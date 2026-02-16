ETV Bharat / state

Blackbuck Poaching Case : हाईकोर्ट न्यायाधीश ने सलमान खान मामले की सुनवाई से किया इनकार

जस्टिस बलजिंदर सिंह संधू ने सोमवार को काला हिरण शिकार मामले की सुनवाई करने से इनकार कर दिया. अब आगे क्या ? यहां जानिए...

सलमान खान मामले की सुनवाई से किया इनकार (ETV Bharat File Photo)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : February 16, 2026 at 3:45 PM IST

जोधपुर: राजस्थान हाईकोर्ट में बहुचर्चित काला हिरण शिकार मामले में सोमवार सलमान खान व अन्य की अपीलों पर प्रस्तावित सुनवाई नहीं हो पाई. जस्टिस बलजिंदर सिंह संधू ने इस मामले की सुनवाई करने से इनकार कर दिया है. कोर्ट ने फाइल को किसी अन्य बेंच के समक्ष प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं. अब मुख्य न्यायाधीश इस मामले को दूसरी बेंच में भेजेंगे.

अधिवक्ता महिपाल विश्नोई ने बताया कि माननीय न्यायाधीश बलजिंदर सिंह संधू के सामने सलमान खान के खिलाफ जो राज्य सरकार की ओर से अपील की गई थी तथा सलमान खान की ट्रांसफर पिटीशन जिला न्यायाधीश महानगर से ट्रांसफर की गई थी, उन दोनों पर सुनवाई होनी थी, लेकिन जस्टिस बलजिंदर सिंह संधू ने अपनी व्यक्तिगत राय के तहत पूर्व में इस मामले में कंसल्ट करने की वजह से सुनने से इनकार कर दिया.

विश्नोई ने बताया कि अब यह प्रकरण मुख्य न्यायाधीश के पास जाएगा और चीफ जस्टिस उस पर आदेश करेंगे कि इस प्रकरण की सुनवाई कहां होगी. उन्होंने बताया कि पूर्व में जस्टिस फरजंद अली भी सुनवाई से इनकार कर चुके हैं.

ट्रांसफर पिटीशन और कोर्ट की कार्यवाही : सलमान खान के वकीलों ने पूर्व में एक ट्रांसफर पिटीशन दायर की थी, ताकि उनकी सजा के खिलाफ लंबित अपील को राज्य सरकार की अपील के साथ जोड़कर (संलग्न कर) एक साथ सुना जा सके. पूर्व की सुनवाई में जस्टिस मनोज कुमार गर्ग ने निर्देश दिया था कि तकनीकी कारणों से रुकी इस प्रक्रिया को पूरा कर दोनों प्रकरणों को संयुक्त रूप से लिस्ट किया जाए.

यह था मामला : 1998 अक्टूबर में फिल्म की शूटिंग के दौरान सलमान खान पर जोधपुर के नजदीक कांकाणी गांव की सरहद पर काले हिरणों का शिकार का आरोप लगा था, जिसमें सलमान को 5 साल की सजा हुई. जिसके बाद सलमान को जेल जाना पड़ा. जमानत पर बाहर आने के बाद मामले को ऊपरी अदालत में चुनौती दी गई. जबकि सह आरोपी अभिनेता सैफ अली खान, अभिनेत्री नीलम, तब्बू व सोनाली बेंद्रे को संदेह का लाभ देते हुए कोर्ट ने बरी कर दिया था. इसी तरह से सलमान पर लाइसेंस अवधि खत्म होने के बाद भी हथियार रखने का मामला दर्ज हुआ, लेकिन उसमें सलमान बरी हो गए, जिसके खिलाफ सरकार ने आगे याचिका लगा थी.

