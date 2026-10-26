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जोधपुर जिला परिषद चुनाव: जाट, विश्नोई और राजपूतों के हाथ में ग्रामीण सत्ता की 'चाबी'

गांव की सरकार ( ETV Bharat GFX )

जोधपुर: पंचायतीराज व्यवस्था में जिला परिषद को ग्रामीण सत्ता का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र माना जाता है. गांवों के विकास की योजनाओं से लेकर पंचायत समितियों के बीच समन्वय बनाने और जिले की ग्रामीण राजनीति में प्रभाव कायम करने तक, जिला परिषद की भूमिका बेहद अहम है. यही वजह है कि जिला परिषद के चुनाव केवल सदस्य चुनने का मुकाबला नहीं होते, बल्कि इनके परिणाम भविष्य की राजनीतिक ताकत का संकेत भी देते हैं. जिला प्रमुख की कुर्सी पर किस पार्टी का कब्जा होगा, इसकी पटकथा भी काफी हद तक इन्हीं चुनावों में लिखी जाती है.

जोधपुर जिले की जिला परिषद के चुनाव में भी राजनीतिक दलों के सामने यही चुनौती है. सार्वजनिक तौर पर सभी जातियों को साथ लेकर चलने और 36 कौमों के प्रतिनिधित्व की बात कही जाती है, लेकिन टिकट वितरण के आंकड़े बताते हैं कि चुनावी रणनीति में कुछ प्रभावशाली जातियों का महत्व कहीं अधिक है. जाट, राजपूत और विश्नोई समाज इस चुनाव के प्रमुख राजनीतिक समीकरणों में शामिल हैं. इन समाजों के नेता पूरे दमखम से चुनाव प्रचार में जुटे हैं.