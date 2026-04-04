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जोधपुर: तेज रफ्तार बस की टक्कर से युवक की मौत, गुस्साए ग्रामीणों ने फूंकी बस

ग्रामीणों का कहना है बस की रफ्तार इतनी तेज थी कि चालक का उस पर नियंत्रण नहीं रहा और उसने बाइक सवार को कुचल दिया.

Villagers Set bus on fire
युवक की मौत से गुस्साए ग्रामीणों ने बस फूंकी (Source- Social Media)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : April 4, 2026 at 7:40 PM IST

2 Min Read
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जोधपुर: शहर के राजीव गांधी नगर थाना क्षेत्र के लोरडी में शनिवार को एक तेज रफ्तार निजी बस ने बाइक सवार को कुचल दिया. इस हादसे में बाइक सवार युवक की मौत हो गई. इससे गुस्साए ग्रामीणों ने मौके पर बस को आग लगा दी. पुलिस ने लोगों को समझा कर हालात काबू में किए. पुलिस बस के चालक व कंडक्टर की तलाश कर रही है.

थानाधिकारी रविंद्र पाल सिंह ने बताया कि शनिवार को जोधपुर से जैसलमेर जा रही निजी बस ने केरू के लोरडी बस स्टेंड पर बाइक सवार को टक्कर मार दी. टक्कर इतनी तेज थी कि युवक की मौके पर ही मौत हो गई. उसकी पहचान 35 वर्षीय राजूराम पुत्र पूनाराम भील निवासी लोरडी देजगरा के रूप में हुई है. शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है. चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है.

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प्राप्त जानकारी के अनुसार स्टेंड के पास जब बस आई, तो उसकी रफ्तार बहुत तेज थी. ड्राइवर का नियंत्रण नहीं रहा जिसके चलते बस ने बाइक सवार को उड़ा दिया. उसे संभलने का मौका ही नहीं मिला. उसकी सिर के बल गिरने से मौके पर ही मौत हो गई. इस घटना से गुस्साए लोगों ने ड्राइवर के खिलाफ नारेबाजी करना शुरू कर दिया. मामला इतना बढ गया कि लोगों ने बस को आगे के हवाले कर दिया. इससे पूरे इलाके में तनाव हो गया. जानकारी मिलने के बाद राजीव गांधी नगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची. पुलिस ने लोगों को समझाया.

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मौके पर पहुंचा जाब्ता: पुलिस ने लोगों की भीड़ और हालात देखते हुए शहर से अतिरिक्त जाब्ता मंगवाया. अधिकारी भी मौके पर पहुंचे. लोगों को शांत करवाया. लोग मौके पर ड्राइवर व कंडक्टर की गिरफ्तारी की मांग करने लगे. बाद में अधिकारियों ने उन्हें गिरफ्तारी का आश्वासन दिया. जिसके बाद लोग शांत हुए. ग्रामीणों ने पुलिस को बताया कि इस मार्ग पर निजी बसें लगातार रफ्तार से तेज चलती हैं. जिसके चलते कई बार दुर्घटनाएं हुई हैं, लेकिन इनकी रफ्तार पर लगाम नहीं लग रही है.

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