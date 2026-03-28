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जोधपुर में गणगौर शोभायात्रा पर पथराव मामला, डीसीपी ने किया रूट मार्च, अब तक 14 हिरासत में

डीसीपी ने किया रूट मार्च ( ETV Bharat Jodhpur )

जोधपुर: भीतरी शहर में शुक्रवार रात निकल रही गणगौर की भोलावनी शोभायात्रा और इसमें घुड़ला लेकर चल रही महिलाओं पर पथराव करने की घटना के बाद शनिवार को मकराना मोहल्ला में शांति का माहौल है. पुलिस ने व्यापक जाब्ता लगा रखा है. कल रात से अब तक 14 लोगों को हिरासत में लिया गया है जो घटनाक्रम से जुड़े थे. इस बीच जोधपुर आए भाजपा जोधपुर संभाग संगठन प्रभारी भूपेंद्र सैनी ने मुख्यमंत्री कार्यालय में फोन कर कार्यकर्ताओं की मांग पर मकराना मोहल्ला क्षेत्र में लोगों के घरों की छतों की तलाशी लेने के लिए पुलिस को निर्देशित करने का आग्रह किया है. भाजपा कार्यकर्ताओं ने संगठन प्रभारी को बताया कि रात की घटना की पूरी जांच होनी जरूरी है. वहीं, इलाके में शांति बनी रहे, इसके लिए डीसीपी ईस्ट मनीष चौधरी ने खुद पैदल घटना स्थल के पास रूट मार्च निकाला. डीसीपी ने देर शाम को इस घटना से जुड़े आरोपियों की जानकारी जारी करने की बात कही है.ट