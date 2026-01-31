ETV Bharat / state

सूर्यनगरी का 'गोल्डन ईयर': जोधपुर ने पर्यटन में रचा इतिहास, 2025 में पहुंचे रिकॉर्ड 38 लाख सैलानी

जोधपुर: राजस्थान की 'ब्लू सिटी' यानी सूर्यनगरी, जोधपुर ने पर्यटन की दुनिया में एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है. वर्ष 2025 जोधपुर के पर्यटन इतिहास का सबसे सफल साल (Golden Year) माना जा रहा है. पर्यटन विभाग की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार, बीते साल कुल 38 लाख से अधिक पर्यटकों ने सूर्यनगरी की मेहमाननवाजी का लुत्फ उठाया, जो अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है.

पर्यटन विभाग के उपनिदेशक भानु प्रताप सिंह ने बताया कि जोधपुर में बीते समय में बड़े टूरिस्ट स्पॉट्स से भी सैलानियों का आकर्षण बढ़ा है. इसके अलावा गत वर्ष ऑपरेशन सिंदूर के बाद जोधपुर में हुआ राजस्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह के बाद पर्यटकों में तेजी देखी गई है. स्थानीय होटल व्यवसायी कैलाश गौड़ बताते हैं कि सोशल मीडिया के प्रचार ने पर्यटकों की भ्रांति तोड़ी है. अब लोग मेहरानगढ़ और उम्मेद भवन के अलावा भीतरी शहर की तंग गलियों, 'ब्लू हाउस', जसवंत थड़ा की नक्काशी और प्राचीन बावड़ियों (झालरों) को देखने के लिए समय निकाल रहे हैं. जोधपुर अब एक प्रमुख वेडिंग डेस्टिनेशन के रूप में भी उभरा है.

2019 के मुकाबले साढ़े तीन गुना बढ़त : पर्यटन विभाग के अनुसार, 2025 में आने वाले पर्यटकों में 37 लाख 3 हजार 42 देसी और 1 लाख 13 हजार विदेशी सैलानी शामिल रहे. यहां खास बात यह है कि कोविड से पहले साल 2019 तक यह संख्या महज 10 लाख के आसपास सिमटी हुई थी. ऐसे यह भी माना जा रहा है कि कोरोना काल के बाद देसी पर्यटक ज्यादा बाहर निकलने लगे हैं.