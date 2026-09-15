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जोधपुर के वार्ड 50 में कल पुनर्मतदान, 1025 मतदाता करेंगे फैसला, महापौर चुनाव पर टिकी नजरें

जोधपुर: निर्वाचन आयोग के निर्देश पर बुधवार को जोधपुर नगर निगम के वार्ड संख्या 50 के मतदान केंद्र संख्या 338 पर पुनर्मतदान होगा. इस केंद्र पर 1025 मतदाता दोबारा अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे. इसके लिए जिला प्रशासन ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं.इस बूथ पर सबकी नजरें टिकी हैं, क्योंकि इस वार्ड का परिणाम जोधपुर के नए महापौर के चुनाव को सीधे प्रभावित करेगा. नगर निगम के 100 में से 99 वार्डों के परिणाम आ चुके हैं, जिसमें भाजपा और कांग्रेस को 44-44 सीटें मिली हैं, जबकि 11 सीटों पर निर्दलीय उम्मीदवार जीते हैं. बहुमत के लिए दोनों दलों को 7 निर्दलीयों के समर्थन की जरूरत है. ऐसे में वार्ड 50 जीतने वाले दल को बढ़त मिलेगी और निर्दलीयों पर मनोवैज्ञानिक दबाव बनेगा.रिटर्निंग अधिकारी रामकिशोर ने बताया- इस बूथ पर सुबह 8 बजे से मतदान शुरू होगा और मतगणना गुरुवार को की जाएगी.

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EVM में थे 771 मत, कांग्रेस को थी बढ़त: मतदान केंद्र संख्या 338 पर कुल 1025 मतदाता हैं. यहां भाजपा के हेमाराम और कांग्रेस के युवराज के बीच मुकाबला है. सोमवार को मतगणना के दौरान जब इस बूथ की EVM खुली, तब युवराज 49 मतों से आगे थे. जो EVM नहीं खुली थी, उसमें 771 मत थे. अब कल होने वाले मतदान के लिए भाजपा और कांग्रेस के नेता ज्यादा से ज्यादा मतदान के लिए लोगों से संपर्क कर रहे हैं.