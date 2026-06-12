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आपसी विवाद में हत्या: जोधपुर के युवक से पाली में मारपीट कर फेंका...तोड़ा दम, मोर्चरी के बाहर धरना

मृतक और आरोपी जोधपुर जिले के निवासी. घटना पाली और जोधपुर जिले की सीमा पर हुई. हमलावर 7-8 की संख्या में थे.

deceased youth Manoj
मृतक युवक मनोज (ETV Bharat Jodhpur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : June 12, 2026 at 4:57 PM IST

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जोधपुर: जिले के बिलाड़ा थाना क्षेत्र के रावर निवासी युवक की हत्या का मामला सामने आया है. हत्या पाली जिले के सोजत के शिवपुरा थाना क्षेत्र में गुरुवार रात हुई थी. परिजनों का कहना है कि आरोपी गुरुवार रात युवक पर हमला कर गंभीर घायल हालत में लांबा गांव में फेंक गए थे. पता चलने पर उसे जोधपुर के निजी अस्पताल लाए, जहां से एमडीएम भेजा गया, लेकिन डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया.

शुक्रवार सुबह क्षेत्र में हत्या की खबर फैलने पर ग्रामीण एवं परिजन एमडीएम अस्पताल की मोर्चरी के बाहर जमा हो गए. परिजनों ने आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग लेकर धरना दिया. प्रारंभिक तौर पर हत्या की वजह आपसी रंजिश बताई जा रही है.

जोधपुर आए शिवपुरा थानाधिकारी भंवरलाल विश्नोई ने बताया कि मनोज भादू (28) और आरोपी सभी जोधपुर जिले के हैं. घटना पाली और जोधपुर जिले की सीमा पर हुई थी. हमलावर 7-8 थे. मृतक के परिजनों से मिली जानकारी के आधार पर पुलिस टीमें आरोपियों के धरपकड़ को लगाई हैं. रिपोर्ट पर मामला दर्ज किया जा रहा है.

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लांबा में फेंक गए थे: मृतक के परिजन अमन भादू ने बताया कि उसका भाई मनोज भादू कबड्डी प्लेयर था. गुरुवार रात दो लोगों के साथ बाहर गया था. उन्हीं दो लोगों ने अन्य को बुलाया और सोजत क्षेत्र के शिवपुरा इलाके में मनोज से मारपीट की. उसके बाद घायल मनोज को लांबा गांव में फेंक कर चले गए. गंभीर अवस्था में परिजन मनोज को जोधपुर लाए. इधर अस्पताल में लोगों के जमा होने की जानकारी मिलने पर जोधपुर पुलिस मौके पर पहुंची. इसके बाद पुलिस ने शिवपुरा थाने पर संपर्क किया. शिवपुरा थाने से पुलिस जोधपुर पहुंची.

परिवार से जुड़ा मामला: मनोज की मौत के बाद शव एमडीएम अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया. सुबह से ग्रामीण एकत्र हो गए. परिजनों ने बताया कि परिवार से जुड़े ही कुछ लोगों से विवाद हुआ था. संभवतया वे भी इस हमले में शामिल हैं. मनोज के पिता आंध्रप्रदेश रहते हैं, जो जोधपुर पहुंचे हैं. हत्या की पूरी वजह सामने नहीं आई है.

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MURDER AFTER TAKING TO PALI
THERE WERE EIGHT ATTACKERS
THEY BEAT HIM UP AND DUMPED HIM
FAMILY STAGE SIT MORTUARY
MURDER OF A YOUNG MAN FROM JODHPUR

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