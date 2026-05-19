Special : जोधपुर की शान 'बिबाजी चूड़ी वाले'...जानिए 150 साल पुरानी विरासत की कहानी
पूर्व राजपरिवार से लेकर बिजनेसमैन और बॉलीवुड कलाकारों तक पहुंच. जोधपुर की सांस्कृतिक विरासत से जुड़ा चूड़ियों की कला का नाम. मनोज वर्मा की रिपोर्ट...
Published : May 19, 2026 at 4:09 PM IST|
Updated : May 19, 2026 at 5:24 PM IST
जोधपुर: राजस्थान की सांस्कृतिक राजधानी कहे जाने वाले जोधपुर की पहचान केवल मेहरानगढ़ किले, नीली गलियों और राजसी ठाठ से ही नहीं है, बल्कि यहां की पारंपरिक कला और हस्तशिल्प भी दुनियाभर में प्रसिद्ध है. इन्हीं पारंपरिक व्यवसायों में एक नाम बेहद खास है 'बिबाजी चूड़ी वाले'. करीब 150 साल से यह परिवार चूड़ियों की कला को जीवित रखे हुए है. यह नाम आज जोधपुर की सांस्कृतिक विरासत से जुड़ गया है.
शहर के माणक चौक में कभी एक घर में यह काम शुरू हुआ था. आजादी से पहले इस व्यवसाय की नींव परिवार की बुजुर्ग महिला 'बीबीजी' ने रखी थी. उस दौर में पर्दा प्रथा थी, राजघरानों और रानियों के महलों में जाकर हाथों से चूड़ियां पहनाने का काम करती थीं. वर्तमान में बीबीजी के पौत्र व पर पौत्र यह काम कर रहे हैं. इस दुकान पर जोधपुर पूर्व राजपरिवार के अलावा आस पास के जागीरदारों के परिवार जुड़े हुए हैं.
इसके अलावा शहर के परिवार व यहां आने वाले पर्यटक भी यहां के खरीदार हैं. बचपन से इसी दुकान से चूड़ियां लेने वाली प्रिया ने बातया कि वो यहां की चूड़ियों की कायल हैं. एक भी चूड़ी टूट जाती है तो फोन कर देती हूं, मुझे वापस मिल जाती है. यह दुकान हमारे जोधपुर की शान है.
यूं पड़ा नाम बीबीजी से बिबाजी : वर्तमान में दुकान का संचालन कर रहे मोहम्मद सत्तार ने बताया कि उम्मेद भवन बनने से पहले पूर्व राजपरिवरा राइका बाग पैलेस में भी रहता था. यहां उनकी दादी के साथ बचपन में उनके पिता भी जाते थे. एक रोज बुलावा आया, लेकिन दादीजी नहीं जा सकीं तो उन्होंने पोते को भेज दिया. वहां मौजूद महाराज ने पूछा कि यह बालक कौन है, तो नाम बताया और कहा कि यह बीबीजी का पौत्र है. इस महाराज ने कहा कि उनका बीबीजी है तो इसका नाम बिबाजी रख दो. उसके बाद से उनका नाम बिबाजी हो गया, फिर उन्होंने इसी नाम से इस काम को आगे बढ़ाया जो आज कायम हो गया. चौथी पीढ़ी यह काम कर रही है.
सामाजिक-सांस्कृतिक पहचान : अब्दुल सत्तार ने बताया कि पिता के साथ वे भी पूर्व राजपरिवार के यहां जाने लगे थे. वह दौर ऐसा था, तब चूड़ियां केवल श्रृंगार का साधन नहीं थीं, बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक पहचान का हिस्सा मानी जाती थीं. शादी-विवाह, तीज-त्योहार और पारिवारिक आयोजनों में विशेष प्रकार की चूड़ियों का महत्व होता था. हर परिवार में इसका महत्व होता था. लोग वार-तिथी के अनुसार ही चूड़ियां पहनाने के लिए बुलाते थे. हमने उसी हिसाब से अलग-अलग डिजाइनों की चूड़ियां तैयार करनी शुरू की.
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हर शाही शादी में बिबाजी की चूड़ियां : अब्दुल सत्तार ने बताया कि उम्मेद भवन में पूर्व राजपरिवार के साथ-साथ यहां होने वाली हर शाही शादी में भी उनको बुलावा मिलता है. चाहे वो फिल्मी कलाकारों की शादी हो या बिजनेसमैन परिवार की, उनके यहां चूड़ियां पहनाने के लिए हमारे यहां से ही जाती हैं. अंबानी परिवार, बिड़ला परिवार सहित कई अभिनेत्रियों को यहां की चूड़ियां पहनाई जा चुकी हैं.
क्रिस्टल चूड़ियों ने दिलाई खास पहचान : बिबाजी चूड़ी वाले की सबसे बड़ी विशेषता उनकी 'क्रिस्टल चूड़ियां' मानी जाती हैं. करीब 20 वर्ष पहले उन्होंने पारंपरिक चूड़ियों में आधुनिक डिजाइन और क्रिस्टल वर्क जोड़कर नया प्रयोग किया, जो बेहद लोकप्रिय हुआ. आज उनकी दुकान पर इन चूड़ियों की भारी मांग रहती है. यहां कांच, एनामेल, स्टोन, कट-ग्लास और ज्वेलरी स्टाइल की चूड़ियां तैयार की जाती हैं. खास बात यह है कि हर डिजाइन में राजस्थानी संस्कृति की झलक दिखाई देती है.
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लाख की चूड़ी से आधुनिक दौर : अब्दुल सत्तार के साथ-साथ परिवार की महिलाएं भी उनके इस काम में हाथ बंटाती हैं. सत्तार ने बताया कि एक दौर यह था कि लाख चूड़ी हम घर में बनाते थे, तब उनका ही चलन था. बाद में कांच व प्लास्टिक की चूड़ियां आ गईं, लेकिन आज भी शादी विवाह में चूड़ियों के सेट में एक लाख की चूड़ी जरूर होती है. पहले लाख की चूड़ी पहनाने जाते थे, तब उसे गर्म कर हाथ के नाप के अनुसार ढाल कर पहनाते थे. पहले तार की चूड़ी की डब्बी एक रुपये में आती थी, आज वह 150 रुपये की है.
फैशन के दौर ने बदला चलन : अब्दुल सत्तार ने बताया कि पहले सीमित कलर की चूड़ियां थीं, लेकिन अब समय बदला तो फैशन के दौर में कलर की संख्या बढ गई. कांच के साथ-साथ अन्य मेटल की चूड़ियां भी बाजार में आ गईं. हमारे पास दुकान में कम से कम 2 हजार तरह की वैरायटी है. इसे मेंटन रखाना आसान नहीं होता है, लेकिन चलन के साथ रखना पड़ता है.