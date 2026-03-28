ETV Bharat / state

गणगौर भोलावनी शोभायात्रा में पत्थरबाजी, गाड़ियों में तोड़फोड़, पुलिस का सख्त पहरा

जोधपुर : सूर्य नगरी जोधपुर में शुक्रवार रात भीतरी शहर के मकराना मोहल्ला स्थित एक गली में गणगौर की 'भोलावनी' शोभायात्रा पर अचानक हुए पथराव ने शहर में तनाव पैदा कर दिया. इस घटना में घुड़ला लेकर चल रही महिलाएं बाल-बाल बचीं, लेकिन पत्थरबाजी में एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया है, जबकि एक अन्य को मामूली चोटें आई हैं.

​पुलिस की त्वरित कार्रवाई और गिरफ्तारी : घटना की सूचना मिलते ही भारी पुलिस जाब्ता मौके पर पहुंचा. डीसीपी मनीष चौधरी और पुलिस कमिश्नर शरत कविराज ने खुद मोर्चा संभाला. पुलिस ने स्थिति को नियंत्रण में लेने के लिए इलाके की घेराबंदी की और तीन-चार संदिग्धों को हिरासत में लिया. डीसीपी मनीष चौधरी ने उग्र भीड़ को शांत करते हुए कहा, "हमने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पत्थरबाजों को चिन्हित कर लिया है. कुछ को हिरासत में लिया गया है और कुछ के परिजनों से पूछताछ की जा रही है. उन्होंने कहा कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा.