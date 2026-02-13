ETV Bharat / state

सेक्रेड स्पिरिट फेस्टिवल शुरू, सूफियाना कलाम और भजनों की सरिता बही

ट्रस्ट के प्रशासनिक अधिकारी कर्नल अजय सिंह शेखावत ने बताया कि यह पुस्तक लेखक अमननाथ व योगी वैद्य द्वारा लिखी गई है. 185 पृष्ठ की पुस्तक में महाराजा गज सिंह व जोधपुर राज परिवार के दुर्लभ और नए चित्रों का समावेश किया गया है. पुस्तक में महाराजा गज सिंह जी व जोधपुर राज परिवार के बारे में बेहतरीन जानकारी का उल्लेख किया गया है. पुस्तक का विमोचन गज सिंह द्वारा किया गया. महाराजा गज सिंह ने पुस्तक की पहली प्रति पंजाब के सूफी कलाकार मदन गोपाल सिंह को अपने हस्ताक्षर करके भेंट की.

जोधपुर: मेहरानगढ़ म्यूजियम ट्रस्ट की अगुवाई में शुरुआत को 17वां सेक्रेड फेस्टिवल शुरू हुआ. फेस्टिवल की शुरुआत जसवंत थड़ा पर सुबह अनवर खान मांगणियार के साथ महिलाओं का भक्ति गीत से हुई. दोपहर 12.30 बजे महाराजा गज सिंह पर अमननाथ व योगी वेद द्वारा लिखित पुस्तक 'बापजी - महाराजा ऑफ जोधपुर मारवाड़: दी किंग हू वुड बी मैन' का लोकार्पण किया गया.

मुश्किल समय में विरासत संभाल पहचान देने का वर्णन है किताब में : विमोचन समारोह को संबोधित करते हुए महाराजा गज सिंह ने कहा कि काफी समय से लोगों द्वारा कहा जा रहा था कि उनके बारे में एक पुस्तक लिखी जाए. लेखक अमननाथ व योगी वैद्य द्वारा यह अच्छा व सराहनीय प्रयास किया गया और उनकी जीवन यात्रा के बारे में पुस्तक लिखी गयी भी है. डॉ. महेंद्र सिंह तंवर ने भी इन दोनों का सहयोग किया. उन्होंने कहा कि मुश्किल समय में अपनी विरासत को संभालना और उसे दुनिया भर में पहचान देना का चित्रण इस किताब में है.

गुजराती भजन और सूफी गायन : शुक्रवार को चौकेलाव गॉर्डन में वंदना गाडवी के गुजराती भजनों ने श्रोताओं का मोह लिया. इसके बाद पंजाब की रजिया सुल्तान द्वारा सूफी गायन हुआ. चौकेलाव गॉर्डन में ही पंजाब के सूफी कवि मदन गोपाल सिंह एवं चार यार एसेम्बल का आयोजन हुआ, जिसमें मदन गोपाल के गायन ने मंत्र मुग्ध कर दिया. सायं 5 बजे सनसेट कंसर्ट में चौकेलाव गार्डन में चायनीज कॉर्ड म्यूजिक सिल्क एण्ड बॉस चीनी दरबारी संगीत में चीनी कलाकार लिंगलिग यू वेनकी गू, जियान ग्रुई लू व क्लेमेट जैनी ने प्रस्तुति दी.