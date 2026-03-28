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गणगौर भोलावनी शोभायात्रा में पत्थरबाजी, गाड़ियों में तोड़फोड़, पुलिस का सख्त पहरा

पुलिस ने संदिग्धों को हिरासत में लिया है और इलाके में भारी बल तैनात है.

पत्थरबाजी की घटना
पत्थरबाजी की घटना (फोटो ईटीवी भारत जोधपुर)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : March 28, 2026 at 7:21 AM IST

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Updated : March 28, 2026 at 7:50 AM IST

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जोधपुर : सूर्य नगरी जोधपुर में शुक्रवार रात भीतरी शहर के मकराना मोहल्ला स्थित एक गली में गणगौर की 'भोलावनी' शोभायात्रा पर अचानक हुए पथराव ने शहर में तनाव पैदा कर दिया. इस घटना में घुड़ला लेकर चल रही महिलाएं बाल-बाल बचीं, लेकिन पत्थरबाजी में एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया है, जबकि एक अन्य को मामूली चोटें आई हैं.

​पुलिस की त्वरित कार्रवाई और गिरफ्तारी : घटना की सूचना मिलते ही भारी पुलिस जाब्ता मौके पर पहुंचा. डीसीपी मनीष चौधरी और पुलिस कमिश्नर शरत कविराज ने खुद मोर्चा संभाला. पुलिस ने स्थिति को नियंत्रण में लेने के लिए इलाके की घेराबंदी की और तीन-चार संदिग्धों को हिरासत में लिया. डीसीपी मनीष चौधरी ने उग्र भीड़ को शांत करते हुए कहा, "हमने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पत्थरबाजों को चिन्हित कर लिया है. कुछ को हिरासत में लिया गया है और कुछ के परिजनों से पूछताछ की जा रही है. उन्होंने कहा कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा.

डीसीपी ईस्ट मनीष चौधरी (वीडियो ईटीवी भारत जोधपुर)

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कैसे शुरू हुआ विवाद? : ​प्रत्यक्षदर्शियों और स्थानीय निवासी हितेश व्यास के अनुसार, गणगौर का मेला अपनी परंपरागत सादगी के साथ निकल रहा था. जब शोभायात्रा गली के पास पहुंची, तो कुछ लोगों ने वहां से गुजर रहे ट्रैक्टर को रोकने का प्रयास किया. ट्रैक्टर के न रुकने पर उनलोगों ने पथराव शुरू कर दिया. देखते ही देखते माहौल गरमा गया. उपद्रवियों ने न केवल शोभायात्रा को निशाना बनाया, बल्कि सड़क पर खड़े ऑटो-रिक्शा और मोटरसाइकिलों में भी तोड़फोड़ की. इधर मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस कमिश्नर शरत कविराज भी देर रात को जालोरी गेट पहुंच गए. बाद में वे घटना स्थल पर भी गए. लोगों से बातचीत कर जानकारी प्राप्त की. भीतरी शहर में अतिरिक्त जाब्ता लगाया गया है.

Last Updated : March 28, 2026 at 7:50 AM IST

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जोधपुर पत्थरबाजी
CHAOS IN JODHPUR
शोभायात्रा पर पथराव
STONE PELTING IN JODHPUR

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