सूर्यनगरी का 'गोल्डन ईयर': जोधपुर ने पर्यटन में रचा इतिहास, 2025 में पहुंचे रिकॉर्ड 38 लाख सैलानी

जोधपुर अब केवल 'स्टॉप-ओवर' सिटी नहीं, बल्कि एक 'कम्प्लीट टूरिस्ट डेस्टिनेशन' बन गया है.

जोधपुर में पर्यटन
जोधपुर में पर्यटन (ETV Bharat Jodhpur)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : January 31, 2026 at 2:38 PM IST

Updated : January 31, 2026 at 3:22 PM IST

जोधपुर: राजस्थान की 'ब्लू सिटी' यानी सूर्यनगरी, जोधपुर ने पर्यटन की दुनिया में एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है. वर्ष 2025 जोधपुर के पर्यटन इतिहास का सबसे सफल साल (Golden Year) माना जा रहा है. पर्यटन विभाग की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार, बीते साल कुल 38 लाख से अधिक पर्यटकों ने सूर्यनगरी की मेहमाननवाजी का लुत्फ उठाया, जो अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है.

पर्यटन विभाग के उपनिदेशक भानु प्रताप सिंह ने बताया कि जोधपुर में बीते समय में बड़े टूरिस्ट स्पॉट्स से भी सैलानियों का आकर्षण बढ़ा है. इसके अलावा गत वर्ष ऑपरेशन सिंदूर के बाद जोधपुर में हुआ राजस्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह के बाद पर्यटकों में तेजी देखी गई है. स्थानीय होटल व्यवसायी कैलाश गौड़ बताते हैं कि सोशल मीडिया के प्रचार ने पर्यटकों की भ्रांति तोड़ी है. अब लोग मेहरानगढ़ और उम्मेद भवन के अलावा भीतरी शहर की तंग गलियों, 'ब्लू हाउस', जसवंत थड़ा की नक्काशी और प्राचीन बावड़ियों (झालरों) को देखने के लिए समय निकाल रहे हैं. जोधपुर अब एक प्रमुख वेडिंग डेस्टिनेशन के रूप में भी उभरा है.

जोधपुर ने पर्यटन में रचा इतिहास (ETV Bharat Jodhpur)

2019 के मुकाबले साढ़े तीन गुना बढ़त : पर्यटन विभाग के अनुसार, 2025 में आने वाले पर्यटकों में 37 लाख 3 हजार 42 देसी और 1 लाख 13 हजार विदेशी सैलानी शामिल रहे. यहां खास बात यह है कि कोविड से पहले साल 2019 तक यह संख्या महज 10 लाख के आसपास सिमटी हुई थी. ऐसे यह भी माना जा रहा है कि कोरोना काल के बाद देसी पर्यटक ज्यादा बाहर निकलने लगे हैं.

इसलिए बढ़ रहा है पर्यटकों का रुझान
इसलिए बढ़ रहा है पर्यटकों का रुझान (ETV Bharat GFX)

दिसंबर में हर दिन 15 हजार से ज्यादा सैलानी : गत साल के आखिरी महीने दिसंबर 2025 में पर्यटकों का सैलाब उमड़ पड़ा. अकेले एक महीने में 5.34 लाख से ज्यादा भारतीय पर्यटक जोधपुर पहुंचे. विदेशी पर्यटक भी बड़ी संख्या में थे. कोविड काल 2021 में विदेशी पर्यटकों की संख्या गिरकर मात्र 3,253 रह गई थी, जो अब फिर से पटरी पर लौटते हुए 1 लाख के पार पहुंच गई है.

झीलों की खूबसूरती देखने पहुंचते हैं पर्यटक
झीलों की खूबसूरती देखने पहुंचते हैं पर्यटक (ETV Bharat Jodhpur)

भविष्य की राह: 40 लाख का लक्ष्य : पर्यटन विभाग के डिप्टी डायरेक्टर भानु प्रताप सिंह के अनुसार, मुख्यमंत्री की ओर से जोधपुर में आयोजित स्वतंत्रता दिवस समारोह और 'ऑपरेशन सिंदूर' जैसे आयोजनों ने शहर की ब्रांडिंग में बड़ी भूमिका निभाई है. विभाग का मानना है कि कुछ और सकारात्मक प्रयास किए जाएं तो अगले साल यह आंकड़ा 40 लाख को पार कर सकता है.

वेडिंग डेस्टिनेशन या प्री वेडिंग फोटो शूट के लिए भी जोधपुर को पसंद कर रहे लोग
वेडिंग डेस्टिनेशन या प्री वेडिंग फोटो शूट के लिए भी जोधपुर को पसंद कर रहे लोग (ETV Bharat Jodhpur)

इसलिए बढ़ रहा है पर्यटकों का रुझान : जोधपुर अब केवल 'स्टॉप-ओवर' सिटी नहीं, बल्कि एक 'कम्प्लीट टूरिस्ट डेस्टिनेशन' बन गया है. इसके मुख्य कारण हैं:

  1. बढ़ा हुआ 'स्टे': पहले पर्यटक किला और पैलेस देखकर एक ही दिन में लौट जाते थे, लेकिन अब पर्यटक 2 से 3 रातें ठहर रहे हैं.
  2. नए पर्यटन स्थल: मंडोर का लाइट एंड साउंड शो, सुरपुरा बांध, माचिया सफारी पार्क और अक्षराशाम मंदिर पर्यटकों के लिए नए आकर्षण बने हैं.
  3. ग्रामीण और एडवेंचर टूरिज्म: ओसियां और बालेसर के रेतीले धोरों पर एडवेंचर एक्टिविटी और खेजड़ली जैसे ग्रामीण पर्यटन स्थलों ने लोगों को लुभाया है.
  4. बेहतर कनेक्टिविटी: हवाई और रेल सुविधाओं में विस्तार के साथ-साथ 'राव जोधा मार्ग' जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट ने पर्यटकों की राह आसान की है.
  5. ब्लू सिटी की तंग गलियों और बावड़ियों का जादू
यह बदलाव बढ़ाएंगे पर्यटन
यह बदलाव बढ़ाएंगे पर्यटन (ETV Bharat GFX)

यह बदलाव बढ़ाएंगे पर्यटन

  1. नाइट टूरिज्म: रात 12 बजे तक बाजारों और पर्यटन स्थलों को खुला रखना.
  2. पब्लिक ट्रांसपोर्ट: ऑटो के बजाय सुलभ परिवहन की सुविधा.
  3. स्वच्छता: भीतरी शहर की गंदगी को दूर करना.
  4. वाइल्ड लाइफ: कुरजां पक्षी के ठहराव स्थलों को विकसित करना.
विदेशियों को भी भा रहा जोधपुर
विदेशियों को भी भा रहा जोधपुर (ETV Bharat Jodhpur)
