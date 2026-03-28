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जोधपुर में गणगौर शोभायात्रा पर पथराव मामला, डीसीपी ने किया रूट मार्च, अब तक 14 हिरासत में

जोधपुर के भीतरी शहर में गणगौर शोभायात्रा पर पथराव की घटना के बाद मोहल्ले में भारी पुलिस बल तैनात है.

डीसीपी ने किया रूट मार्च
डीसीपी ने किया रूट मार्च (ETV Bharat Jodhpur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : March 28, 2026 at 7:18 PM IST

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जोधपुर: भीतरी शहर में शुक्रवार रात निकल रही गणगौर की भोलावनी शोभायात्रा और इसमें घुड़ला लेकर चल रही महिलाओं पर पथराव करने की घटना के बाद शनिवार को मकराना मोहल्ला में शांति का माहौल है. पुलिस ने व्यापक जाब्ता लगा रखा है. कल रात से अब तक 14 लोगों को हिरासत में लिया गया है जो घटनाक्रम से जुड़े थे.

इस बीच जोधपुर आए भाजपा जोधपुर संभाग संगठन प्रभारी भूपेंद्र सैनी ने मुख्यमंत्री कार्यालय में फोन कर कार्यकर्ताओं की मांग पर मकराना मोहल्ला क्षेत्र में लोगों के घरों की छतों की तलाशी लेने के लिए पुलिस को निर्देशित करने का आग्रह किया है. भाजपा कार्यकर्ताओं ने संगठन प्रभारी को बताया कि रात की घटना की पूरी जांच होनी जरूरी है. वहीं, इलाके में शांति बनी रहे, इसके लिए डीसीपी ईस्ट मनीष चौधरी ने खुद पैदल घटना स्थल के पास रूट मार्च निकाला. डीसीपी ने देर शाम को इस घटना से जुड़े आरोपियों की जानकारी जारी करने की बात कही है.ट

घटना के बाद मोहल्ले में भारी पुलिस बल तैनात है (ETV Bharat Jodhpur)

इसे भी पढ़ें- गणगौर भोलावनी शोभायात्रा में पत्थरबाजी, गाड़ियों में तोड़फोड़, पुलिस का सख्त पहरा

सीएम के सचिव को किया कॉल: जोधपुर संभाग के भाजपा संगठन प्रभारी भूपेंद्र सैनी ने सर्किट हाउस में कार्यकर्ताओं के साथ बैठक ली. उसके बाद उन्होंने मीडिया से भी बातचीत की. इस दौरान कार्यकर्ताओं के कहने पर उन्होंने मुख्यमंत्री के सचिव सिद्धार्थ सियाग को फोन लगाया और उनसे कहा कि जिन लोगों ने घटना को अंजाम दिया है, इसलिए उस इलाके में घरों की छतों की जांच करना आवश्यक है. वहां पत्थर जमा हैं. इसके लिए एक सर्वे टीम बनाई जाए और पूरे प्रकरण की जांच भी की जाए, जिससे भविष्य में कोई दूसरी घटना न हो. इस पर मुख्यमंत्री के सचिव ने पुलिस कमिश्नर को निर्देशित करने की बात कही. सैनी ने जोधपुर पुलिस कमिश्नर शरत कविराज को भी फोन कर स्पेशल टीम से जांच करने का आग्रह किया.

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14 लोगों को हिरासत में लिया
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