिया जाना इस बात का संकेत है कि यह समाज भी उनके चुनावी गणित का एक अहम हिस्सा है, हालांकि जाट और विश्नोई समाज के मुकाबले इस बार इनकी संख्या कम है.
विश्नोई समाज- सीमित आबादी से आगे राजनीतिक प्रभाव: जोधपुर और पश्चिमी राजस्थान की राजनीति में विश्नोई समाज का भी विशेष स्थान है. पर्यावरण संरक्षण, सामाजिक संगठन और राजनीतिक सक्रियता के लिए पहचाने जाने वाले इस समाज की ग्रामीण क्षेत्रों में काफी प्रभावी उपस्थिति है. विश्नोई समाज के मतदाता कई इलाकों में चुनावी समीकरणों को पूरी तरह प्रभावित कर सकते हैं. यही वजह है कि राजनीतिक दल इस समाज को केवल जनसंख्या के अनुपात से नहीं, बल्कि उसके मजबूत स्थानीय राजनीतिक प्रभाव के आधार पर भी देखते हैं. जोधपुर की राजनीति में विश्नोई समाज से जुड़े स्थानीय जनप्रतिनिधियों, पंचायत स्तर के नेताओं और राजनीतिक कार्यकर्ताओं की भूमिका महत्वपूर्ण है. इस चुनाव में भाजपा, कांग्रेस और आरएलपी ने मिलकर विश्नोई समाज के 22 उम्मीदवार मैदान में उतारे हैं. तीनों प्रमुख जातियों में जाट समाज के बाद विश्नोई समाज के उम्मीदवारों की संख्या दूसरे स्थान पर है.
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प्रमुख भी इनमें से ही बनना तय: जिला परिषद के चुनाव परिणाम नवंबर माह में आएंगे और इसके बाद जिला प्रमुख का चुनाव होगा. यह माना जा रहा है कि जिस भी पार्टी को बहुमत मिलेगा, उनकी तरफ से जिला प्रमुख का उम्मीदवार इन तीन जातियों में से ही कोई एक होगा. हालांकि इस बार जिला प्रमुख का पद सामान्य वर्ग के लिए है, लेकिन यह तय माना जा रहा है कि कांग्रेस का बहुमत आने पर जाट या विश्नोई समाज से कोई प्रमुख बनेगा. वहीं यदि भाजपा को बहुमत मिलता है, तो इस बार पहली प्राथमिकता राजपूत समाज को मिलने की उम्मीद है, जिसके बाद जाट या विश्नोई समाज का नंबर लग सकता है.