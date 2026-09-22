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जोधपुर की 6 नगर पालिकाओं में 4 पर भाजपा, 2 पर कांग्रेस का कब्जा, सिरोही में कांग्रेस निर्विरोध, हेलमेट पहनकर पहुंचीं दिव्या मदेरणा

जोधपुर/सिरोही: नगर निकायों में मंगलवार को हुए उपाध्यक्ष और उपसभापति चुनाव में मिले-जुले परिणाम सामने आए हैं. जोधपुर जिले की 6 नगर पालिकाओं में 4 पर भाजपा और 2 पर कांग्रेस ने जीत दर्ज की है. वहीं, सिरोही नगरपरिषद में कांग्रेस ने निर्विरोध जीत हासिल कर अपना दबदबा बरकरार रखा है. जोधपुर के भोपालगढ़ में सोमवार को कांग्रेस का बहुमत होने के बावजूद भाजपा का अध्यक्ष जीत गया था, लेकिन आज उपाध्यक्ष के चुनाव में भाजपा को झटका लगा. यहां कांग्रेस के गफ्फार खान उपाध्यक्ष निर्वाचित हुए. वहीं, पीपाड़ में कल कांग्रेस का अध्यक्ष बना था, लेकिन उपाध्यक्ष पद भाजपा के खाते में चला गया.

इधर, सोमवार को मथानिया में अध्यक्ष चुनाव के दौरान कांग्रेस पार्षदों को रोकने को लेकर हुए हंगामे के बाद आज सुरक्षा के लिहाज से ओसियां की पूर्व विधायक दिव्या मदेरणा अपने पार्षदों के साथ पूरी तैयारी से पहुंचीं. इस दौरान उन्होंने सिर पर हेलमेट पहन रखा था.

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भोपालगढ़ में भाजपा को झटका, कांग्रेस के गफ्फार खान जीते: भोपालगढ़ में सोमवार को कांग्रेस का बहुमत होने के बावजूद भाजपा का अध्यक्ष जीत गया था, लेकिन आज उपाध्यक्ष चुनाव में भाजपा को हार का सामना करना पड़ा. यहां कांग्रेस के गफ्फार खान उपाध्यक्ष निर्वाचित हुए. दिव्या मदेरणा ने कहा- 2 साल बाद हमारी सरकार आएगी. पूर्व विधायक दिव्या मदेरणा ने कहा कि कल जिस तरीके से पुलिस विधायक का सहयोग कर रही थी, ऐसे लोगों को ध्यान रखना होगा कि 2 साल बाद हमारी सरकार आएगी. आज हम हर स्तर पर मुकाबला करने के लिए तैयार हैं.

गफ्फार खान और पुष्पा तिवारी उपाध्यक्ष निर्वाचित (ETV Bharat Jodhpur)

मथानिया में कांग्रेस का कब्जा, जितेंद्र बने उपाध्यक्ष: दिव्या मदेरणा मथानिया में अध्यक्ष के बाद उपाध्यक्ष पद पर भी जीत दिलाने में कामयाब रहीं. मथानिया नगर पालिका में कांग्रेस के जितेंद्र उपाध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं. कांग्रेस प्रत्याशी को 18 मत मिले, जबकि भाजपा के भरत चारण को 7 मत ही मिले.

तिंवरी में समू देवी उपाध्यक्ष निर्वाचित: तिंवरी नगरपालिका में भाजपा की समू देवी 25 में से 14 मत प्राप्त कर उपाध्यक्ष बनी हैं.

बालेसर में भाजपा के रूप सिंह इंद्रा निर्विरोध उपाध्यक्ष: शेरगढ़ विधानसभा क्षेत्र की बालेसर नगर पालिका में भाजपा के रूप सिंह इद्रा को बाईपास मिल गया. यहां कांग्रेस की ओर से किसी ने नामांकन नहीं भरा, जिसके चलते उन्हें निर्विरोध उपाध्यक्ष घोषित किया गया. शेरगढ़ विधायक बाबू सिंह राठौड़ ने बालेसर में पहली नगर पालिका में भाजपा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष निर्वाचित होने पर कार्यकर्ताओं को बधाई दी.