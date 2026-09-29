ETV Bharat / state

श्वान घुमाने के विवाद में मारपीट से घायल युवक की मौत, 3 आरोपी सलाखों के पीछे

दयमंदिर थाना क्षेत्र निवासी मृतक युवक ( ETV Bharat Jodhpur )

जोधपुर: उदयमंदिर थाना क्षेत्र की एक गली में कुत्ता घुमाते समय गंदगी को लेकर कमेंट्स को लेकर हुए विवाद में मारपीट से घायल युवक की मौत हो गई. अब पुलिस ने तीन अन्य युवकों को हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया है. थानाधिकारी सुरेश चौधरी ने बताया कि फलोदी जिले के आमला निवासी 23 वर्षीय जसवंत सिंह सुपर मार्केट में काम करता है. वह सर्किट हाउस के पास स्थित लाल जी हैंडलूम वाली गली में रहता था. 26 सितंबर की रात को गली में रहने वाले मोहित और उसके रिश्तेदारों से श्वान घुमाने को लेकर जसवंत की मामूली कहासुनी हो गई थी.