मरुधर एक्सप्रेस 9 नवंबर से 35 दिनों तक तीन घंटे देरी से चलेगी, जानिए वजह

जयपुर स्टेशन यार्ड में मेगा ब्लॉक के कारण मरुधर एक्सप्रेस के रवानगी समय में अस्थाई बदलाव किया गया है.

Jodhpur Railway Station
जोधपुर रेलवे स्टेशन (ETV Bharat File Photo)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : November 7, 2025 at 7:01 PM IST

2 Min Read
जोधपुर: जयपुर रेलवे स्टेशन पर पुनर्विकास कार्य के चलते मरुधर एक्सप्रेस के संचालन समय में अस्थाई परिवर्तन किया गया है. इसके तहत ट्रेन रविवार 9 नवंबर से 35 दिनों तक जोधपुर से 3 घंटे देरी से प्रस्थान करेगी. उत्तर पश्चिम रेलवे के जोधपुर मंडल रेल प्रबंधक अनुराग त्रिपाठी ने बताया कि स्टेशन यार्ड में एयर कॉनकोर्स फेज-2 निर्माण कार्य प्रगति पर है. इसके चलते 9 नवंबर से 12 दिसंबर तक (34 दिन) मेगा ब्लॉक लिया जाएगा, जिससे कई ट्रेनों की आवाजाही प्रभावित होगी. इसी ब्लॉक के कारण ट्रेन संख्या 14854/14864/14866 जोधपुर-वाराणसी सिटी मरुधर एक्सप्रेस का जोधपुर से प्रस्थान समय निर्धारित सुबह 8.25 बजे के स्थान पर तीन घंटे देरी से रहेगा.

मरुधर एक्सप्रेस के ठहराव: जोधपुर से रवाना होकर मरुधर एक्सप्रेस राईका बाग, मेड़ता रोड, डेगाना, मकराना, कुचामन सिटी, नावा सिटी, फुलेरा, जयपुर, दौसा, बांदीकुई, भरतपुर, आगरा फोर्ट, टूंडला, इटावा, कानपुर सेंट्रल, उन्नाव, लखनऊ चारबाग, बाराबंकी, फैजाबाद, अयोध्या, जौनपुर ठहराव करते हुए वाराणसी जंक्शन पहुंचती है. जोधपुर से उत्तर प्रदेश के बीच यह सबसे प्रमुख ट्रेन है. जिसमें बड़ी संख्या में यात्री सफर करते हैं. सेना के जवानों के अलावा जोधपुर स्थित विभिन्न शैक्षणिक व सरकारी संस्थानों के लोगों के लिए महत्वपूर्ण ट्रेन है. मीटरगेज के दौर में यह ट्रेन आगरा फोर्ट एक्सप्रेस के रूप में मशहूर थी.

ठहराव यथावत, यात्रियों से सतर्क रहने का अनुरोध: सीनियर डीसीएम विकास खेड़ा ने बताया कि इस अवधि में ट्रेन के ठहराव वाले स्टेशनों में कोई परिवर्तन नहीं होगा. यात्रियों से अनुरोध है कि अपनी यात्रा प्रारंभ करने से पूर्व रेल मदद 139 या अधिकृत मोबाइल एप के माध्यम से ट्रेन की नवीनतम स्थिति अवश्य जांच लें.

