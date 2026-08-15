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जोधपुर से रामदेवरा जाएगा कांच का सिंहासन और बाबा रामदेव की प्रतिमा, श्रद्धालुओं में भारी उत्साह

बाबा रामदेव की प्रतिमा ( ETV Bharat Jodhpur )