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बेटे के लिए मां ने बनाई Buddy Chair, इनोवेशन के लिए नेहा को मिलेगा अवॉर्ड

नेहा सोलंकी ने बनाई स्पेशल चेयर ( ETV Bharat Jodhpur )

जोधपुर: सेरेब्रल पाल्सी से पीड़ित बच्चों को उठने-बैठने में होने वाली दिक्कत का समाधान जोधपुर की नेहा सोलंकी ने निकाला है. उन्होंने ऐसे बच्चों को स्कूल में बैठाने की जगह न मिलने पर 'बडी चेयर (Buddy Chair)' बनाई है. यह सेरेब्रल पाल्सी और अन्य न्यूरो-मोटर चुनौतियों वाले बच्चों को सुरक्षित और सही मुद्रा में बैठने में मदद करती है. उनकी इस डिजाइन को पेटेंट भी मिल चुका है. नेहा का बेटा भी इस बीमारी से ग्रसित है. जब वह उसे स्कूल लेकर गईं तो स्कूल ने पूछा, 'बच्चा बैठेगा कहां?' उस दिन नेहा ने महसूस किया कि कमी उनके बेटे में नहीं, बल्कि उस व्यवस्था में है, जहां दिव्यांग बच्चों के लिए आवश्यक सहायक उपकरण उपलब्ध ही नहीं हैं. नेहा ने ठान लिया कि उनके बेटे जैसे कई बच्चे इसी वजह से स्कूल से वंचित हैं. उन्होंने ऐसे बच्चों के बैठने के लिए स्पेशल चेयर बनाई, जिसका नाम 'बडी (दोस्त) चेयर' रखा. उनकी इस डिजाइन को नीति आयोग की ओर से हेल्थटेक असिस्टिव टेक्नोलॉजी श्रेणी के प्रतिष्ठित ग्रासरूट इनोवेशन अवॉर्ड के लिए चुना गया है. नेहा इस श्रेणी में सम्मान पाने वाली राजस्थान की पहली महिला हैं. पढ़ें: Special : पंचकर्म से सेरेब्रल पाल्सी का उपचार, आयुर्वेद की मदद से बच्चों को मिल रही नई 'जिंदगी'