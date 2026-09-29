श्वान घुमाने के विवाद में मारपीट से घायल युवक की मौत, 3 आरोपी सलाखों के पीछे
तीन आरोपियों में से एक लक्की को न्यायिक अभिरक्षा में भेजा है, जबकि मोहित और दामिनी कांत को रिमांड पर लिया है.
Published : September 29, 2026 at 9:45 AM IST
जोधपुर: उदयमंदिर थाना क्षेत्र की एक गली में कुत्ता घुमाते समय गंदगी को लेकर कमेंट्स को लेकर हुए विवाद में मारपीट से घायल युवक की मौत हो गई. अब पुलिस ने तीन अन्य युवकों को हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया है. थानाधिकारी सुरेश चौधरी ने बताया कि फलोदी जिले के आमला निवासी 23 वर्षीय जसवंत सिंह सुपर मार्केट में काम करता है. वह सर्किट हाउस के पास स्थित लाल जी हैंडलूम वाली गली में रहता था. 26 सितंबर की रात को गली में रहने वाले मोहित और उसके रिश्तेदारों से श्वान घुमाने को लेकर जसवंत की मामूली कहासुनी हो गई थी.
जिसके बाद रात को मोहित और उसके रिश्तेदार लक्की और दामिनीकांत उसके कमरे में घुसे और बुरी तरह से मारपीट की. जसवंत के साथी उसे अस्पताल लेकर गए थे और पुलिस को सूचना दी और परिजनों को सूचित किया. 27 सितंबर को जसवंत की मौत हो गई थी. सोमवार को पुलिस ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है. पुलिस ने पहले हत्या के प्रयास का मामला दर्ज किया था, जसवंत की मृत्यु के बाद उसे हत्या के मामले में परिवर्तित कर दिया गया.
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नेशनल हैंडलूम में सेल्समैन था मृतक: पुलिस ने बताया कि घटना को लेकर जसवंत सिंह के भाई प्रेम सिंह पुत्र भोम सिंह ने रिपोर्ट दी है. रिपोर्ट के अनुसार वह और उसका छोटा भाई जसवंत सिंह सर्किट हाउस के पास नेशनल हैंडलूम में सेल्समैन का काम करते थे. दोनों भाई लालसिंह हैंडीक्राफ्ट के पीछे भगवान सिंह के मकान में किराए पर रहते थे. प्रेम सिंह के अनुसार वह पिछले चार दिन से गांव गया हुआ था, जबकि उसका छोटा भाई जसवंत जोधपुर में ही था. 26 सितंबर की रात उसे पुलिस थाने से सूचना मिली कि जसवंत को महात्मा गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया है. सूचना मिलने पर वह अपने पिता भोमसिंह के साथ वहां पहुंचा था. जहां जसवंत के साथी भगवान सिंह ने बताया कि मोहित के साथ लक्की दामिनीकांत राजवंश ने हमला किया था. जसवंत की हालत बहुत गंभीर थी, वह वेंटिलेटर पर था.
आरोपी हुए थे फरार, दो रिमांड पर: पुलिस ने बताया कि हमला करने के बाद तीनों आरोपी फरार हो गए थे. मोहित के साथ उदयपुर निवासी लक्की और दामिनीकांत राजवंशी थे. हमला करने के बाद तीनों फरार हो गए थे. बाद में पुलिस ने तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर तीनों को पकड़ा. सोमवार को कोर्ट में पेश किया. जिसमें लक्की को न्यायिक अभिरक्षा में भेजा है, जबकि मोहित और दामिनीकांत को रिमांड पर लिया है.