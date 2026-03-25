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रसायन के अंधाधुंध प्रयोग ने बिगाड़ी मिट्टी की 'सेहत', सुक्ष्म जीव खत्म हुए तो बढ़ गया PH लेवल

कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर में अब पश्चिमी राजस्थान की पहली सूक्ष्म जीव विज्ञान प्रयोगशाला तैयार हो रही है. मनोज वर्मा की रिपोर्ट...

मिट्टी पर शोध
मिट्टी पर शोध (ETV Bharat Jodhpur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : March 25, 2026 at 9:45 AM IST

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जोधपुर : पश्चिमी राजस्थान की उपजाऊ भूमि में अंधाधुंध हुए रसायन के प्रयोग से मिट्टी की सेहत खराब हो रही है. इसकी प्रमुख वजह रसायन से भूमि में मौजूद सूक्ष्म जीवों का खत्म होना है. इससे भूमि का पीएच लेवल बढ़ गया है, जो हानिकारक है. इसके अलावा लाभदायक ऑर्गेनिक कार्बन कम हो गया है. कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर में अब पश्चिमी राजस्थान की पहली सूक्ष्म जीव विज्ञान प्रयोगशाला तैयार हो रही है, जहां पर मिट्टी पर शोध होंगे. विश्विद्यालय की मौजूदा लैब में काम किया जा रहा है, जिसका प्रमुख उद्देश्य जलवायु परिवर्तनों के कारण होने वाले पौधों में बदलाव, मिट्टी के पोषक तत्व, सहित विभिन्न सूक्ष्म जीवों पर शोध करना है. 2029 तक चलने वाला यह प्रोजेक्ट जैव विविधता को बढ़ाने की दिशा में भी अत्यंत महत्वपूर्ण साबित होगा.

सूक्ष्म जीव इसीलिए मिट्टी के लिए जरूरी है : परियोजना की प्रधान अन्वेषक डॉ. कृष्णा सहारण ने बताया खेतों की मिट्टी में सूक्ष्म जीव हुआ करते थे. खास तौर से केंचुए मिट्टी की उर्वरकता बढ़ाते हैं, लेकिन रसायन के बेजा उपयोग से अब खेतों की मिट्टी में केंचुए सहित अन्य सूक्ष्म जीव नहीं मिलते हैं. सहारण ने बताया कि यह सूक्ष्म जीव ही धरती से पोषक तत्व पौधों को देते हैं. जब यह नहीं होते तो यूरिया का उपयोग करना पड़ रहा है, जबकि यही सूक्ष्म जीव धरती के अघुलनशील पोषक तत्वों को घुलनशील बनाकर पौधों को देते हैं.

मिट्टी की सेहत सुधारने की दिशा में कदम... (ETV Bharat Jodhpur)

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प्राकृतिक तरीके से हो रहा है सुधार : उन्होंने बताया कि हमने विश्वविद्यालय में एग्रोफोरेस्ट्री प्रमोशन नेटवर्क (APN), स्विट्जरलैंड के सहयोग से कृषि वानिकी की खेती में प्राकृतिक खाद का उपयोग किया जा रहा है. इसमें खास तौर से गाय के गोबर से बनाया जीवामृत, नीम कीटनाशी, अग्रेव मिश्रण और एलोवेरा मिश्रण का उपयोग बतौर खाद उपयोग किया जा रहा है. इससे पीएच में सुधार हुआ है, कार्बन भी बढ़ा है. इसे धीरे-धीरे किसानों तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं.

क्या होती है कृषि वानिकी
क्या होती है कृषि वानिकी (ETV Bharat GFX)

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नमी खत्म नहीं होनी चाहिए भूमि की : उन्होंने बताया कि मिट्टी की उर्वरकता के लिए जरूरी है इसमें नमी का होना. पूर्व में किसान अपने खेत में जो भी कटाई करते थे, उसके अवशेष खेत में ही छोड़ते थे ताकि जमीन और मिट्टी की नमी बनी रहे. लगातार नमी रहने से मिट्टी में सूक्ष्म जीव पनपने लगते हैं, इसलिए जरूरी है कि खेती की जमीन में नमी की मौजूदगी रहे. इसके लिए सभी तरह कि प्रयोग कर रहे हैं. कृषि वानिकी को बढ़ावा दिया जा रहा है.

सूक्ष्म जीव क्यों जरूरी
सूक्ष्म जीव क्यों जरूरी (ETV Bharat GFX)

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पीएच लेवल बढ़ा, कार्बन कम हुआ : उन्होंने बताया कि मिट्टी पीएच लेवल (पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन) 8 से ज्यादा हो गया है. इससे प्लांट की ग्रोथ प्रभावित होती है. साथ ही माइक्रो ऑर्गेनिज्म का नुकसान हो रहा है. इसके अलावा लगातार हो रहे रसायन के प्रयोग से ऑर्गेनिक कार्बन की प्रचुरता में आई कमी उत्पादन कम कर रही है. हमारा उद्देश्य मिट्टी में पीएच, ईसी, कार्बन, नाईट्रोजन, फासफोरस, पोटेशियम, सल्फर, कॉपर, मैंगनीज, आयरन, बोरोन और जिंक की उपलब्धता ज्ञात कर उसका स्तर सुधारें.

मिट्टी की सेहत खराब
मिट्टी की सेहत खराब (ETV Bharat GFX)

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क्या होती है कृषि वानिकी : किसानों को पारंपरिक खेती के साथ पूरे साल आय देने के लिए कृषि वानिकी मॉडल अपनाने के लिए सभी कृषि संस्थान प्रयासरत हैं. इसमें खेत में फसलों के साथ-साथ उपयोगी पेड़ एक ही जमीन पर वैज्ञानिक तरीके से लगाए जाते हैं. इनमें फल, फूल और औषधि पौधे शामिल हैं. सामान्यतः यह धारणा रही है कि बड़े पेड़ की जड़ें पोषक तत्व ज्यादा सोखती हैं, लेकिन वैज्ञानिक दृष्टिकोण से यह सही नहीं है, अलबत्ता इनकी जड़ों में सूक्ष्म जीव ज्यादा होते हैं. कृषि वानिकी से मिट्टी में जैविक कार्बन बढ़ता है, लाभकारी सूक्ष्मजीव सक्रिय होते हैं व पानी की बचत होती है. पेड़ वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित कर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को कम करने में मदद करते हैं. इस पद्धति से किसान को फसल के साथ-साथ लकड़ी, फल, चारा एवं औषधीय पौधों से अतिरिक्त आमदनी भी प्राप्त होती है.

लैब में होंगे शोध
लैब में होंगे शोध (ETV Bharat Jodhpur)

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