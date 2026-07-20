बेटे के लिए मां ने बनाई Buddy Chair, इनोवेशन के लिए नेहा को मिलेगा अवॉर्ड
विशेष रूप से डिजाइन कुर्सी को नीति आयोग की ओर से हेल्थटेक असिस्टिव टेक्नोलॉजी श्रेणी के प्रतिष्ठित ग्रासरूट इनोवेशन अवॉर्ड के लिए चुना गया है.
Published : July 20, 2026 at 2:19 PM IST
जोधपुर: सेरेब्रल पाल्सी से पीड़ित बच्चों को उठने-बैठने में होने वाली दिक्कत का समाधान जोधपुर की नेहा सोलंकी ने निकाला है. उन्होंने ऐसे बच्चों को स्कूल में बैठाने की जगह न मिलने पर 'बडी चेयर (Buddy Chair)' बनाई है. यह सेरेब्रल पाल्सी और अन्य न्यूरो-मोटर चुनौतियों वाले बच्चों को सुरक्षित और सही मुद्रा में बैठने में मदद करती है. उनकी इस डिजाइन को पेटेंट भी मिल चुका है.
नेहा का बेटा भी इस बीमारी से ग्रसित है. जब वह उसे स्कूल लेकर गईं तो स्कूल ने पूछा, 'बच्चा बैठेगा कहां?' उस दिन नेहा ने महसूस किया कि कमी उनके बेटे में नहीं, बल्कि उस व्यवस्था में है, जहां दिव्यांग बच्चों के लिए आवश्यक सहायक उपकरण उपलब्ध ही नहीं हैं. नेहा ने ठान लिया कि उनके बेटे जैसे कई बच्चे इसी वजह से स्कूल से वंचित हैं. उन्होंने ऐसे बच्चों के बैठने के लिए स्पेशल चेयर बनाई, जिसका नाम 'बडी (दोस्त) चेयर' रखा. उनकी इस डिजाइन को नीति आयोग की ओर से हेल्थटेक असिस्टिव टेक्नोलॉजी श्रेणी के प्रतिष्ठित ग्रासरूट इनोवेशन अवॉर्ड के लिए चुना गया है. नेहा इस श्रेणी में सम्मान पाने वाली राजस्थान की पहली महिला हैं.
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हर मां की तरह नेहा भी चाहती थीं कि उनका बेटा स्कूल जाए, खेले और सामान्य बचपन जी सके, लेकिन जब उन्होंने स्कूलों में प्रवेश के लिए आवेदन किया तो कई स्कूलों ने बच्चे की दिव्यांगता के कारण मना कर दिया. आखिरकार एक स्कूल ने प्रवेश देने की बात कही, लेकिन मां से ऐसा सवाल पूछा, जिसने उनकी सोच और जीवन बदल दिया. स्कूल प्रबंधन ने कहा, 'पहले बच्चे को बैठना सिखाइए, फिर स्कूल भेजिए.'
उन्नति की स्थापना कर पूरी की चुनौती: बच्चे की इस समस्या के समाधान नेहा की नींद उड़ा दी. इसी घटनाक्रम नेहा को रीहैबिलिटेशन साइकोलॉजी में मास्टर्स करने के लिए प्रेरित किया. इसके बाद फिजियोथेरेपिस्ट, ऑक्युपेशनल थेरेपिस्ट, विशेष शिक्षकों और अभिभावकों के साथ मिलकर 'उन्नति एडेप्टिव डिवाइसेज' की स्थापना की. नेहा का कहना थाा कि उन्नति केवल उत्पाद बनाने वाली संस्था नहीं है. उनका उद्देश्य ऐसे सहायक उपकरण विकसित करना है जो दिव्यांग बच्चों को शिक्षा, खेल, यात्रा, भोजन और रोजमर्रा की जिंदगी में अधिक स्वतंत्र और आत्मनिर्भर बना सकें. नेहा कहती हैं कि हर बच्चे को सम्मान, समान अवसर और अपनी पहचान बनाने का अवसर मिलना चाहिए.