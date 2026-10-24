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जोधपुर की सीमा राठौड़ रूस में बिखेरेंगी राजस्थानी घूमर का जलवा, भारतीय दल में शामिल

सीमा राठौड़ ( ETV Bharat )

जोधपुर: राजस्थान की लोक संस्कृति की खुशबू अब रूस तक पहुंचेगी. जोधपुर की बेटी सीमा राठौड़ रूसी नेशनल बैले ‘कोस्त्रोमा’ के 35वें वर्षगांठ समारोह में राजस्थानी लोकनृत्य रजवाड़ी घूमर की प्रस्तुति देंगी. केंद्रीय संगीत नाटक अकादमी ने उन्हें चार सदस्यीय भारतीय कलाकार दल में नामित किया है. 28 अक्टूबर को रूस के कोस्त्रोमा शहर स्थित गुबेरन्स्की कॉन्सर्ट एंड एग्जीबिशन सेंटर में आयोजित होने वाले समारोह में सीमा अपनी कला के माध्यम से राजस्थान की समृद्ध लोक परंपरा का प्रतिनिधित्व करेंगी.