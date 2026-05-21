Jodhpur Crime : दुष्कर्म पीड़िता दो बहनों की आत्महत्या मामले में तीसरा आरोपी गिरफ्तार
दुष्कर्म और ब्लैकमेल. दो महीने में दो बहनों ने की आत्महत्या. पुलिस ने तीसरे आरोपी को दबोचा...
Published : May 21, 2026 at 5:01 PM IST
जोधपुर: खेड़ापा थाना क्षेत्र में दो बहनों के आत्महत्या करने के मामले में पुलिस ने एक और आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है. अब तक इस मामले में तीन आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं.
जिला पुलिस अधीक्षक जोधपुर ग्रामीण पीडी नित्या ने बताया कि पीड़िता द्वारा आत्महत्या करने के प्रकरण में तीसरे आरोपी हनुमानराम पुत्र चेतनराम निवासी पूनिया की बासनी को गिरफ्तार किया है. उन्होंने बताया कि इस प्रकरण में पूर्व में आरोपी महिपाल और गोपाल को गिरफ्तार किया जा चुका है.
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15 लोगों से हुई है पूछताछ : एसपी ने इस मामले की जांच भोपालगढ़ वृत्ताधिकारी से हटाकर एएसपी रघुनाथ गर्ग को दी है, जो लगातार इस मामले की शिकायत के आधार पर जांच कर रहे है. अब तक 15 लोगों से हुई पूछताछ के आधार पर तीन गिरफ्तारियां हुई है, जबकि 15 मई को टंकी पर चढ़कर आत्महत्या करने वाली पीड़िता ने 11 अप्रैल को दर्ज करवाई अपनी रिपोर्ट में 8 आरोपियों के नाम दिए थे.
पीड़िता ने आरोप लगाए थे कि 20 मार्च को उसकी बड़ी बहन ने आत्महत्या की थी, क्योंकि आरोपी दुष्कर्म कर ब्लैकमेल कर रहे थे. इन्हीं आरोपियों ने उसके साथ भी सामूहिक दुष्कर्म किया था. कार्रवाई नहीं होने पर टंकी पर चढ़ कर पीड़िता ने जान दे दी थी.
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सरकार से मांगी आयोग ने रिपोर्ट : दो माह में दो बहनों द्वारा आत्महत्या के मामले को लेकर राष्ट्रीय महिला आयोग ने स्वत: प्रसंज्ञान लेते हुए सरकार से सात दिन में रिपोर्ट मांगी है. इसमें आयोग ने इस मामले में रिर्पोट मिलने के बाद भी कार्रवाई नहीं करने वाले पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की जानकारी मांगी है. ग्रामीण एसपी पीडी नित्या ने इस मामले में पूर्व जांच अधिकारी भूराराम खिलेरी और थानाधिकारी लाखाराम के खिलाफ जांच भी शुरू करवाई है