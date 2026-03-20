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जोधपुर-साबरमती ट्रेन जैसलमेर तक बढ़ेगी, मंडोर सुपरफास्ट का रखरखाव अब जोधपुर में

जैसलमेर रेलवे स्टेशन पर चल रहे विकास कार्यों के कारण आगामी दिनों में रेल सेवाएं प्रभावित रहेंगी.

Sabarmati superfast train
जोधपुर-साबरमती ट्रेन जैसलमेर तक बढ़ेगी (ETV Bharat Jaisalmer)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : March 20, 2026 at 5:23 PM IST

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जैसलमेर: रेल मंत्रालय ने जोधपुर-साबरमती-जोधपुर सुपरफास्ट ट्रेन को आगे बढ़ाकर जैसलमेर तक चलाने की मंजूरी दे दी है. इसके साथ ही दिल्ली-जोधपुर-दिल्ली मंडोर सुपरफास्ट ट्रेन का प्राथमिक रखरखाव अब साबरमती के बजाय जोधपुर में किया जाएगा. इधर, जैसलमेर रेलवे स्टेशन पर चल रहे विकास कार्यों के कारण आगामी दिनों में रेल सेवाएं प्रभावित रहेंगी.

उत्तर पश्चिम रेलवे के जोधपुर मंडल रेल प्रबंधक अनुराग त्रिपाठी ने बताया कि प्रस्तावित व्यवस्था के अनुसार ट्रेन संख्या 20486 साबरमती-जैसलमेर एक्सप्रेस रोजाना सुबह 7 बजे साबरमती से रवाना होकर जोधपुर रेलवे स्टेशन पर दोपहर 2:55 बजे आएगी और 3:10 बजे प्रस्थान कर रात 8:30 बजे जैसलमेर पहुंचेगी. वहीं, ट्रेन संख्या 20485 जैसलमेर-साबरमती सुपरफास्ट सुबह 6:30 बजे जैसलमेर से चलेगी, 11:40 बजे जोधपुर रेलवे स्टेशन पर आएगी और 11:50 बजे प्रस्थान कर रात 8 बजे साबरमती पहुंचेगी. उन्होंने बताया कि इस विस्तार से जैसलमेर के यात्रियों को जालोर-भीलड़ी मार्ग से एक अतिरिक्त सीधी ट्रेन की सुविधा मिलेगी. इससे बार-बार ट्रेन बदलने की परेशानी खत्म होगी और पर्यटन के साथ-साथ सीमावर्ती इलाकों में आवाजाही भी बढ़ेगी.

पढ़ें: जोधपुर-गांधीधाम-जोधपुर सुपरफास्ट ट्रेन 3 नवंबर से भगत की कोठी से चलने लगेगी

जोधपुर में होगा मंडोर सुपरफास्ट का मेंटेनेंस: रेल मंत्रालय ने ट्रेन संख्या 22995/96 दिल्ली-जोधपुर-दिल्ली मंडोर एक्सप्रेस का प्राथमिक रखरखाव भी साबरमती से शिफ्ट कर जोधपुर में करने की मंजूरी दे दी है. इससे ट्रेन के रेक की जांच, सफाई और तकनीकी तैयारी अब जोधपुर में ही होगी. इस बदलाव से ट्रेन का टर्नअराउंड टाइम कम होगा और समय पर संचालन में सुधार आने की उम्मीद है. साथ ही तकनीकी खामियों का समाधान भी तेजी से किया जा सकेगा, जिससे यात्रियों को अधिक विश्वसनीय और बेहतर सुविधा मिल सकेगी.

कई ट्रेनें रहेंगी प्रभावित: उत्तर पश्चिम रेलवे के तहत जैसलमेर रेलवे स्टेशन पर चल रहे विकास कार्यों के कारण आगामी दिनों में रेल सेवाएं प्रभावित रहेंगी. जोधपुर मंडल रेल प्रबंधक के अनुसार स्टेशन यार्ड के संचालन, कोचिंग रखरखाव सुविधाओं के विस्तार, इलेक्ट्रिक लोको ट्रिप शेड तथा टॉवर वैगन साइडिंग से जुड़े निर्माण कार्यों के चलते कुल पांच ट्रेनों के संचालन में बदलाव किया गया है. इसके तहत ट्रेन संख्या 20492 साबरमती-जैसलमेर सुपरफास्ट एक्सप्रेस, जो 26 मार्च को साबरमती से रवाना होगी, पोकरण और जैसलमेर के बीच आंशिक रूप से रद्द रहेगी. वहीं, वापसी में ट्रेन संख्या 20491 जैसलमेर-साबरमती सुपरफास्ट एक्सप्रेस 27 मार्च को जैसलमेर के बजाय पोकरण से संचालित होगी. इसी क्रम में 27 मार्च को ट्रेन संख्या 14704 लालगढ़-जैसलमेर एक्सप्रेस श्री भादरिया लाठी से जैसलमेर के बीच तथा ट्रेन संख्या 74844 भगत की कोठी-जैसलमेर एक्सप्रेस थैयात हमीरा से जैसलमेर तक आंशिक रूप से रद्द रहेगी. इसके अलावा, ट्रेन संख्या 14704 लालगढ़-जैसलमेर एक्सप्रेस 21 से 26 मार्च के बीच लालगढ़ से अपने निर्धारित समय से 60 मिनट देरी से प्रस्थान करेगी.

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